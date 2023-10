Quello che Bergoglio e Zelensky non Capiscono. Mastro Titta.

MASTRO TITTA. QUELLO CHE BERGOGLIO E ZELENSKY NON CAPISCONO

Nonostante tutto provo pena accostando Francesco a Zelensky. Entrambi i lider maximi ostentano sicurezza nella vittoria finale mentre ciò che resta dei loro eserciti e il loro regno evaporano: massacrati, svenduti, conquistati, emigrati, sinodati.

Zelensky è passato da notizia d’apertura di qualsiasi media occidentale ad accattone molesto nello spazio di ore, soppiantato dall’emergenza in Terra Santa. Francesco si sfiata in appelli alla pace sempre più esangui e zoppicanti: è il dialogo che costruisce la pace, non la guerra e il terrorismo, ammaestra. Per la verità la gente si prende a bottigliate perché prima ha dialogato, e si è capita male.

Spendere due parole sulle cause della guerra, dopo aver versato ettolitri d’inchiostro per le cause dei cambiamenti climatici, anzi la Causa, l’uomo? Quali cause. Solo effetti dirompenti. Per magia, per capriccio degli dei, senza capo né coda. Le cose accadono così, alla rinfusa. Ad mentula canis.

Qualcuno ha sentito Francesco dire cos’è la pace e a cosa serve? A parte il fatto che è una cosa positiva, ma non serve il papa per capirlo. Come poco mi cale di sapere che “la guerra è follia” e d’autunno cadono le foglie. Da sempre il mondo è pieno di pazzi.

Zelensky ha messo fuori legge undici partiti d’opposizione, cancellato radio e televisioni indipendenti, vietato i negoziati di pace con la Russia per legge. E questi sono i nostri valori, come sappiamo. Pensa cosa devono essere i disvalori: neonati impalati per le strade? (Esempio poco felice: nelle strade no, negli ospedali sì, a milioni).

Qualcosa di simile ha fatto Bergoglio nella Chiesa, rimuovendo tutte le espressioni che non capisce e disapprova – la messa in latino e la tradizione, la vita contemplativa – polarizzando su di sé la Chiesa, che nelle intenzioni coincide con il papa. La sinodalità serve a certificare ciò che dice il papa. E cosa dice? Di tutto un po’, come viene. Anche banalità raccapriccianti, o addirittura niente.

Nella “Chiesa di Francesco” non esiste dialogo: o ti prostri a Bergoglio, quanto è bravo Bergoglio, che profeta Bergoglio, oppure puoi togliere il disturbo. E infatti la Chiesa di Bergoglio è in guerra coi cattolici. Non è follia, questa?

Bergoglio e Zelensky sono abili a fare la notizia. Casomai non la fanno su quello che compete loro. Stai prendendo mazzate dalla Russia come un ciuccio legato al carretto? Basta dire che vincerai con indosso una magliettina verde kaki. Fai notizia per forza, per l’avvertimento del contrario.

Parli di Gesù? Che ci frega. Dici che nella Chiesa c’è posto per tutti, ma tutti tutti tutti come le bestie nell’Arca di Noè? Fai notizia. Ma la fai come la donna barbuta e il nano con tre gambe. Viviamo tutti nel Circo Barnum, il Gran Galà dei mostri.

L’opinione pubblica terminale si aggrega in funzione del paradosso. Il premio Nobel per la pace dato a credito ad Obama, il presidente-bombardiere. Uno dei paesi più corrotti al mondo, l’Ucraina, baluardo di democrazia, diritti e valori occidentali. La chiusurista Meloni che sbarca immigrati come una betoniera scarica cemento, il vaccino che ci ha salvati dal raffreddore, eccetera.

Il problema è che come si aggrega, l’opinione pubblica si disgrega. La gente non cambia idea per la semplice ragione che la gente non ha idee proprie. Questo è il motivo per cui nel breve o brevissimo periodo qualsiasi boiata si afferma.

Anzi più è vuota e banale più ha chance. Se il papa parla di sesso, se un presidente non si regge in piedi e parla coi morti come Biden fa notizia. Se l’idraulico ripara un tubo, no.

La gente applaude il papa e Zelensky (sicuri?), ma se vedesse Topolino applaudirebbe lo stesso. “Opinione pubblica” è un ossimoro. Il pubblico paga il biglietto, e se lo spettacolo fa pena non sarà rimborsato: questo è il principio elementare che ha tenuto in piedi il circo. Fino ad adesso. Ma se lo spettacolo fa schifo troppe volte di fila, poi il pubblico s’arrabbia veramente.

Se dici alla gente che stai vincendo la guerra per giustificare le armi e i miliardi dati ad una manica di sciacqualattughe, alla fine la guerra la devi vincere. Se la perdi, finisci nella spazzatura della storia.

Nel suo stadio terminale, una civiltà pretende di estendere la propria egemonia all’infinito. Tutti gli imperi si dissolvono nell’allargamento dell’egemonia. Per questa ragione il “todos, todos, todos” di Bergoglio a Lisbona dovrebbe allarmare invece di far squittire di soddisfazione i cattolici sinodali.

Lo smarrimento del limite – il confine tanto inviso alle menti aperte e inclusive – apre praterie alle leadership moderne: letteralmente nulla è impossibile. Puoi raccontare qualunque assurdità. La famosa “narrazione”.

Hai un bel concionare di “sogni” da realizzare, “salvare la casa comune” e viverci dentro come “fratelli tutti”. La gente sbatte il grugno contro l’opposto delle tue aspirazioni da bello dentro? Puoi farle credere che è stupida e sbagliata lei, che non ha capito niente. Una, due volte. Alla terza rampogna, la gente ti taglia la testa.

C’è sempre uno sfigato da sostenere, un diritto da estendere, una piaga da combattere. Cristo taglia corto sui poveri, “li avrete sempre con voi”? E noi eradichiamo la povertà. Come? Rendendo tutti poveri. Nel paese dei ciechi, l’orbo regna.

Quello che Bergoglio e Zelensky – e direi la totalità della leadership occidentale, che non a caso salta da un atto di fede all’altro – non capiscono è che ciò che prometti si deve realizzare. Prometti la luna nel piatto? Quello la gente vuole, proprio perché la gente non vuole niente. Nessuno è spietato come chi non desidera nulla e ottiene ciò che non desidera.

Il fedele della comune specie sente parlare di Chiesa aperta a tutti, poi va a messa e vede la chiesa vuota. Una Chiesa aperta non è diversa da una casa chiusa. È un luogo cioè per estimatori degli articoli in vendita, non “per tutti”. Niente è per tutti. Le chiese sono vuote perché la gente non ha tempo da perdere per ascoltare chiacchiere che ha già sentito, buone per tutte le stagioni e chi nella pratica non conducono da nessuna parte.

Ad alcuni piace farsi sculacciare e frustare. Esiste un mercato del sadomaso, ma non è “per tutti”. Io non sono un cinese omosessuale, quindi una Chiesa che elabora una pastorale per omosessuali, o una pastorale per i cinesi, non sta parlando a me. Non mi interessa e mi esclude. Quando elaborerete una pastorale per ciccioni tabagisti, fatemi un fischio che arrivo di corsa.

Zelensky dovrebbe pensare a salvare il suo popolo vittima di una guerra vergognosa, che la dissennata politica NATO con la connivenza di vertici ucraini enormemente corrotti ha scatenato.

Allo stesso modo, Bergoglio dovrebbe pensare a salvare ciò che è cattolico, non a finire in prima pagina su Repubblica, la Gazzetta dello Sport o qualche rivista gay. Non esiste una sola ragione al mondo per cui un non cattolico dovrebbe entrare nella Chiesa aperta a tutti: è un luogo amorfo, con la personalità di un centro commerciale anno ’80.

Bergoglio e Zelensky dovrebbero conoscere e capire ciò che Sofocle scrive nell’Antigone: “È bene ciò che è secondo la propria natura”.

Invece di leggere Sofocle si comportano come le marmotte che incartano la cioccolata. Stupiscono, fanno ridere, fanno notizia ma a distanza di qualche anno nessuno se le ricorda più.

