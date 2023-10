“Perdere la Testa”, Eau de Cloacque by Giorgio Bergoglio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione alcune riflessioni non esattamente elogiative sulla catechesi – se volgiamo usare questo termine – del Pontefice regnante. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: PERDERE LA TESTA, EAU DE CLOACQUE BY GIORGIO BERGOGLIO

Siccome mi spiace rovinare la perfezione retorica di Francesco con i miei motteggi, riporto gli ubertosi svolazzi senza glosse. Il bersaglio della carità bergogliana stavolta è il povero Charles de Foucault.

Dopo una giovinezza vissuta nella lontananza da Dio, essendosi convertito san de Foucauld dice di sé: “Ho perso il mio cuore per Gesù di Nazareth”. […] Fratel Carlo ci ricorda così che il primo passo per evangelizzare è aver Gesù dentro al cuore, è “perdere la testa” per Lui. […] Rischiamo invece di parlare di noi stessi, del nostro gruppo, di una morale o, peggio ancora, di un insieme di regole, ma non di Gesù, del suo amore, della sua misericordia.

Come sanno gli intenditori, i profumi hanno note di testa, di cuore e di base. Quelle di testa svaniscono in qualche minuto, quelle di cuore durano ore, quelle di base anche giorni.

Dove il santo parla di cuore, Bergoglio capisce testa. È una violenza al significato delle parole, e del pensiero, non lieve. Come ogni ignorante che si rispetti, Bergoglio smanaccia cose fuori dalla sua portata umiliandole e deridendole, e le usa per elevare i propri miasmi alle altezze dello spirito. Non so se esista l’intelligenza artificiale. Di sicuro esiste l’intelligenza simulata.

Premessa la perdita della ragione, il vescovo venuto dalla fine del mondo scatena i cerberi che fanno la guardia alla sua psiche e riciccia il ritornello: da una parte la morale e le regole, dall’altra la misericordia di Gesù. Se qualcuno trova una definizione migliore di pazzia, gli spedisco il cestino a Natale coi pecorini e la confettura di pesca e melanzane.

Il tema della pazzia – la folìe – oltre ad aver fatto le fortune di molti mastri profumieri, è la nota di cuore di questo pontificato. Permane da anni. È la chiave per comprenderlo.

Il papa ha chiarito “alcune cose” andando per sei mesi a casa di una psichiatra ebrea. Perché precisare che la donna fosse ebrea, lo sa solo lui. “La guerra è follia”, tuona quando non sa cosa dire ma deve dire qualcosa. “Dio è pazzo d’amore per voi”, per noi, per tutti. Ascolta Bach per mettere a cuccia le proprie nevrosi. Vive con gli altri a Santa Marta per “motivi psicologici”: gli fa bene. Capovolgendo il mistificato Sartre: il paradiso sono gli altri.

E dire che nemmeno fa finta di nascondersi. Parliamo di un signore che ha il fegato di intitolare il motu proprio col quale abolisce la messa in latino Traditionis Custodes. Immaginate i pogrom se avesse voluto cambiare le cose.

Immaginate un tizio in pizzeria che, mentre mastica una fumante margherita, con l’aria più serafica del mondo vi dica: “Buono questo gelato”. Immaginate per un secondo di poter “dialogare” con un uomo del genere. A quali meravigliose sintesi potreste giungere. Sotto la panca la capra lava stoviglie, sopra il comodino la mangusta stira.

D’altra parte, dopo aver bastonato i produttori di armi al punto di dare del criminale di guerra al povero Minniti, si lamenta perché qualcuno smette di mandare armi in Ucraina. Molto male, dice.

Potrei andare avanti mesi a collettare mostruose incongruenze. Mostruose e maligne. Spentesi quelle di testa e di cuore, la nota di base del pontificato bergogliano traluce nella sua smagliante nettezza: il cattolicesimo è la più grande impostura della storia, e Gesù Cristo un peracottaro.

Nonostante papa Pollicino abbia sostituito le briciole di pane con pasticche di benzodiazepine per guidare i fratelli fuori dal bosco, un nutrito novero di commentatori ancora si arrovella pensoso sugli aspetti “problematici” di questo pontificato. Per come la vedo, è l’unica cosa al mondo che ha meno senso delle psicoterapie bergogliane.

Quella di Bergoglio è eau de cloacque in purezza. E finis.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, eau de cloacque, titta



Categoria: Generale