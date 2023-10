Health Canada: nel Siero Pfizer una Sequenza DNA forse Tumorale.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella traduzione di un amico, che ringraziamo di cuore, questo articolo apparso su The Epoch Times. Buona lettura e condivisione.

Health Canada conferma la presenza non rivelata di una sequenza di DNA nel Pfizer Shot

“Health Canada ha confermato la presenza di una sequenza di DNA del Simian Virus 40 (SV40) nel vaccino Pfizer COVID-19, che il produttore non aveva precedentemente rivelato. C’è dibattito tra gli scienziati riguardo al significato della scoperta, con alcuni che dicono ha il potenziale per provocare il cancro e altri dicono che rappresenta una minaccia minima o nulla.

“Health Canada si aspetta che gli sponsor identifichino qualsiasi sequenza di DNA biologicamente funzionale all’interno di un plasmide (come un potenziatore SV40) al momento della presentazione”, ha affermato l’agenzia in una e-mail a The Epoch Times.

“Sebbene la sequenza completa del DNA del plasmide Pfizer sia stata fornita al momento della presentazione della domanda iniziale, lo sponsor non ha identificato specificamente la sequenza SV40.”

L’autorità di regolamentazione ha affermato che dopo che gli scienziati Kevin McKernan e il dottor Phillip J. Buckhaults hanno pubblicamente sollevato la presenza di potenziatori dell’SV40 nei vaccini all’inizio di quest’anno, “è stato possibile per Health Canada confermare la presenza del potenziatore sulla base della sequenza del DNA plasmidico presentata da Pfizer rispetto alla sequenza di potenziamento SV40 pubblicata.”

Entrambi gli scienziati hanno fatto scalpore dopo aver scoperto il DNA plasmidico nelle iniezioni di mRNA COVID-19, avvertendo che potrebbe potenzialmente alterare il genoma umano. Tuttavia, i due condividono diversi gradi di preoccupazione riguardo al significato di una sequenza SV40 – che viene utilizzata come potenziatore per guidare la trascrizione genetica durante il processo di produzione del vaccino – presente nelle iniezioni.

Il signor McKernan, ex ricercatore e leader del team del progetto genoma umano del Massachusetts Institute of Technology, ha detto a Epoch Times che sospetta che Pfizer non abbia rivelato la presenza della sequenza di DNA a causa dell’associazione dell’SV40 con i vaccini antipolio. Ha detto che anche se non ci sono prove che la sequenza sia cancerogena, è preoccupato per la sua integrazione nel genoma umano.

Il poliomavirus Simian Virus 40, un virus oncogeno a DNA, era stato precedentemente rimosso dai vaccini antipolio a causa delle preoccupazioni su un collegamento con i tumori. Si è scoperto che i vaccini antipolio utilizzati alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60 erano contaminati da SV40 poiché il virus era presente nelle cellule renali delle scimmie utilizzate per coltivare il vaccino.

Il signor McKernan ha affermato che mentre nei vaccini antipolio era presente l’intero virus SV40 da 5kb, la presenza dei promotori dell’SV40 era ancora preoccupante a causa del rischio che si integrassero nei genomi umani vicino agli oncogeni, che sono geni che hanno il potenziale di causare il cancro.

Angus Dalgleish, professore di oncologia presso la St. George’s Hospital Medical School di Londra, ha recentemente scritto su The Conservative Woman di una maggiore incidenza di tumori in seguito alla vaccinazione COVID-19 osservata da lui stesso e dai suoi colleghi, inclusa una “epidemia di tumori esplosivi” con molteplici diffusione metastatica.

Ha notato la potenziale “integrazione del plasmide del DNA e dell’SV40 nel promuovere lo sviluppo del cancro”.

Il dottor Lindsay si è chiesto perché la Pfizer non abbia divulgato il promotore dell’SV40 alle autorità di regolamentazione come la Food and Drug Administration statunitense, l’Agenzia europea per i medicinali e Health Canada.

“Li hanno nascosti. Quindi non è solo il fatto che sono lì, è il fatto che sono stati intenzionalmente nascosti alle autorità di regolamentazione”, ha detto.

Pfizer non ha risposto alla richiesta di commento di The Epoch Times

