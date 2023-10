Melloni Crede che il Sinodo sia un Vaticano III? Monsignor Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, monsignor Ics è rimasto molto colpito da quello che Alberto Melloni ha scritto oggi sul Corriere della Sera in tema di Sinodo. Ecco le sue considerazioni. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro Tosatti, leggendo oggi il “grande pezzo” (“Sinodo: il non detto, i rinvii e le questioni aperte dal Papa”) di Alberto Melloni (titolare della Cattedra Unesco sul Pluralismo Religioso e grande sostenitore della ermeneutica della discontinuità nel magistero della chiesa), scritto sul Corriere della Sera, ho inteso che Melloni spiega che, mentre “Il mondo brucia”, la Chiesa pensa agli affarucci suoi nel suo sinoduccio suo. Sinodo, dove alcuni alti prelati si preoccupano più di far “avvitare su se stesso “ il dibattito al fine di trovare finalmente (!) la “Parola che salvi”.

Mentre appunto il “ mondo brucia “. Ma caro Melloni, ciò che brucia è un po’ più sotto …, almeno secondo Dante.

Fra le “frasi<2 (non fra le righe …) buttate qua e là, leggiamo che il grande bolognese della scuola di Alberigo, Dossetti ecc. ci spiega anche che: “(Il Sinodo…) ha silenziato il GOFFO partito dei DUBIA, che vorrebbe bocciare il Papa all’esame di cattolicesimo”.

Fantastico! Si vede che lo zampone fa effetti strani sugli esegeti-teologi della progressista dossettiana Scuola di Bologna (quelli che presero le redini del Vaticani II e che si definivano “eroi” del progresso,mentre consideravano i poveri cattoconservatori: nemici del progresso).

Ma il Papa si è auto-bocciato nelle risposte date ai Dubia. Il “goffo partito dei Dubia” (“goffo” significa ridicolo e inetto), come lo chiama Melloni, ha solo proposto domande, son le risposte che meritano promozione o bocciatura.

Ma leggiamo anche che Melloni ha dubbi che questo Sinodo sia una specie di Vaticano III capace di guarire gli effetti dei molti traumi (lui li chiama “lividure”) che la Chiesa si è inflitta durante gli ultimi tre pontificati. Melloni infatti spiega con una frase introduttiva incomprensibile (“Il sinodo, infatti, è lo strumento con cui la comunione espressa nell’atto liturgico produce decisioni con le quali la Chiesa confessa che..”) …che la Chiesa confessa (citando Papa Giovanni XXIII) che “non è il Vangelo che cambia, ma siamo noi che iniziamo a comprenderlo meglio” (Roncalli).

Eccolo il messaggio del Melloni che non vuole che l’occasione di questo Sinodo vada perduta! E si deliberi finalmente dopo 2000 anni che “Dio non esiste”, come il geniale scrittore francese Marc Augé suggerì di dichiarare a Papa Francesco nel suo Libro: <Le tre parole che cambiarono il mondo> (2018).

E dai, Melloni riconosce una ermeneutica di continuità tra i Papi Roncalli e Bergoglio?

Ma Melloni ha mai riflettuto sul fatto che l’affermazione di Giovanni XXIII spiega che per 2000 anni il Vangelo è stato mal compreso? e che persino gli Apostoli o i primi discepoli (martiri soprattutto) avevano mal interpretato ciò che Cristo aveva insegnato?

Ma, ecco il punto, ciò implica che aveva invece capito quasi tutto il grande riformatore Martin Lutero? Sconvolgente ….

§§§

