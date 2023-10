Sinodo sulla Sinodalità: Nuova Crocifissione di Pietro. Quarracino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul Sinodo sulla Sinodalità in corso a Roma. Buona lettura e condivisione.

§§§

Sinodo sulla sinodalità: nuova crocifissione di San Pietro

Come è noto e ben conosciuto, lo Stato della Città del Vaticano – situato al centro della città di Roma – è la capitale mondiale del cattolicesimo. Ha acquisito questo status perché è in questa città che San Pietro ha esercitato il suo ministero episcopale come Vicario di Gesù Cristo. Ed è sul Colle Vaticano che fu martirizzato e crocifisso nell’anno 64 d.C., al tempo dell’imperatore Nerone.

1. Martirio di San Pietro in Vaticano (I secolo d.C.)

Negli ultimi secoli dell’era precristiana, l’area del Vaticano non faceva parte della città di Roma, era fuori dai suoi confini, era una zona paludosa. Dopo essere stata bonificata, una parte di essa fu adibita a cimitero e nel I secolo, durante il regno di Nerone, quest’ultimo ordinò la costruzione di un Circo, dove non solo si svolgevano gare sportive, ma serviva anche come luogo di esecuzione per i cristiani vittime di feroci persecuzioni, tra cui San Pietro, crocifisso a testa in giù. I resti di quasi tutti i martiri furono sepolti nello stesso luogo di esecuzione, in forma anonima.

Tra il 326 e il 333 d.C., l’imperatore Costantino ordinò la costruzione di una basilica dedicata a San Pietro nello stesso luogo in cui si trovava il Circo di Nerone e dove l’apostolo era stato martirizzato.

Il processo di costruzione durò 30 anni. All’inizio del XVI secolo, nel 1506 d.C., Papa Giulio II ordinò l’erezione dell’attuale basilica sui resti di quella costruita da Costantino 12 secoli prima.

In seguito a diversi scavi effettuati nei sotterranei della basilica negli anni ’40, sono stati ritrovati resti ossei e tombe del I secolo d.C., tra cui quelle che una commissione nominata da Papa Paolo VI ha stabilito nel 1968 essere quelle di San Pietro. La tomba dell’apostolo e i suoi resti depositati in un reliquiario si trovano in una cripta situata proprio sotto l’Altare della Confessione, l’altare maggiore della Basilica di San Pietro, anch’esso coperto dal famoso baldacchino, opera dell’architetto, scultore e pittore Gian Lorenzo Bernini, iniziato nel 1623 e completato nel 1634 d.C..

In breve: La Basilica di San Pietro non è solo un tempio, ma un vero e proprio cimitero, il luogo dove sono stati martirizzati e sepolti innumerevoli cristiani, in particolare l’apostolo San Pietro, la pietra su cui il Signore Gesù Cristo risorto ha costruito la sua Chiesa, che è tenuta in vita anche dal sangue versato che scorre in modo permanente per il “seme dei cristiani”, secondo la famosa frase di Quinto Settimio Florenzio Tertulliano, un africano e uno dei grandi Padri latini della Chiesa nel secondo secolo dell’era cristiana.

Martirizzati per aver proclamato che Gesù Cristo è il Messia, il Figlio di Dio morto e risorto; martirizzati per aver testimoniato la loro fede ed evangelizzato uomini, popoli e nazioni. In breve, hanno offerto la loro vita con lo spargimento del loro sangue per annunciare Gesù Cristo e per impegnarsi affinché coloro che ricevevano la loro testimonianza si convertissero a Lui con tutto il cuore.

2. Nuovo martirio di San Pietro in Vaticano (XXI secolo)

Quasi 2. 000 anni dopo Quasi 2.000 anni dopo, nello stesso luogo sacro in cui fu martirizzato il primo Papa, l’attuale Pontefice Vescovo di Roma ha convocato il tanto citato “Sinodo sulla sinodalità”, in realtà uno pseudo Sinodo, poiché funziona come “assemblea deliberativa del clero e dei laici”[1], e non come “assemblea di Vescovi” che si riuniscono per “assistere il Papa con i loro consigli per l’integrità e il miglioramento della fede e della morale e per la conservazione e il rafforzamento della disciplina ecclesiastica, e per studiare le questioni riguardanti l’azione della Chiesa nel mondo”[2] .

Questo nuovo “Sinodo” si propone di “ascoltare e discernere ‘in conversazione con lo Spirito’ come rendere la Chiesa di Cristo un’istituzione ‘sinodale’ in cui tutti i credenti ‘camminano insieme'”. Come ha detto più volte don Jorge Mario Bergoglio, questa iniziativa è animata dall’intenzione espressa da Papa Paolo VI durante la celebrazione del Concilio Vaticano II[3].

In diversi articoli abbiamo dimostrato che il pontificato di Bergoglio intende trasformare la Chiesa cattolica in un ibrido, una ONG “religiosa” priva di peso specifico sulla scena politica mondiale; un organismo ridotto ad essere un accompagnatore delle politiche attuate dal potere globalista, plasmatore di un Nuovo Ordine Mondiale Liberale e promotore del Grande Rilancio Economico e Sociale Mondiale, nel contesto di una nuova era storica – la quinta – caratterizzata dall’imposizione del Transumanesimo, ovvero l’essere umano spogliato di ogni memoria storica e tradizione e convertito in un’entità cibernetica, un’entelechia funzionale priva di valori trascendenti[4].

Questo obiettivo neutralizzante è fondamentale per il citato Novus Ordo, per evitare che la Chiesa cattolica torni a essere, attraverso la sua azione missionaria evangelizzatrice, il motore e la fonte di processi di civilizzazione come la formazione dell’Europa cristiana medievale o l’evangelizzazione e l’inculturazione realizzata in America, attraverso l’espansione della Spagna nel nuovo continente: per realizzare un nuovo ordine globale anti-umano occorre impedire la proiezione politica e sociale che ha caratterizzato il cristianesimo nei suoi duemila anni di esistenza.

Purtroppo, il pontificato di Jorge Mario Bergoglio è stato messo al servizio di questa agenda globalista plutocratica, il che spiega perché abbia promosso negli anni lo sradicamento della Tradizione liturgica e dottrinale, la relativizzazione del Dogma a favore della supremazia della “misericordia e della carità pastorale”, l’abbandono della formazione umanistica classica nei seminari, la cancellazione e la repressione degli Ordini contemplativi, la normalizzazione dell’omosessualità e dell’omosessualismo nella vita ecclesiastica, ecc. A tutto ciò si è aggiunto quest’anno l’esplicito abbandono dell’espansione missionaria evangelizzatrice (squalificata come “proselitismo”), il rifiuto della diffusione del cristianesimo da parte della Spagna in America (squalificata come “colonialismo genocida”) e la consegna dell’insegnamento e della diffusione della Dottrina sociale a personalità e settori legati alle Open Society Foundations del clan Soros.

Tutta questa politica di neutralizzazione portata avanti da don Jorge Mario si è tradotta in un vero e proprio colpo di Stato contro Gesù Cristo stesso, Capo, Proprietario e Signore della Chiesa, come è stato esplicitato nella Giornata Mondiale della Gioventù tenutasi a Lisbona nei primi giorni di agosto, in cui Cristo non ha fatto parte dell’ordine del giorno e dell’incontro” (neo cardinale Alves dixit[5]).

Il Sinodo sulla sinodalità, attualmente in corso, è un altro chiaro esempio di un nuovo colpo di stato contro Cristo Gesù, il Messia, come si può vedere nell’Instrumentum Laboris[6] come guida di lavoro per i partecipanti, un documento in cui Gesù Cristo è citato solo 2 volte, Cristo Gesù solo una volta, la conversione 11 volte (senza riferimento a Cristo), evangelizzazione 6 volte, pentimento 2 volte, Chiesa sinodale 100 volte, sinodalità 39 volte, discernimento 81 volte, redenzione 0 volte, peccato 0 volte, ateismo 0 volte, diavolo e Satana 0 volte, persone LGBT 2 volte, Amoris laetitae 3 volte, Bibbia 0 volte, Sacra Scrittura 2 volte (a caso), ascolto (ascolto, ecc.) 70 volte. ) 70 volte. Insomma: una “Chiesa” autoreferenziale e ombelicale, invece di riflettere sulla Chiesa come Corpo di Cristo inviato nel mondo per evangelizzare, per “raccogliere in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra” (Ef 1,10)[7].

E lo stesso atteggiamento autoreferenziale è stato mostrato nella prima settimana del Sinodo, parodiando e simulando mini-assemblee democratico-egalitarie (tutti seduti attorno a un tavolo rotondo, in modo che “nessuno presieda”), conversando “nello spirito” (che si suppone sia quello Santo); non esprimere le proprie idee, ma “ascoltare ciò che l’altro dice”, ma non per rispondere o replicare, ma per “esprimere ciò che è stato prodotto in me da ciò che l’altro ha detto”; “non come luogo per esprimere opinioni personali, ma un luogo per ascoltare, discernere e camminare insieme verso la riva dove il Signore ci aspetta”; proporre “la sburocratizzazione delle strutture ecclesiastiche”, ripensando “nuove forme e nuovi luoghi di partecipazione alla comunione e alla storia millenaria della Chiesa”; “senza un’agenda da imporre”, ma “ascoltando la volontà di Dio per la sua Chiesa”; l’inclusione delle persone LGBTQ+ in un approccio pastorale più rispettoso e ampio; la responsabilizzazione delle donne nelle strutture di governo; l’apertura e l’accettazione nella Chiesa delle persone omosessuali, ecc. ecc.

Come è noto, lo Spirito Santo, in quanto terza persona della Santissima Trinità, non ha una dottrina propria, né la sua azione nel mondo costituisce un terzo momento, dopo l’azione creatrice del Padre e quella redentrice del Figlio.

In quanto unità delle altre due Persone, la sua presenza nel mondo ha la missione di attualizzare e mantenere vivo il messaggio e la dottrina creativa-redentiva del Padre e del Figlio, esplicitandone il significato più profondo per tutti i fedeli credenti.

Ma nel caso del “Sinodo”, si ha l’impressione che lo “Spirito” con cui i sinodali dialogano non abbia nulla a che fare con lo Spirito Santo, dal momento che parlano di cose totalmente contrarie, estranee e strane alla Rivelazione nel suo complesso, più caratteristiche di spiriti sviati e menti confuse che dei milioni di autentici seguaci di Gesù Cristo nel mondo. Non è forse aggravante e offensivo divagare nel modo in cui si sta facendo nell’aula sinodale, proprio nel luogo in cui San Pietro e innumerevoli altri cristiani sono stati martirizzati? Non è forse irrispettoso nei confronti della loro memoria e del loro martirio sostituire la testimonianza di fede del primo Vicario di Cristo con una serie di slogan e frasi pseudo-piziose che sostituiscono le verità di Fede con concetti inconsistenti?

Più di 20 secoli fa, un imperatore romano martirizzò San Pietro. È un tremendo paradosso che nel XXI secolo il suo 266° successore lo lasci martirizzare di nuovo in nome della “sinodalità” e del “discernimento” autoreferenziale, che tralascia l’annuncio di Cristo come Redentore dell’uomo e del mondo e la sua evangelizzazione, per privilegiare l'”esperienza del camminare insieme” senza sapere “dove ci porta lo spirito”. Una “Chiesa sinodale” in cui Cristo non è più l’Alfa e l’Omega, ma il “noi”.

José Arturo Quarracino

16 ottobre 2023

[1] Monseñor Job de Pisidia, Metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Oriental del Patriarcado Ecuménico, en https://fsspx.news/es/news- events/news/la-sinodalidad- socavada-por-un-obispo- ortodoxo-durante-el-s%C3% ADnodo-86288

[2] Código de Derecho Canónico, Libro II, Parte II, Sección I, Capítulo II “Del Sínodo de los Obispos”, Canon 342.

[3] Francisco, Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Sobre el Sínodo de los Obispos, nn. 1-3, Ciudad del Vaticano, 15 de setiembre 2018.

[6] En “Instrumentum laboris” della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “Instrumentum laboris” della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo…

[7] Según la versión de la Biblia traducida por monseñor Juan Straubinger. Según la versión de la Biblia de Jerusalén, el propósito evangelizador de la Iglesia es “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra”. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: crocifissione, pietro, quarracino, Sinodo



Categoria: Generale