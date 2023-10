Euro-Med Human Rights. Su Gaza è Stato Lanciato un Quarto di un’Atomica.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Euro Med Human Rights Monitor, che dà un quadro della devastazione umana di questa guerra. Buona lettura e diffusione.

§§§

Ginevra – L’Euro-Med Human Rights Monitor ha dichiarato che gli incessanti attacchi aerei e di artiglieria di Israele sulla Striscia di Gaza l’hanno trasformata in un inferno in cui prevalgono morte e distruzione in condizioni umanitarie estremamente complesse, senza alcun servizio di base.

Euro-Med Monitor ha documentato l’uccisione di almeno 14 palestinesi ogni ora nell’ottavo giorno dell’operazione militare israeliana “Iron Swords” nella Striscia di Gaza. Finora, questa operazione ha incluso il lancio di più di 6.000 bombe su quest’area densamente popolata con oltre due milioni di residenti.

I civili residenti a Gaza si trovano senza alcun riparo, in fuga da una forma di morte all’altra in una realtà disumana. I servizi di base come l’elettricità, l’acqua, le comunicazioni e internet scarseggiano, mettendo in serio pericolo la sicurezza alimentare.

Il mini gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato lo stato di guerra sulla Striscia di Gaza sabato sera, consentendo all’esercito di condurre operazioni militari estese in risposta al lancio da parte di Hamas di un attacco armato contro Israele chiamato “L’inondazione di Al-Aqsa”. Questo attacco ha provocato l’uccisione di circa 1.300 israeliani e la cattura di decine di persone.

Da allora, l’esercito israeliano ha eseguito migliaia di attacchi aerei e di artiglieria 24 ore su 24, prendendo di mira i quartieri residenziali e gli edifici a più piani che ospitano la popolazione della Striscia di Gaza.

Secondo la documentazione di Euro-Med Monitor, sono stati uccisi almeno 2.370 palestinesi, tra cui 721 bambini e 390 donne. Il numero di vittime civili è di circa 1.730, mentre altre 9.250 persone sono state ferite in varia misura, di cui più della metà sono bambini e donne.

Il Monitor Euro-Med ha sottolineato che Israele continua a intensificare gli attacchi aerei e di artiglieria in tutta la Striscia di Gaza, compresa la completa distruzione di quartieri residenziali, che ha portato all’annientamento di almeno 82 famiglie in orribili uccisioni collettive.

L’Osservatorio internazionale dei diritti umani ha documentato che gli attacchi di Israele hanno distrutto 2.650 edifici residenziali e danneggiato gravemente circa 70.000 unità abitative. Inoltre, sono stati distrutti 65 edifici governativi.

Gli attacchi israeliani hanno inoltre causato la distruzione di almeno 71 scuole, la distruzione di 145 impianti industriali, 61 sedi di media, la demolizione di 18 moschee e il danneggiamento di decine di antiche chiese e moschee.

La Striscia di Gaza stava già sperimentando uno sfollamento su larga scala come risultato degli attacchi di Israele. Euro-Med Monitor ha documentato lo spostamento di oltre 820.000 persone verso scuole affiliate alle Nazioni Unite, scuole governative e case di parenti e vicini. Più di 450.000 persone sono state sfollate dopo che le loro case sono state distrutte o danneggiate dai raid aerei israeliani.

In assenza di un rifugio sicuro, decine di migliaia di civili si sono rifugiati negli ospedali per proteggersi dagli attacchi israeliani, con oltre 35.000 persone che si sono rifugiate nel solo complesso medico di Shifa.

Inoltre, l’esercito israeliano ha intimidito i residenti delle regioni di Gaza e del nord avvertendoli di evacuare collettivamente le loro aree residenziali e di dirigersi verso le regioni centrali e meridionali della Striscia di Gaza.

Euro-Med Monitor ha sottolineato che gli avvisi di evacuazione per i civili di Gaza sono stati fatti senza alcun annuncio di cessazione dei raid aerei e degli attacchi aerei e senza alcuna garanzia di sicurezza o di ritorno, il che equivale a un crimine di guerra sotto forma di trasferimento forzato.

§§§

§§§

Tag: euro med, gaza, human rights, monitor



Categoria: Generale