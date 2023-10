Sínodo, cardenal Zen: Tácticas comunistas aplicadas a la Iglesia

Hoy se ha dado a conocer que el cardenal Joseph Zen -prelado chino que durante toda su vida se opuso a la opresión del comunismo chino- escribió una carta a los obispos participantes en el Sínodo sobre la sinodalidad, que comienza hoy en Roma, pidiéndoles que se resistan al “plan de manipulación ”.

Fechada el 21 de septiembre, la carta del obispo jubilado de Hong Kong, de 91 años, expresa una profunda preocupación por una agenda oculta de todo el Sínodo que se opone a la doctrina de la Iglesia.

“Ellos [los organizadores del Sínodo] comienzan diciendo que debemos escuchar a todos”, escribió, según el sitio web The Pillar. “Poco a poco nos van dando a entender que entre los ‘todos’ están aquellos que hemos ‘excluido’. Pero al final, entendemos que se trata de personas que optan por una moral sexual diferente a la de la tradición católica”.

“A menudo afirman que no tienen una agenda”, añadió el cardenal, “pero esto es verdaderamente un insulto a nuestra inteligencia. Cualquiera puede ver a qué conclusiones apunta”.

Dado que The Pillar, que dio la noticia, no publicó la carta completa de seis páginas, nos basamos aquí en sus propias palabras, las cuales revelan la percepción de Zen de que los organizadores están tratando de establecer un sistema democrático en la Iglesia, que es contrario a la estructura jerárquica de la Iglesia establecida por el mismo Cristo. The Pillar escribe: “En el texto de seis páginas, Zen también expresó su ‘confusión y preocupación aún mayores’ por lo que percibe como un esfuerzo concertado de utilizar el sínodo para establecer la democracia en lugar de la jerarquía sacramental de la Iglesia, como medio para establecer la doctrina. El cardenal admitió una ‘maliciosa sospecha’ de que el proceso sinodal, originalmente anunciado para terminar después de una única sesión en Roma en este mes de octubre, ha sido extendido por un año más, porque ‘los organizadores, no seguros de poder alcanzar sus objetivos durante esta sesión, están optando por más tiempo para maniobrar’”.

Para el prelado chino está claro que los resultados del Sínodo ya están listos. The Pillar informa sus palabras, en las que dice que “los participantes han sido invitados a esperar ‘sorpresas’ del Espíritu”, y que ese lenguaje parece implicar un resultado predeterminado para el Sínodo. “Evidentemente ya están informados de las sorpresas que pueden esperarse”, fueron las propias palabras de Zen, quien cree que estos pequeños grupos lingüísticos en los que se están discutiendo los temas del Sínodo tienen como objetivo ayudar a manipular el resultado del mismo. En su visión, el personal de la secretaría del Sínodo es “muy eficiente en el arte de la manipulación”, por lo que exhortó a los participantes del Sínodo a “no obedecerles” cuando “les dicen que vayan a rezar, interrumpiendo las sesiones del Sínodo”.

En esta carta del 21 de septiembre, Zen también subrayó el paralelo con el Camino Sinodal alemán que presentó “un cambio revolucionario en la constitución de la Iglesia y en la enseñanza moral sobre la sexualidad”, y que el Papa mismo nunca detuvo.

En otras palabras, en el contexto de su experiencia con las tácticas comunistas chinas, Zen ve que se ponen en juego métodos que fingen ser democráticos, pero que en realidad son manipuladores y revolucionarios, precisamente como en el comunismo. El sacerdote alemán Frank Unterhalt, en su nuevo análisis del Sínodo, lo definió como la “Revolución de Octubre de la Iglesia católica” (Una traducción completa de este análisis estará disponible pronto en LifeSiteNews).

Este método puede describirse como “centralismo democrático”: desde fuera parece democracia, pero en realidad está dirigida por un pequeño grupo de personas, por una especie de “comité central”. Si miramos el actual Sínodo sobre la sinodalidad en curso, esto es exactamente lo que está sucediendo: el grupo de cinco organizadores – el comité central – está constituido por personas que quieren cambiar la doctrina de la Iglesia sobre las cuestiones LGBT y las “ordenaciones” de mujeres. Con el apoyo y la connivencia del mismo Papa, ellos están impulsando las discusiones y los resultados, y quienes intentan oponerse a estos cambios son silenciados o excluidos.

De hecho, LifeSiteNews se ha enterado por una fuente de que el borrador del Sínodo ya ha estado circulando desde hace más de dos meses.

Publicado en Italiano el 5 de octubre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/10/05/sinodo-card-zen- tattiche-comuniste-applicate- alla-chiesa/

Traducción del texto original en ingles por: José Arturo Quarracino

