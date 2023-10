Sinodo, card. Zen: Tattiche Comuniste Applicate alla Chiesa.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, un ampio stralcio di un articolo apparso su Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

È di oggi la notizia che il cardinale Joseph Zen, un prelato cinese che per tutta la vita si è opposto all’oppressione del comunismo cinese, ha scritto una lettera ai vescovi partecipanti al Sinodo sulla sinodalità, che inizia oggi a Roma, invitandoli a resistere al “piano di manipolazione”.

Datata 21 settembre, la lettera del 91enne vescovo in pensione di Hong Kong esprime profonda preoccupazione per un’agenda nascosta dell’intero Sinodo che si oppone alla dottrina della Chiesa.

“Loro [gli organizzatori del Sinodo] iniziano dicendo che dobbiamo ascoltare tutti”, ha scritto, secondo Il Pilastro. “A poco a poco ci fanno capire che tra i ‘tutti’ ci sono quelli che abbiamo ‘escluso’. Infine, capiamo che si tratta di persone che optano per una morale sessuale diversa da quella della tradizione cattolica”.

“Spesso affermano di non avere un programma”, ha aggiunto il cardinale, “ma questa è davvero un’offesa alla nostra intelligenza. Chiunque può vedere a quali conclusioni mirano”.

Poiché The Pillar, che ha dato la notizia, non ha pubblicato l’intera lettera di 6 pagine, ci affidiamo qui alle loro stesse parole che rivelano la percezione di Zen secondo cui gli organizzatori stanno cercando di stabilire un sistema democratico nella Chiesa, che è contrario alla struttura gerarchica della Chiesa stabilita da Cristo stesso. Scrive The Pillar:

Nel testo di sei pagine, Zen ha anche espresso la sua “confusione e preoccupazione ancora maggiore” per quello che percepisce come uno sforzo concertato per usare il sinodo per stabilire la democrazia al posto della gerarchia sacramentale della Chiesa, come mezzo per stabilire la dottrina.

Il cardinale ha ammesso il “sospetto malizioso” che il processo sinodale, originariamente annunciato per concludersi dopo un’unica sessione a Roma nell’ottobre scorso, sia stato prolungato di un anno in più perché “gli organizzatori, non sicuri di poter raggiungere durante questa sessione i loro obiettivi, stanno optando per più tempo per manovrare”.

Per il prelato cinese è chiaro che i risultati del Sinodo sono già pronti. Il Pilastro riporta le sue parole dicendo che “i partecipanti sono stati invitati ad aspettarsi ‘sorprese’ dallo Spirito”, e che tale linguaggio sembra implicare un esito predeterminato per il Sinodo. “Evidentemente sono già informati su quali sorprese aspettarsi”, sono state le parole dello stesso Zen. Zen ritiene che questi piccoli gruppi linguistici in cui vengono discussi i temi del Sinodo abbiano lo scopo di aiutare a manipolare l’esito del Sinodo. Ai suoi occhi, il personale della segreteria sinodale è “molto efficiente nell’arte della manipolazione”, e quindi ha esortato i partecipanti al Sinodo “a non obbedire” quando “vi dicono di andare a pregare, interrompendo le sessioni del Sinodo”.

In questa lettera del 21 settembre, Zen ha anche sottolineato il parallelo con il Cammino sinodale tedesco che presentava “un cambiamento rivoluzionario nella costituzione della Chiesa e nell’insegnamento morale sulla sessualità”, e che il Papa stesso non ha mai fermato.

In altre parole, Zen, sullo sfondo della sua esperienza con le tattiche comuniste cinesi, vede in gioco metodi che fingono di essere democratici, ma in realtà sono manipolatori e rivoluzionari, proprio come nel comunismo. Il sacerdote tedesco padre Frank Unterhalt, nella sua nuova analisi del Sinodo, lo ha definito la “rivoluzione d’ottobre della Chiesa cattolica”. (La traduzione completa di questa analisi sarà presto disponibile su LifeSiteNews).

Questo metodo può essere descritto come “centralismo democratico”: All’esterno sembra democrazia, ma in realtà è guidato da un piccolo gruppo di persone, da una sorta di “comitato centrale”. Se guardiamo al Sinodo sulla sinodalità in corso, questo è esattamente ciò che sta accadendo: il gruppo di organizzatori a cinque teste – il comitato centrale – è composto da persone che vogliono cambiare la dottrina della Chiesa sulle questioni LGBT e sulle “ordinazioni” femminili. Con l’appoggio e la connivenza del Papa stesso, stanno guidando le discussioni e i risultati, e coloro che cercano di opporsi a questi cambiamenti vengono messi a tacere o esclusi.

In effetti, LifeSite ha appreso da una fonte che la bozza del Sinodo circola già da più di due mesi.

§§§

