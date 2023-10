USA, Covid, 2021. Cifre Nascoste: 277mila Vaccinati si Sono Ammalati.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Zachary Stieber. che ringraziamo per la cortesia, e che dimostra come il Control Disease Center (CDC) Usa abbia nascosto che 277mila persone che avevano ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid si erano ammalate; un dato che inficia alla base l’efficacia dei cosiddetti vaccini a mRNA iniettati a milioni di persone. Buona lettura e condivisione.

§§§

Più di 277.000 casi di COVID-19 tra le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19 sono stati segnalati ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) nel 2021, ma non sono stati resi noti al pubblico, secondo i file ottenuti di recente.

Circa 144.349 casi tra le persone parzialmente vaccinate sono stati segnalati da 32 giurisdizioni al CDC in tre mesi nel 2021, secondo alcuni dei file, che sono stati acquisiti da The Epoch Times attraverso il Freedom of Information Act.

Il termine “parzialmente vaccinato” è stato definito dal CDC come quello che ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Le persone sono state definite completamente vaccinate se sono trascorsi almeno 14 giorni dal completamento di una serie primaria.

Le serie primarie di Moderna e Pfizer consistevano in due dosi, mentre il vaccino di Johnson & Johnson consisteva in una dose.

I casi sono stati registrati in California, Maryland, New York, Texas e in altre 28 giurisdizioni nei mesi di aprile 2021, maggio 2021 e giugno 2021 e segnalati al CDC.

Il CDC non ha mai divulgato i numeri al pubblico.

Epidemia di vaccini al CDC più grande di quanto riportato | I fatti contano

Riproduci video

“Questi dati sulle persone parzialmente vaccinate non sono stati comunicati pubblicamente, ma piuttosto sono stati raccolti per garantire che fossero adeguatamente esclusi dal numero di casi di vaccino breakthrough, come descritto come migliore pratica sul sito web del CDC”, hanno dichiarato in una lettera i collaboratori del Centro nazionale per le malattie infettive emergenti e zoonotiche del CDC a The Epoch Times.

In una pagina web che consiglia ai funzionari statali e locali come analizzare i modelli di COVID-19 in base allo stato di vaccinazione, il CDC raccomanda di escludere o analizzare separatamente le persone che hanno ricevuto una sola dose di Moderna o Pfizer.

Questa raccomandazione è “perché solo le persone che hanno ricevuto tutte le dosi della serie primaria raccomandata e che hanno avuto il tempo necessario per formare una risposta immunologica protettiva dopo la vaccinazione (14 giorni, secondo la definizione) dovrebbero ricevere il pieno beneficio della vaccinazione COVID-19”, secondo il CDC.

“In generale, la risposta immunologica a una serie di vaccinazioni primarie richiede solitamente 2-4 settimane. Le persone parzialmente vaccinate ricevono solo una protezione parziale”, ha dichiarato l’agenzia.

Interruzione della segnalazione

Il CDC ha interrotto la segnalazione delle infezioni post-vaccinazione tra i vaccinati completi, o casi di breakthrough, nel maggio 2021, dopo aver reso noto che 10.262 infezioni di breakthrough sono state segnalate all’agenzia da 46 giurisdizioni fino al 30 aprile 2021.

L’agenzia ha rilevato che 995 dei casi hanno comportato il ricovero in ospedale e 160 il decesso.

Il CDC ha dichiarato di aver deciso di segnalare solo i casi di breakthrough che hanno provocato un ricovero o un decesso “per contribuire a massimizzare la qualità dei dati raccolti sui casi di maggiore importanza clinica e di salute pubblica”.

Non è chiaro quante infezioni nei vaccinati parziali che il CDC non ha rivelato prima abbiano portato a un ricovero o a un decesso.

Definizione modificata

Inizialmente il CDC definiva i casi di infezione da virus dirompente come persone che risultavano positive sette o più giorni dopo il completamento di una serie primaria, ma ha cambiato la definizione in test positivi almeno 14 giorni dopo il completamento di una serie primaria.

“Il CDC ha modificato la definizione del periodo di tempo per l’infezione da virus a causa dei dati più recenti che hanno dimostrato che il periodo di 14 giorni è necessario per una risposta anticorpale efficace ai vaccini”, ha dichiarato un portavoce del CDC a The Epoch Times recentemente via e-mail.

Il Centro nazionale per le malattie infettive emergenti e zoonotiche del CDC ha falsamente dichiarato nella nuova lettera di non aver mai cambiato la definizione.

“Da quando è iniziata la sorveglianza delle infezioni da vaccino COVID-19 (gennaio 2021), la definizione di infezione da vaccino è rimasta la stessa”, ha affermato il centro.

Il CDC non ha ancora inviato una correzione. Durante la pandemia COVID-19 ha fatto altre affermazioni false, alcune delle quali non sono state ancora corrette.

Il CDC ha anche affermato che alcuni dei numeri relativi alle vaccinazioni parziali sono stati riportati su una delle sue pagine web, ma un esame delle versioni archiviate di quella pagina non ha mostrato che ciò fosse vero. La pagina, che è stata tolta, afferma che i casi tra i vaccinati parziali sono stati esclusi.

Nascosti altri casi

Altri 133.000 casi post-vaccinazione si sono verificati tra i beneficiari di Medicare fino a settembre 2021, secondo Humetrix, un appaltatore che ha analizzato i dati. Il conteggio dei casi esclude le persone parzialmente vaccinate.

Humetrix ha fornito i dati al CDC nell’agosto 2021, secondo altri documenti ottenuti tramite il Freedom of Information Act.

Dopo aver ricevuto questi dati, il CDC ha partecipato a riunioni con il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione e con il Comitato consultivo sui vaccini e i prodotti biologici correlati della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ma non li ha presentati a nessuno dei due.

Le riunioni hanno portato all’approvazione del vaccino di Pfizer e all’autorizzazione di un richiamo di Pfizer. Il CDC ha poi raccomandato entrambi per ampie fasce della popolazione statunitense.

Il CDC ha rifiutato di commentare l’occultamento dei dati Humetrix.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cdc, nascosti malati covid vaccinati



Categoria: Generale