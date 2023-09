I progetti di Katz Schalb & Co. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sui grandi burattinai della nostra esistenza. Buona lettura e condivisione.

§§§

I progetti di Katz Schalb & Co.

In redazione ci è arrivato un video pirata di una conversazione tra quattro personalità importanti dell’alta finanza. Per chi segue i loro programmi non risulta niente di nuovo, ma confermerebbe quello che i media negano e al World Elimination Forum viene detto esplicitamente.

All’incontro erano presenti Katz Schalb, György Schwartz Storoz, Ball Gatez e Terry Feenk, CEO del fondo investimenti BlueStone.

Riportiamo le parti salienti della conversazione.

Schalb: Mi sembra che il conflitto russo-ucraino si stia rivelando un boomerang.

Feenk: Noi, insieme a JPMorning, miriamo a realizzare i progetti di ricostruzione nel paese devastato dalla guerra. Bisogna solo sperare che il porco russo non cambi idea mangiandosi tutta l’Ucraina.

Schalb: “Ve l’avevo detto che l’accerchiamento della Russia avrebbe creato situazioni imprevedibili. Sarebbe stato meglio lavorare sottobanco. In fondo, una delle priorità era quella di mangiare fino all’osso i figli e i nipoti di quei nazisti che hanno decimato la popolazione ebraica ucraina”.

Feenk: “Ah, ah… Ma lo stiamo facendo! Grazie al ballerino-cocainomane Tselensky, che manda in guerra giovani, vecchi e malati, i porci ne hanno ammazzati centinaia di migliaia. Non vi rendete conto che ci stanno facendo un grande favore? I russi si prendono la responsabilità e noi, se gli Usa e l’UK continuano a sostenere il cocainomane, ci prendiamo tutto il bottino. Più durerà il conflitto, più ucraini elimineremo. È così che potremmo istituire un grande Israele nel cuore dell’Europa”.

György Schwartz Storoz, dissentendo con la testa, prende la parola: “A questo punto, penso sia più sensato abbandonare gli eventi che non possiamo controllare e pensare al prossimo futuro. Dopo che il porco ci ha messo il bastone tra le ruote dovremmo guardare, se non al mondo, all’occidente”.

Ball Gatez: “Giusto! Parliamo del programma fondante del World Elimination Forum. Avevate stabilito di evitare una guerra su larga scala che avrebbe danneggiato i nostri interessi. Adesso rischiamo la Terza guerra mondiale, i BRICS stanno racimolando stati e staterelli che prima erano sotto la nostra Cupola e…”

Storoz lo interrompe: “Ha ragione Ball. Era molto meno rischiosa la pratica dei vaccini e i metodi educativi che io con le mie Ong, insieme a Schalb, abbiamo diffuso in molti paesi. Allevare politici nelle nostre Università e immetterli nei governi delle nazioni di peso strategico è la strada giusta”.

Ball Gatez: “Proprio così. È molto meno impegnativo convincere le persone a eliminarsi inconsapevolmente che mandarli in guerra. Vedi gli ucraini che non vogliono sentire di armi”. Lanciando un sorriso beffardo a Storoz, continua: “Alla gente non frega niente della patria pensa solo a sé stessa e alla famiglia. I lockdown e i conseguenti vaccini hanno provato in maniera netta che la paura è l’arma principale, quindi bisogna continuare a seguire questa strada.

Storoz: Se guardate i progressi raggiunti fino ad oggi, ci rendiamo conto che nessuna guerra può conseguire gli stessi risultati progettati dalla nostra Cupola. Oggi controlliamo quasi tutti i gangli socio-economici. Una terza guerra potrebbe, anzi, certamente comprometterebbe i nostri piani e gran parte del nostro potere. […] Siamo noi della Cupola, i Rockefeller in testa, ad aver cambiato la società a nostra immagine e somiglianza. Nessuna guerra – a meno che non si utilizzino le bombe atomiche e a idrogeno – può competere con i nostri programmi. Vi faccio un brevissimo elenco: Dopo l’aborto, che rappresenta la più grande vittoria del secolo scorso, abbiamo la distruzione della famiglia e della sessualità attraverso l’omosessismo e la pornografia. Il relativismo che ha annichilito il senso critico, l’empatia e, soprattutto, la maledetta dignità, nelle società occidentali sta facendo passi da gigante. Con l’ecologismo puntiamo all’eliminazione di milioni di umani senza sparare un colpo. L’appoggio del Vaticato sta rendendo il programma ecologico incredibilmente facile e bisogna approfittarne senza tentennamenti”.

Ball Gatez, agitandosi sulla poltrona, aggiunge: “Non dimentichiamo che il sottoscritto, insieme all’amico Storoz, stiamo portanto al fallimento gli agricoltori, i quali non avranno altra scelta che venderci i loro terreni a prezzi stracciati. Noi decideremo chi mangia e cosa mangia… Saranno…” Con un ghigno stampato sul viso, rettifica: “Anzi, abbiamo iniziato a vaccinarli a loro spese col cibo che comprano”.

Schalb: “Adesso dobbiamo intensificare la campagna eutanasica”.

Ball Gatez: “Non c’è dubbio! Bisogna convincere i giovani che oltre i sessantacinque anni l’essere umano diventa un peso per la società. È necessario altresì che i vecchi pensionati si sentano in colpa per la loro presenza in vita che danneggia economicamente il futuro delle nuove generazioni. Bisogna fare in modo che i vecchi vengano odiati in quanto tali. Se necessario, fare in modo che i vecchi arrivino ad avere paura di uscire di casa. Che, andando dal medico ed entrando in ospedale, non escano vivi. Mettere dunque in chiaro che le pensioni e le spese sanitarie per i vecchi distruggono l’economia e il futuro dei giovani. Dobbiamo imporre ai governi la realizzazione di leggi intransigenti. Ricordate l’odio diffuso contro i cosiddetti no-vax? Ecco, contro i vecchi il disprezzo dev’essere ulteriormente potenziato”. Eccitato e agitandosi come uno psicopatico, continua: “Utilizzeremo giornalisti, film, tv, intellettuali, attori, cantanti, esperti e…”

Terry Feenk, nella sua consueta calma, lo interrompe: “Scusate, ma credete davvero che le famiglie arrivino a lasciare al proprio destino i nonni?”

Storoz: “Abbiamo desensibilizzato gran parte dei popoli. Basta guardare quanti vecchi sono abbandonati morenti nelle cliniche… Come ho detto, è necessaria una campagna che infonda paura, paura… paura. Dobbiamo coinvolgere e convincere i giovani dicendogli che il vecchio per loro è un pericolo, il vecchio ti ruba il futuro, il vecchio è contro il progresso e vuole importi le sue regole limitando la tua libertà… Ci sono decine di slogan già pronti per convincere i giovani”.

Terry Feenk, che sa fare i conti anche con la realtà, domanda: “Posso condividere il vostro progetto, ma non temete la rabbia di quel 30/40% di popolazione che non ha bevuto la cicuta vaccinale?”

Dopo alcuni secondi di silenzio, Schalb risponde: “È l’unica cosa che temiamo”. Inspirando e guardando l’amico Ball Gatez, continua: “Non voglio nemmeno pensarci. Bisogna fare di tutto per nascondere il fine ultimo dei nostri programmi. Dobbiamo essere più cauti, evitando di andare troppo velocemente verso la nostra meta. Non stiamo trattando un solo paese, magari privo di reattività, ma l’intero occidente. Se se ne accorgono prima di rendergli impossibile qualsiasi reazione, e capiscono che non hanno più nulla da perdere, temo che sbraneranno noi e chi ci sostiene”.

Agostino Nobile

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gatez, nobile, Schwab, storoz



Categoria: Generale