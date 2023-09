Aosta, Regione e Comune ritirino il patrocinio al Pride. Pro Vita & Famiglia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post molto breve per rilanciare quello che Jacopo Coghe, di Pro Vita & Famiglia, pubblica su Twitter/X a proposito dell’ennesimo attacco alla tranquillità dei bambini. Buona lettura e diffusione.

§§§

E’ gravissimo che il Comune di #Aosta e la Regione, tramite la Consigliera di Parità, abbiano dato il proprio patrocinio non solo all’ #Aostapride 2023 ma in particolare a un evento con la #dragqueen Francesco Pierri rivolto ai bambini, con il chiaro e ideologico intento di indottrinare all’ideologia gender i bambini e confondere la loro identità sessuale. Gli spettacoli Drag, ormai purtroppo lo sappiamo fin troppo bene, sono palesemente diseducativi e pericolosi e neanche troppo indirettamente veicolano concetti quali il cambio di sesso, il trangenderismo, l’identità di genere e la fluidità sessuale. E’ questo quello che vogliono il Comune di Aosta e la Regione? Il ritiro del patrocinio dovrebbe essere immediato, l’amministrazione comunale e regionale dovrebbero farlo in virtù della tutela del benessere psicofisico dei minori.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aosta, pride, pro vita



Categoria: Generale