Card. Müller: demoniaco usare tutti i mezzi tecnici per procreare bambini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione, questa intervista realizzata da Lothar Rilinger di Kath.net, che ringraziamo per la cortesia, con il cardinale Gerhard Müller. Buona lettura e condivsione.

Mentre “con 73 milioni di bambini uccisi nel grembo materno, l’aborto è la più alta causa di morte, è assolutamente demoniaco procreare bambini… con tutti i mezzi tecnici”. Il cardinale Gerhard Ludwig Müller a colloquio con Lothar C. Rilinger

Roma (kath.net) Dio ha creato gli esseri umani come uomo e donna e ha quindi aperto alle donne la possibilità di generare figli per perpetuare la società. La procreazione dei figli, tuttavia, è vista – come l’ha definita Simone de Beauvoir – come un’attività da schiavi per l’uomo, cosicché le madri vengono degradate come macchine per partorire e quindi escluse dal processo di produzione economica. Tuttavia, poiché una società sopravvive e, per inciso, i contribuenti alla pensione esistono solo se la società cresce di nuovo, è necessario provvedere alla prole. Tuttavia, poiché alcuni membri delle nostre società non sono disposti a sottoporsi alla maternità, che è stata rifiutata come premoderna, nel corso della terapia della fertilità è stata creata la possibilità di utilizzare i servizi di terze donne per portare a termine i bambini nel quadro di un contratto di servizio altamente remunerato. Questo servizio viene banalmente chiamato maternità surrogata, anche se si tratta di un caso di maternità in affitto a causa del compenso da pagare. Solleva questioni etiche che vorremmo discutere con il cardinale Gerhard Ludwig Müller.

Lothar C. Rilinger: Secondo il nostro sistema giuridico, è legittimo ricorrere a un aiuto esterno se non si è in grado di fornire da soli il servizio desiderato. Il nostro sistema economico e giuridico si basa su questa consapevolezza. Da quando è stato possibile fecondare artificialmente gli ovuli con gli spermatozoi per impiantare questa cellula in una donna, di solito la madre, è nata anche l’idea di impiantare l’ovulo fecondato in una terza donna, affinché questa porti a termine il processo di gravidanza dietro compenso, per consegnare il bambino ai clienti dopo la nascita. Attraverso questa terapia della fertilità, gli interessi della madre surrogata e del bambino vengono toccati in modo particolare. Consideriamo innanzitutto quelli della madre surrogata. È compatibile con la dignità di questa donna il fatto che metta a disposizione il suo corpo come una schiava in cambio di un pagamento e che quindi agisca solo come un oggetto, cioè come una macchina per partorire, senza poter mai esercitare la maternità vera e propria?

Cardinale Gerhard Ludwig Müller: Il nostro ordinamento giuridico non si basa positivamente sulla volontà mutevole del rispettivo legislatore, ma sul riconoscimento della dignità inalienabile del singolo essere umano. Questo riconoscimento è accessibile a tutti attraverso la ragione naturale, perché la sua negazione significherebbe la lotta spietata di tutti contro tutti. Il darwinismo sociale, sotto forma di fascismo, comunismo e lobby abortista miliardaria, è stato ed è l’ideologia più assassina di tutta la storia umana. Senza ricorrere alla rivelazione soprannaturale, Immanuel Kant (1724-1804) aveva formulato l’imperativo morale nei termini di un ragionamento morale puramente razionale: “L’uomo, tuttavia, non è una cosa, di conseguenza non è qualcosa che può essere usato come mezzo, ma deve essere sempre considerato come un fine in sé in tutte le sue azioni.” (Immanuel Kant, Fondamenti della metafisica della morale B 67). Il diritto fondamentale alla vita non può essere concesso o negato da esseri umani finiti e fallibili ad altri esseri umani. La vita non è un prodotto tecnico, ma un dono immeritato che precede ogni nostro pensiero e azione.

Inoltre, l’ebreo e il cristiano credenti riconoscono che la dignità inerente alla natura dell’essere umano è fondata sulla sua creazione a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,27; Sal 8,6; Col 1,15-20).La procreazione sessuale e l’educazione amorevole dei figli è un mandato del Creatore alla donna e all’uomo che sono legati da un amore olistico. Ma anche coloro che pensano filosoficamente in termini puramente materialistici riconosceranno il fatto empiricamente provato che la procreazione di un nuovo essere umano è legata all’evoluzione della dualità genetica del sesso maschile e femminile. (cfr. Ulrich Kutschera, Strafsache Sexualbiologie. Verità darwiniane sul matrimonio e sul benessere dei bambini, in Tribunale, Amburgo 2021).È una ricaduta nella barbarie quando, nelle moderne ideologie senza Dio del nazionalsocialismo, del marxismo-leninismo e del capitalismo consumistico, l’essere umano viene degradato a strumento della politica o a merce. Il desiderio naturale di un figlio, che coesiste con la virilità o la femminilità dell’essere umano, non deve essere confuso con un oggetto materiale di desiderio. Il bambino non è una cosa, ma una persona. Quando l’uomo e la donna si uniscono corporalmente nella comunione d’amore del matrimonio (cioè nel rispetto reciproco come persone), si aprono al loro possibile figlio come frutto del loro amore. Si relazionano “nella buona speranza” con il loro bambino come persona dalla dignità inalienabile. La procreazione umana si differenzia essenzialmente dalla procreazione della prole nel regno animale o nell’allevamento agrario, in quanto il giovane che viene al mondo è riconosciuto in un atto morale nella sua personalità, che è al di là di ogni strumentalizzazione. I genitori non possiedono i figli come se fossero una loro proprietà. Piuttosto, i figli sono affidati alle loro cure e al loro amore, così come un tempo erano affidati solo ai loro genitori e, da anziani, dipendono dalle cure dei loro figli.

Rilinger: Nel contesto della prostituzione, le donne mettono a disposizione il proprio corpo affinché gli uomini possano soddisfare le loro pulsioni sessuali. Forniscono servizi che devono essere remunerati. Ma questi servizi sono considerati immorali, anche se sono soggetti all’imposta sul reddito. Non è strano che la prostituzione sia considerata riprovevole, eppure all’interno del discorso la maternità a pagamento deve essere resa legalmente possibile?

Card. Müller: A differenza della legge morale naturale, che ha Dio come autore, la legislazione statale ha origine da persone fallibili e guidate da interessi. Anche quando si può parlare di una vera democrazia costituzionale e di uno Stato costituzionale ragionevolmente funzionante, c’è il costante pericolo che le istituzioni statali vengano dirottate da ideologi e corrotte da mafiosi. È solo un cinismo disumano se la prostituzione commerciale o la pornografia legalizzata o l’industria del sesso vengono de-sanzionate come un servizio normale, perché si basano niente meno che su una violazione fondamentale della dignità umana. Anche se qualcuno si prostituisce volontariamente e vende il proprio corpo per il solo piacere di un altro, commette una grave ingiustizia perché ha trasformato la sua persona in una merce, tradendo così la sua dignità.

Rilinger: Anche se la maternità surrogata/affittata è ancora vietata in Germania, è già consentita in altri Paesi. Ci si può aspettare che una persona sappia di essere stata portata in grembo da una donna completamente estranea durante la gravidanza nell’ambito di un contratto di servizio e che il legame creato da questo sia stato interrotto dopo la prestazione del servizio?

Card. Müller: La maternità in affitto e il modello commerciale capitalista che vi sta dietro non sono altro che un grave crimine contro l’umanità e l’uomo, come sono stati giustamente ed esemplarmente condannati moralmente e giuridicamente nel processo di Norimberga (1946) contro l’ideologia razziale biologista dei nazionalsocialisti. Poiché ogni essere umano è il prodotto della procreazione sessuale, ha il diritto naturale di sapere chi è suo padre e chi è sua madre. Anche se i tribunali laici, a causa di una legislazione disumana, negano questo diritto, è chiaro a livello di giudizio morale che la negazione del diritto di conoscere le proprie origini è un grave crimine contro l’umanità. In questo caso, infatti, si certifica ufficialmente che una persona è una cosa che può essere comprata e venduta come in una società di schiavi, o che deve ancora portare la macchia dell’umiliazione precedente anche dopo il rilascio.

Rilinger: Si cercano sempre più possibilità per risparmiare alle donne le difficoltà della gravidanza. Ora è diventata nota la proposta di Anna Smajdor, che insegna in Norvegia, di impedire artificialmente alle donne in stato di morte cerebrale di morire per impiantare in loro ovociti fecondati in modo che possano portare a termine la gravidanza. La prima domanda da porsi è quindi se una persona in stato di morte cerebrale sia effettivamente morta se gli organi possono essere mantenuti in funzione artificialmente in modo che anche le donne in stato di morte cerebrale possano portare a termine un figlio e partorirlo. La morte cerebrale può quindi essere considerata la morte di un essere umano o è solo una convenzione per poter rimuovere gli organi prima che diventino inutili a causa della decomposizione? Inoltre, si sta pensando di utilizzare i corpi in morte cerebrale come macchine per partorire. Questo utilizzo di persone decedute e in stato di morte cerebrale è compatibile con l’etica cristiana?

Card. Müller: La morte cerebrale è una definizione controversa della morte effettiva come separazione definitiva dell’anima (cristianamente parlando: immortale) dal corpo mortale. Una volta abbandonato il principio morale dell’inalienabilità della dignità umana, le possibilità della medicina moderna servono solo alla completa decostruzione della persona umana. “Questa è la maledizione dell’azione malvagia, che deve sempre partorire il male. (F. Schiller, Die Piccolomini 5° atto, 1° rappresentazione). Chi può impedire che una nave allagata affondi?

La gravidanza significa la più profonda relazione personale e corporea tra la madre e il suo bambino. Qui, anche dopo la nascita e fino alla fine della vita e oltre, si crea il più tenero legame d’amore, che è anche un simbolo dell’amore più intimo di Dio per noi uomini (cfr. Is 49,14-16). L’idea di strumentalizzare una donna cerebralmente morta o addirittura morta in una sorta di incubatrice organica contro la sua volontà, che non può più esprimere, può provenire solo da una fantasia disumanizzata che riduce l’essere umano a materia biologica.

Rilinger: Ci si può aspettare che un essere umano venga portato a termine da un corpo cerebralmente morto che gli è estraneo, e come dovrebbe affrontare il fatto di essere nato da una macchina morta?

Card. Müller: È certamente terribile per un essere umano essere consapevole di essere stato maltrattato come una cosa o abusato come un bioprodotto nella prima fase della sua vita, o diventare vittima dell’industria pornografica e dei criminali pedofili. Si può solo pregare che incontrino persone che li riconoscano come persone e li accompagnino nell’amore e nell’amicizia. Resta la certezza che nessuno può separarci dall’amore di Dio per noi, suoi figli e figlie, in Cristo Gesù (cfr. Rm 8,18-39). Possiamo vivere nel conforto che, nonostante tutto il male che esiste nel mondo e le sofferenze che gli uomini infliggono ai loro simili, l’amore di Dio persiste.

Rilinger: Si sta anche pensando di utilizzare le donne in stato vegetativo per portare a termine la gravidanza. A differenza delle persone in stato di morte cerebrale, i pazienti in coma possono risvegliarsi. Poiché i pazienti in coma conservano le funzioni fisiche, potrebbero anche portare a termine la gravidanza e partorire in modo naturale, senza che le funzioni degli organi siano mantenute in vita artificialmente. Questa possibilità potrebbe essere sfruttata per reclutare un maggior numero di donne straniere come macchine partorienti?

Card. Müller: Mettere incinta donne in stato vegetativo senza la loro volontà equivale moralmente a uno stupro. La genitorialità è una questione di libero arbitrio e di volontà di servire la volontà di Dio di creare un nuovo essere umano come creatura a sua immagine e somiglianza. In un mondo in cui, con 73 milioni di bambini uccisi nel grembo materno, l’aborto è la principale causa di morte, è assolutamente demoniaco usare tutti i mezzi tecnici per procreare bambini in barba a tutte le regole fondamentali della morale.

Rilinger: Il modello della maternità surrogata è glorificato come parte della terapia della maternità, come il grande progresso della medicina riproduttiva e allo stesso tempo come un modo per preservare completamente la forza lavoro della donna, che potrebbe essere diminuita dalla gravidanza, e lasciarla nella produzione, per riprendere una parola di Marx. Ma la procreazione di bambini da parte di una donna completamente estranea non è piuttosto una ricaduta nell’epoca premoderna e pre-illuminista, in cui la qualificazione di una parte dell’uomo come cosa, cioè come schiavo, era comune, cosicché il presunto progresso si rivela un palese regresso e le intuizioni persino dell’Illuminismo ateo vengono dichiarate nulle?

Card. Müller: Immanuel Kant, che con la sua famosa domanda “Che cos’è l’illuminismo?” (1783) si vedeva come il consumatore dell'”età della ragione” (Thomas Paine), avrebbe condannato l’eliminazione di altre persone o del proprio corpo come oggetti meramente fattuali come un passo indietro nella civiltà. L’errore di pensiero è semplicemente che le possibilità tecniche potrebbero spostare i confini del bene e del male. Se i propri desideri, i propri obiettivi politici o i postulati ideologici sono il criterio supremo, si arriva inevitabilmente alla produzione di esseri umani come merce acquistabile di cui ci si può sbarazzare se non ci piace.

Rilinger: Abbiamo sperimentato più volte che i bambini che hanno saputo della loro adozione cercano i loro genitori biologici per scoprire da dove vengono, chi è la loro vera famiglia. I bambini potrebbero soffrire per il fatto di provenire da un ovulo o da uno spermatozoo estraneo, o da entrambi, e quindi avere solo un’origine anonima?

Card. Müller: Ci sono abbastanza testimonianze di bambini concepiti in questo modo che da adulti soffrono per non conoscere i loro genitori. Hanno subito un grave torto, e i politici accecati e i giudici ideologicamente corrotti non danno loro giustizia e quindi li rendono colpevoli, anche se potrebbero affidarsi alla lettera della legge, che però contraddice lo spirito della verità e della giustizia.

Rilinger: Dal momento che lei si è espresso rigorosamente contro ogni forma di aborto, è inevitabile chiedersi che senso possa avere la diagnosi preimpianto, che viene utilizzata per individuare precocemente le disabilità in modo da poter abortire il nascituro.

Cardinale Müller: Il punto non è che io sia soggettivamente contrario all’aborto, ma che oggettivamente l’aborto è l’uccisione assolutamente ingiustificata di un essere umano indifeso e, teologicamente parlando, un peccato mortale che esclude dal Regno di Dio finché questo peccato non viene pentito e perdonato. La diagnosi preimpianto deve essere giudicata in base al suo utilizzo nel quadro dei principi etici. La medicina esiste per curare le malattie o per prevenirle. Ogni essere umano concepito ha diritto alla vita fin dall’inizio della sua esistenza, anche se diventa disabile. Dove porti la distinzione tra vita umana degna di essere vissuta e vita umana non degna di essere vissuta non è una discussione accademica astratta. Noi tedeschi dovremmo essere molto avvertiti dei crimini di massa contro l’umanità che sono stati perpetrati con questa distinzione contro milioni di nostri simili.

Rilinger: Nel contesto della terapia della fertilità, gli ovuli fecondati in eccesso vengono utilizzati anche per produrre parti di ricambio come fratelli per il bambino malato o disabile che nasce. Questa produzione è eticamente giustificabile, soprattutto perché deve nascere un solo bambino, per cui gli altri nascituri – come rifiuti – devono essere uccisi?

Card. Müller: La più alta possibilità di carità è quella di sacrificare la propria vita per gli altri, come fece P. Massimiliano Kolbe nel campo di concentramento di Auschwitz quando entrò volontariamente nel bunker della fame al posto di un padre di famiglia. Il contrario di questa devozione per gli altri è sacrificare gli altri per se stessi, proprio come Hitler “bruciò” i giovani nella battaglia per Berlino, cioè li portò cinicamente alla morte per prolungare la propria vita. Una persona può essere presente per il bene degli altri nel senso della donazione di organi. Ma questo deve essere fatto volontariamente e nel quadro della legge morale naturale. Questo è ben diverso da quando gli esseri umani, anche nel loro primo stadio di sviluppo, vengono strumentalizzati come pezzi di ricambio per altri e quindi spersonalizzati. Naturalmente, si deve fare tutto il possibile per aiutare i bambini e gli adulti malati e disabili dal punto di vista medico, psicologico e pastorale. Ma questo ha il suo limite nella persona-dignità dell’altro, che non deve essere reificato. La legge fondamentale dell’amore è che si vive dell’altro, ma il suo contrario è l’affermazione spietata dei miei interessi a spese del mio prossimo, della sua vita, del suo matrimonio e della sua famiglia, del suo onore e della sua proprietà, come ci insegna la seconda tavola del Decalogo. In definitiva, non si guadagna nulla cercando di comprare una vita lunga e lussuriosa con le disgrazie altrui. Si arriva al punto finale, che deve essere messo a nudo davanti a Dio. “Che cosa giova a un uomo se guadagna il mondo intero ma nel farlo perde la sua vita?” o come Faust che vende la sua anima al diavolo? “A quale prezzo un uomo può ricomprare la sua vita? Il Figlio dell’uomo verrà con i suoi angeli nella maestà del Padre suo e renderà a ciascuno secondo le sue opere”. (Mt 16,26s).

Rilinger: Infine, consideriamo una costellazione in cui si scontrano gli interessi e i diritti fondamentali di due diversi gruppi di persone.

Se il desiderio di un uomo omosessuale di avere un figlio da questa unione diventa violento, egli deve ricorrere a ovuli stranieri e a una donna straniera per portare a termine il bambino. Se la maternità surrogata dovesse essere proibita, i diritti dei partner di un’unione omosessuale maschile ne risentirebbero. Se, invece, dovesse essere consentita, il diritto del bambino verrebbe negato. Nella sua proposta di regolamento sul riconoscimento transfrontaliero della paternità, la Commissione europea parte dal presupposto che il divieto di maternità surrogata sarebbe discriminatorio nei confronti delle coppie omosessuali di sesso maschile, per cui l’interesse del bambino, cioè l’interesse superiore del minore, dovrebbe passare in secondo piano, con la conseguenza che la maternità surrogata dovrebbe essere consentita. L’interesse del bambino deve quindi passare in secondo piano rispetto all’interesse delle coppie omosessuali maschili. Questa valutazione è compatibile non solo con l’etica cristiana, ma anche con la legge morale di Kant, che è alla base di almeno tutti gli Stati occidentali? Può esistere una pretesa globale e applicabile di soddisfare il desiderio individuale di un bambino a scapito del bambino stesso?

Card. Müller: Le unioni omosessuali non sono un matrimonio tra un uomo e una donna, anche se si pensa di poter annullare la realtà con una confusione nominalistica dei termini. I politici, democraticamente eletti dal popolo, hanno solo il dovere di riconoscere i diritti insiti nella natura umana, ma non di definirli diversamente per mera volontà di potere. Quando ciò accade, si passa a uno Stato totalitario che degrada tirannicamente gli esseri umani in una biomassa che può essere rimodellata a piacimento da tecnocrati e bioingegneri. Dal momento che nel matrimonio un uomo e una donna generano fisicamente dei figli, solo loro, in quanto genitori, hanno anche il diritto inalienabile di amarli e crescerli come loro figli (fatti salvi i casi tragici in cui gli altri parenti o la comunità statale devono aiutare in modo sussidiario). Tuttavia, poiché non esiste un diritto naturale delle persone dello stesso sesso a un figlio che non possono generare per natura, esse hanno ancor meno diritto di appropriarsi di una persona che non è il loro figlio comune attraverso manipolazioni tecniche. La vita umana è concepita nell’amore reciproco dell’uomo e della donna, in quanto i genitori sono chiamati a partecipare all’opera e alla volontà di salvezza del Creatore, e proprio non attraverso una manipolazione della natura, per cui il nuovo essere umano viene prodotto tecnicamente per la soddisfazione di desideri egocentrici.

Rilinger: Eminenza, grazie mille.

