EcoBalle (2). Se Bill Gates cambia tono sul disastro climatico…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo pubblicato su The Exposé che ringraziamo per la cortesia. Chissà se adesso papa Bergoglio rinuncerà alla Laudato Sì II. Comunque, d buon genovese, mi viene da pensare che se Bill Gates fa così ci avrà la sua convenienza ..Buona lettura e diffusione.

Bill Gates abbandona improvvisamente la narrativa sul disastro climatico

Bill Gates sta improvvisamente cambiando tono e sembra abbandonare la narrativa della “catastrofe climatica”, proprio mentre un numero crescente di persone vede oltre la facciata del cambiamento climatico e si rende conto di come le loro vite siano sfruttate dal globalismo.

“Gates, autore di “Come evitare un disastro climatico”, ha trascorso l’ultimo decennio ad avvertire il pubblico che il mondo è sovrappopolato e soggetto a un’imminente catastrofe climatica. Per salvare il pianeta, Bill Gates sostiene che dobbiamo raggiungere “zero emissioni nette di carbonio entro il 2050″.

Nel frattempo, Gates continua a girare il mondo con i suoi jet privati, producendo più emissioni di carbonio in un anno di quante ne produca una persona media in tutta la sua vita”, afferma Lance D Johnson di NewsTarget, autore del seguente articolo.

Mentre un numero sempre maggiore di persone vede oltre la facciata del cambiamento climatico e si rende conto di come le loro vite siano sfruttate dal globalismo, Bill Gates sta improvvisamente cambiando tono sulla narrazione del disastro climatico. Durante un intervento dal vivo al Times Center di New York, Gates ha fatto un’improvvisa inversione di rotta rispetto alla sua narrazione della sventura climatica. Ha detto: “Nessun Paese temperato diventerà inabitabile”.

Gli ultimi commenti di Gates sono in netto contrasto con le dichiarazioni pubbliche rilasciate appena due anni fa, quando fu pubblicato il suo libro sulla sventura climatica. In un’intervista di Fox News Sunday del 2021 con Chris Wallace, Bill Gates aveva detto: “La migrazione che abbiamo visto dalla Siria per la loro guerra civile, che dipendeva in qualche modo dalle condizioni atmosferiche, noi avremo una migrazione 10 volte maggiore perché le aree equatoriali diventeranno invivibili”.

Ora improvvisamente crede che sia vero il contrario, ed è facile capire perché stia ammorbidendo la sua posizione.

La narrazione del cambiamento climatico, dettata dalla paura e dalla fine del mondo, non funziona più con le masse e Gates sa che la gente capisce la manipolazione e lo sfruttamento, quindi sta adattando il suo messaggio.

Nel suo ultimo discorso pubblico, Gates ha detto: “Se cercate di fare la forza bruta sul clima, avrete persone che diranno: ‘Mi piace il clima, ma non voglio sostenere questo costo e ridurre il mio tenore di vita’”. In altre parole, Gates sa che i suoi investimenti sul clima stanno contribuendo a distruggere il tenore di vita di milioni di persone in tutto il mondo.

I poveri e la classe operaia vengono depredati dalle politiche di Bill Gates sul cambiamento climatico

I poveri e la classe operaia sono i più colpiti dalle politiche dei globalisti sul cambiamento climatico, che sono pari a zero, e dal razionamento energetico e dal riciclaggio di denaro del Green New Deal che si sta verificando a livello globale.

La pianificazione centralizzata dell’agricoltura e della produzione di energia da parte delle Nazioni Unite ha soffocato entrambe, facendo aumentare il costo di cibo ed energia e riducendo il tenore di vita di molti.

Ora le popolazioni si stanno ribellando al socialismo, ai nuovi accordi verdi e agli schemi “ESG” (ambiente, sociale e governance) che si sono infiltrati nelle aziende e nei governi di tutto il mondo. Queste politiche hanno rallentato la crescita economica, aumentato i costi energetici e sprecato miliardi di dollari dei contribuenti.

I combustibili fossili rappresentano ancora circa l’80% della produzione e del consumo di energia negli Stati Uniti, quindi i tentativi del regime di Biden di bloccare gli oleodotti e le trivellazioni non hanno fatto altro che danneggiare i poveri e la classe operaia che dipendono da prezzi energetici accessibili solo per tirare avanti.

Negli Stati Uniti, la “Banca nazionale per il clima” da 27 miliardi di dollari, creata dal new deal verde di Biden, ha portato solo a sprechi, frodi, abusi e vero e proprio socialismo. I pianificatori centrali del governo (come lo zar del clima John Kerry) hanno il diritto di scegliere i vincitori e i perdenti nell’economia, soffocando l’innovazione del mercato e distruggendo innumerevoli posti di lavoro e mezzi di sussistenza.

Nel frattempo, tutta questa autodistruzione dell’energia e dell’innovazione americana rende gli Stati Uniti più vulnerabili nei confronti di nazioni straniere come la Russia. La Russia, non soggetta all’isteria del cambiamento climatico e al controllo della popolazione da parte delle Nazioni Unite, sta guadagnando potere sugli Stati Uniti e sull’Europa grazie ai loro sistemi di produzione e di trasporto energetici solidi e diversificati.

Per queste sole ragioni, Bill Gates e i globalisti che spingono il new deal verde sono fuori dalla realtà. Non solo stanno rendendo più difficile per la gente comune mangiare, andare al lavoro e raffreddare/riscaldare le proprie case, ma le loro politiche deliranti stanno anche distruggendo la sovranità delle nazioni, rendendo le popolazioni più vulnerabili e il mondo meno sicuro.

fonte Lance D. Johnson su Newtarget.

