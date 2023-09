Bestiario a volte ritornano. Troppe volte, ahimè.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ecco a voi il Bestiario della settimana, come al solito con ritardo, perché arrivano e si accumulano articoli a cui dare precedenza…E le bestialità a cui assistiamo sono innumerevoli. Buona visione e condivisione.

Qui spiego AI VACCINATI, SCIENTIFICAMENTE, 1 dei MOTIVI per cui Il VACCINO mRNA NON VA INIETTATO. E’ corto, vale la pena LEGGERLO, anche solo per CONFERMARE e VALIDARE la Vs. LIBERA SCELTA di INOCULARVELOI.

L’mRNA è una TECNOLOGIA che TRASPORTA un “qualcosa”… questa tecnologia è come una BICICLETTA che VIAGGIA nelle Vs. VENE con:

1) una STRUTTURA che contiene colesterolo e dspc

2) dei PNEUMATICI che contengono i nanolipidi AL-0315 e AL-0159, MAI USATI SULL’UOMO PRIMA D’ORA

3) un SELLINO con SOPRA un mRNA ATTIVO, il BNT162b2, che porta 1 messaggio “mRNA”.

Ora questa “bicicletta” è una tecnologia poiché porta SUL <<SELLINO>> QUALSIASI MESSAGGIO SI VOGLIA e per FUNZIONARE ha bisogno di “QUALCOSA” CHE, purtroppo, HA per stessa ammissione del Produttore EFFETTI COLLATERALI GRAVI tanto che per anni questa tecnologia è stata scartata in quanto “non pronta”.

Quindi, sino a che, la TECNOLOGIA mRNA non verrà ottimizzata, NON DOVREBBE ESSERE INOCULABILE.

MA le “tecnologie” migliorano col tempo, voi direte. AVETE RAGIONE!

Quindi partiamo dall’ULTIMO BREVETTO prima della PANDEMIA e della Vs. relativa inoculazione di una BICICLETTA mRNA.

Come da BREVETTO, consultabile liberamente, il vaccino mRNA (qui parliamo dello Pfizer) contiene tamponi e composti IONICI che sono stati creati basandosi su questi ELETTROLITI INORGANICI:

A) cloruro di sodio

B) cloruro di potassio

C) Fosfato disodico diidrato

D) diidrogenofosfato di potassio

E) PBS

Questi, PER STESSA AMMISSIONE della Pfizer nel brevetto datato 2019, con i miliardi NANO-LIPIDI contenuti in 1 fialetta di VACCINO A “tecnologia mRNA”, FAVORISCONO:

1) AGGLOMERAZIONI tra di loro

2) AGGREGAZIONI tra di loro

3) COAGULAZIONI

4) COALESCENZE

5) SEPARAZIONI DELLE FASI (rendendo anche il preparato non omogeneo)

6) FLOCCULAZIONI

Tutto ciò rende questa tecnologia e preparato INADATTO PER LEGGE AD ESSERE INOCULATO, in quanto “MEDICINALE IMPERFETTO”, nonostante il via libera che è stato dato dall’EMA.

Per questo motivo A CHI

A) lo METTE IN COMMERCIO

B) lo DETIENE PER FARLo COMMERCIARE

C) lo SOMMINISTRA

potrebbe IPOTETICAMENTE essere ascritto il REATO come da ARTICOLO 443 del Codice Penale “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”.

Se volete che io entri un po’ più NEL DETTAGLIO, lo farò. Fatemi sapere.

Ora io ho 4 semplici DOMANDE per voi VACCINATI, da “fratello” a “fratello”, IN AMICIZIA:

1) VE LO AVEVANO DETTO TUTTO QUESTO NEL CONSENSO INFORMATO, CONSIDERANDO CHE ERA NOTO DAL 2019 E CHE CI VOGLIONO 2 MINUTI A FARVI LEGEGRE UNA INFORMATIVA DEL GENERE?

2) SECONDO VOI, ALLA LUCE DI CIO’ CHE VI HO DETTO, AVETE VERAMENTE FIRMATO UN <<CONSENSO INFORMATO>> VALIDO?

3) SAPENDO TUTTO CIO’, VI SARESTE FATTI INOCULARE LO STESSO QUESTO VACCINO?

4) SAPENDO TUTTO CIO’, NEL FUTURO AVETE INTENZIONE DI FARVI INOCULARE UN QUALSIASI ALTRO VACCINO O FARMACO-MEDICINALE mRNA CHE ABBIA TALE CARATTERISTICHE E CHE PUO’ SCIENTIFICAMENTE PORTARVI DANNI?

Vi saluto, fateci – magari – una pensata.

Vi auguro sinceramente il meglio possibile per il futuro MA vorrei che prendeste in mano la Vs. vita e nel futuro DECIDESTE LIBERAMENTE (e CON LE GIUSTE INFORMAZIONI) riguardo la Vs. salute.

UmanoX

