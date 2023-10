Il siero protegge i fragili? Gli studi dicono di no. Arrendersi All’Evidenza.

QUA E LA’ VENGONO PUBBLICATI STUDI CHE SMENTISCONO LA SICUREZZA DEI COSIDDETTI VACCINI A mRNA

(L’EFFICACIA E’ GIA’ STATA SCREDITATA DAI FATTI).

Uno dei maggiori problemi degli pseudo-vaccini, che sono più propriamente delle terapie geniche sperimentali, consiste nell’attivare un processo (la produzione di proteina spike codificata dal RNA modificato ) che una volta innescato (sorvolando sui noti effetti collaterali della proteina spike, infiammogena) perdurano molto più a lungo della ragione per cui vi si ricorre (l’infezione virale non è una malattia genetica). Altro problema è che accade in molti distretti anatomici dove il virus non sarebbe entrato.

Ribadita la premessa, è interessante il riscontro illustrato dallo studio recentemente pubblicato su npj Vaccines: https://www.nature.com/ articles/s41541-023-00742-7 concernente proprio la persistenza di questo mRNA e i fattori associati con i problemi cardiaci dei vaccinati.

Lo studio riguarda 25 autopsie svolte su pazienti (20 vaccinati e 5 non vaccinati come “controllo”) deceduti per qualsiasi causa nei 30 giorni seguenti alla somministrazione del (cosiddetto) vaccino. Viene rilevata la presenza di mRNA (RNA modificato e non naturale!) nel cuore (3 casi) e nei linfonodi ascellari (8 casi): quindi dei 20 vaccinati in 9 casi non c’è traccia di mRNA; non è stata trovata traccia nemmeno in fegato, milza (ed è una sorpresa, visto che vi si accumulano i nanolipidi cationici che veicolano l’mRNA) e linfonodi mediastinici. Nei non vaccinati “controllo” non è stato rilevato mRNA.

E’ risaputo che la persistenza del mRNa inoculato nel sangue è maggiore di quanto si affermava (superiore ai 60 giorni come) e sappiamo della presenza della spike negli esosomi circolanti anche 4 mesi dopo l’inoculo, come si legge nell’introduzione dell’articolo dello studio.

Nei 3 decessi in cui nel cuore è stato trovato l’mRNA si riscontra anche un’infiltrazione cardiaca di macrofagi.

Gli autori dello studio tendono a minimizzare la portata dei riscontri in merito alla correlazione tra somministrazione e decessi; inoltre resta da capire perché il rilevamento di mRNA non accada in tutti gli organi e in tutti i soggetti allo stesso modo. Resta il fatto è che l’mRNA lì, nel cuore, non ci dovrebbe essere proprio e invece c’è. I tre casi suddetti sono forse imputabili a malattie pregresse non diagnosticate? Potrebbe, darsi, ma intanto il riscontro autoptico dice che l’inoculo del siero non è estraneo al danno cardiaco.Volendolo negare, qualsiasi avvelenamento potrebbe non essere considerato tale per la possibilità che la morte sia da imputarsi ad altre cause concomitanti.

Piuttosto, l’effetto combinato di un rilascio ritardato ad opera di nanolipidi (LNP) e dell’infiammazione aspecifica che consegue ai cosiddetti vaccini può risultare fatale per una fetta di popolazione propensa a sviluppare eventi patologici, come è il caso soprattutto degli ultracinquantenni. Da valutare se vi sia un effettivo beneficio nel contrastare un malanno influenzale, a fronte di rischi che concorrono, tra l’altro, a indebolire l’immunità naturale.

Un altro studio https://correlation-canada. org/wp-content/uploads/2023/ 09/2023-09-17-Correlation- Covid-vaccine-mortality- Southern-Hemisphere-cor.pdf riguarda le nazioni equatoriali, dove l’assenza della stagionalità non incide nell’andamento della mortalità in eccesso, e dell’emisfero sud.

I ricercatori hanno usato i dati di mortalità generale di 17 nazioni: Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Malaysia, Nuova Zelanda, Paraguay, Peru, Filippine, Singapore, Sud Africa, Suriname, Thailandia e Uruguay. Questi Stati assommano il 9,1% della popolazione mondiale, contano il 10,3% dei casi di Covid e i loro abitanti mediamente hanno ricevuto 1,9 iniezioni (somma di ogni produttore) procapite.

In tutte le nazioni si registra un eccesso della mortalità dopo l’inizio delle “vaccinazioni”. Nove delle diciassette nazioni non registrarono aumenti significativi di mortalità nel 2020, quando fu dichiarato lo stato di pandemia che giustificò la successiva politica vaccinale. Invece nel gennaio-febbraio 2022, estate nell’emisfero sud, coincidente con il booster vaccinale, c’è stato un inedito incremento della mortalità: l’eccesso di mortalità nell’anno 2021-2022 è di 1,74 milioni di morti, uno ogni 800 iniezioni nelle 17 nazioni.

Il tasso di mortalità (vaccine dose fatality rate, VDFR) in eccesso cresce con l’età e tocca il 5% per gli ultra 90enni con 4 dosi. Quindi nessun beneficio (superiore al rischio di morire per Covid) nemmeno a quell’età. E’ davvero difficile che in tutte queste 17 nazioni possa esserci una causa differente dal vaccino per giustificare la mortalità in eccesso nel periodo considerato. Il sincronismo dell’accaduto in 17 nazioni di 4 continenti, sempre associato ai booster, porta a riconoscere la tossicità del siero.

In Perù e Cile la VDFR arriva fino a 1 morto ogni 5 dosi di vaccino per gli ultranovantenni. Anche nella più attrezzata Australia il dato è allineato, anche se con un’incidenza letale inferiore.

SE gli inoculi proteggono dall’infezione e dalla sua trasmissione, come mai dopo la loro introduzione la mortalità aumenta invece di decrescere? E perché pare arrestarsi l’incremento dell’eccesso di mortalità quando la campagna vaccinale si arresta o prima che riparta con i booster (anche questo è documentato dai dati in 9 nazioni in 3 continenti)?

La campagna di iniezioni sembra che non salvi nessuno, ma ne uccide molti e ne ammala di più, tanto peggio quanto più si è anziani: sicuri che stiamo veramente proteggendo i fragili?