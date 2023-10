Le nazi-follie della Cupola globalista (GloboCap). Hopkins.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di C.J.Hopkins, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Ecco una storia destinata a essere spedita d’urgenza nel Buco della Memoria. In effetti, se si ascolta attentamente, si può già sentire che viene risucchiata attraverso i condotti del Ministero della Verità di GloboCap verso l’enorme inceneritore mnemonico dove tutte le “non storie” ufficiali vanno a morire. Ieri era un imbarazzo. Domani non sarà più interessante. Entro la prossima settimana, non sarà mai accaduto.

Quindi, rivediamola prima che ciò accada… e forse cerchiamo di capire perché è accaduta.

Alla vigilia dello Yom Kippur, i membri della Camera dei Comuni canadese e alcuni dignitari e diplomatici invitati si sono alzati in piedi nel Parlamento canadese e hanno reso ampio omaggio a un nazista. Non un nazista figurato. Un nazista letterale. Un membro delle Waffen SS.

Lo hanno fatto in modo sfacciato, esuberante, davanti alle telecamere, di fronte al mondo intero.

Il nazista in questione è Yaroslav Hunka, un nazista ucraino di 98 anni emigrato in Canada negli anni ’50 dopo la sua carriera militare come nazista nella 14ª Divisione Granatieri delle Waffen SS, il ramo da combattimento delle forze paramilitari del Partito Nazista, i cui membri giurarono fedeltà ad Adolf Hitler.

Ecco Yaroslav (in prima fila al centro) in quelli che descrive come “i giorni più felici della sua vita”…

La 14ª Divisione Waffen Grenadier delle SS (nota anche come SS Galizien) fu creata dai nazisti nel 1943. Era composta da soldati provenienti dalla regione della Galizia, addestrati e armati da ufficiali tedeschi delle SS, e si ritiene che sia responsabile di crimini di guerra come il massacro di Huta Pieniacka nel 1944, oltre ad altri crimini di guerra, omicidi di massa e così via.

Justin Trudeau, Primo Ministro del Canada, Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina, i membri del Parlamento canadese e altri dignitari presenti alla Camera dei Comuni hanno ringraziato Yaroslav “per tutti i suoi servizi”. Si sono alzati in piedi, guardando Yaroslav con gratitudine e adorazione, e hanno applaudito come un gruppo di foche naziste addestrate.

Per coloro che conoscono la storia del secondo dopoguerra, questo ripugnante spettacolo di celebrazione nazista non era così sconvolgente come potrebbe sembrare. Come ha riportato Max Blumenthal sul Grayzone, “celebrando un volontario delle Waffen-SS come un eroe, il Partito Liberale canadese ha messo in evidenza una politica di lunga data che ha visto Ottawa addestrare militanti fascisti in Ucraina e accogliere migliaia di veterani delle SS naziste del dopoguerra”. Si dà il caso che Chrystia Freeland, vice primo ministro del Canada, sia la nipote di un propagandista nazista ucraino. E ci sono monumenti ai nazisti in tutto il Canada. E così via.

Ad ogni modo, qualcuno ha attirato l’attenzione sui trascorsi nazisti di Yaroslav Hunka e sui social media si è scatenato il finimondo. La puzza si è presto diffusa ai media aziendali e statali, che non hanno avuto altra scelta se non quella di salire sul carrozzone. Non potendo ignorare la storia, sono stati costretti a riportarla e a farla passare per un “errore”.

Sì, sembra che, ancora una volta, siano stati commessi degli “errori”.

Lo speaker della Camera è caduto sulla sua spada e si è dimesso. Trudeau ha definito l’episodio “profondamente imbarazzante” e ha insinuato che i russi, con le loro subdole operazioni di “disinformazione russa”, avessero in qualche modo ingannato lui e i suoi compari, spingendoli a tifare per un vero e proprio nazista.

Poi, con una mossa particolarmente orwelliana, i membri della Camera dei Comuni hanno cercato di cancellare l’intera vicenda dagli atti ufficiali, in modo che, una volta che il video fosse stato filtrato nell’oblio di Internet, non ci sarebbe stata alcuna prova che fosse realmente accaduto. Ma era troppo tardi. Il gatto nazista era fuori dal sacco.

Seguirono scuse, “verifiche dei fatti” e razionalizzazioni.

Un dignitario dopo l’altro spiegò alla stampa che non aveva idea di chi combattesse contro chi nella Seconda guerra mondiale e che aveva semplicemente pensato che i nazisti fossero i russi… o qualcosa del genere.

Gli storici tedeschi si sono scatenati su Twitter per spiegare come la questione di chi esattamente fosse o non fosse tecnicamente un “nazista” fosse… beh, sapete, complicata.

Oh, sì, e a proposito di tedeschi, si è scoperto che l’ambasciatore tedesco in Canada era tra i dignitari che onoravano con entusiasmo un nazista. Naturalmente, il pubblico tedesco non ne verrà a conoscenza, poiché i media tedeschi non lo riporteranno e RT, che lo ha fatto, è vietata in Germania.

Così va nel Nuovo Reich Normale… e no, non mi riferisco solo alla Germania. Sì, ho un problema con le autorità tedesche, che mi stanno perseguendo per aver paragonato quello che ho definito il “New Normal Reich” alla Germania nazista degli anni Trenta. Tuttavia, come ho chiarito abbondantemente nel mio libro, nelle mie rubriche e nelle mie interviste, il “New Normal Reich” non si riferisce specificamente alla Germania – o al Canada, o a qualsiasi altro singolo Paese – ma, piuttosto, a una rete decentralizzata di governi, società globali, banche, think tank, conglomerati mediatici, autorità sanitarie globali, entità governative non governative e altre persone ed entità non rendicontabili che stabiliscono e fanno rispettare la “realtà” ideologica ufficiale in cui viviamo attualmente… che, chiamatela come volete, ma è il capitalismo globale.

Questa rete di potere sovranazionale (che è un sistema, non una cospirazione di individui, e che spesso definisco “GloboCap”, anche se ciò irrita alcuni dei miei lettori conservatori) sta diventando totalitaria nei nostri confronti. Sta accadendo, gradualmente, dagli anni ’90. Ho messo in guardia su questo sviluppo da diversi anni. C’è voluto un po’ di tempo, ma sempre più colleghi stanno iniziando a vedere il quadro generale. Alcuni di loro stanno iniziando a usare la “parola con la T”. Il che è positivo. Dobbiamo chiamare le cose per quello che sono.

E dobbiamo evitare di chiamare le cose per quello che non sono.

Fallimenti come quello del Canada sono una tentazione quasi irresistibile per i satirici politici come me. Sarebbe facile chiamare Trudeau, Freeland e l’ambasciatore tedesco “nazisti”. Dopo tutto, si sono alzati e hanno applaudito un nazista. E stanno armando, finanziando e celebrando veri e propri neonazisti nella guerra in Ucraina.

Tuttavia, queste persone non sono nazisti. Sono funzionari di GloboCap. GloboCap non è un’organizzazione nazista. Il nazismo è un’ideologia. E GloboCap non ha un’ideologia. Non ha valori di alcun tipo. L’unica cosa che le interessa sono i mercati, i profitti, il mantenimento e l’espansione del suo potere. Pertanto, è libera di strumentalizzare qualsiasi forza che promuova i suoi obiettivi… neonazisti, militanti islamici, ambientalisti, antifascisti, neonazionalisti, antinazionalisti o chiunque altro. A GloboCap non importa nulla.

Ecco perché i factotum di GloboCap come Trudeau possono denunciare i camionisti canadesi come fascisti, perseguitarli e investirli con i cavalli, un giorno, e poi sbavare per un nazista letterale il giorno dopo. È il motivo per cui i liberali americani che hanno passato quattro anni a gridare al “ritorno del fascismo” durante l’amministrazione di Donald Trump, possono cambiare idea e sostenere i neonazisti ucraini nel momento in cui le teste parlanti della televisione dicono loro di farlo… come i membri del Partito Esterno nel 1984 quando il Partito cambia nemico ufficiale.

Non ha nulla a che fare con il nazismo, il comunismo, il “marxismo culturale” o qualsiasi altro Ism. Non ha nulla a che fare con l’ideologia, le credenze o qualsiasi altro valore sociale o culturale.

Il New Normal Reich non è il ritorno del Terzo Reich. Sarebbe tutto più facile, o almeno più chiaro, se lo fosse. Il New Normal Reich è un Reich globale-capitalista. È una nuova forma di totalitarismo, non la resurrezione di una forma del XX secolo. Sì, mi sto ripetendo. E continuerò a ripetermi nella remota possibilità che, se mi ripeto a sufficienza, qualcuno con un megafono molto più grande del mio, o che non ha la visibilità filtrata che ho io in questi giorni, voglia prendersi una pausa dall’indignazione della settimana e cercare di capire cosa sta realmente accadendo, e perché sta accadendo, e perché sta accadendo ora, e condividere questa comprensione con il pubblico.

Sarei felice di discuterne e confrontarmi con chiunque sia in possesso di un simile megafono, preferibilmente prima che GloboCap dichiari il prossimo “Stato di Emergenza Globale” e inizi a radunare i “teorici della cospirazione” e i “disinformatori” e i “negazionisti” di qualsiasi cosa, e la prossima serie di “errori” venga commessa.

Nel frattempo, chiudo e lascio che la gente torni a ciò che resta delle follie naziste di GloboCap, e al viaggio di Elon al confine messicano, o alla faccia di chi ha tirato l’allarme antincendio al Congresso, o alla faccenda di Russell Brand, o alla questione scottante se Roger Waters sia un antisemita…

… o qualsiasi cosa GloboCap abbia in serbo per noi la prossima settimana!

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: globocap, hopkins, nazi



Categoria: Generale