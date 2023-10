La Babilonia bergogliana e la Chiesa che vincerà. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito è tornata a Roma, e ci offre questo schizzo della Roma odierna, zona San Pietro e Dintorni…buona lettura.

Seguendo il consiglio di una gentile lettrice, sono scesa dal podio (dove, però, non sono mai salita, casomai in ginocchio me ne sto davanti al Santissimo…) e, dietro un cespuglio, nascosto in Piazza San Pietro, mi son messa in vedetta.

Ho visto un signore dal volto grifagno vestito, anche se con tinte candide, come ho veduto abbigliato un certo Schwab che, mi pare, si vanti di essere l’inventore del grande (si fa per dire) reset.

Ho visto la piazza vuota, ho udito il latinorum delle risposte date ai dubia dei Monsignori amici della tradizione (che conosco per nome uno per uno) che sono, intendo le risposte del Bergoglio un calcio nello stinco al depositum fidei.

Sono rimasta un poco in quel deserto arido e triste e poi, con buonapace della lettrice, sono tornata nel mio podio che è, in fondo, un banco (il secondo a destra, guardando in faccia l’altare) a Sant’Agata dei Goti.

Sì, sono tornata a casa, nella mattina fresca, in danza, verso la mia Santa Messa, dove conto molti sacerdoti compunti, cattolici, innamorati (come me) del Signore. E con me tante simpatiche suore (che tornano tutti i giorni) , sorelle, che conosco una per una, nell’abito bianco, blu o color castagna loro, in una allegra e mutua festa di sorrisi.

Sì sono tornata a casa e, contenta, nel ritorno romano, dopo il forzato digiuno eucaristico sardo. E mentre, una mattina, me ne stavo, prima della funzione, in preghiera, ho visto come trasognata venirmi incontro una bella arancia.

E la buccia amara era la chiesa che chiacchiera, s’agita, blatera e va a braccetto con il mondo, la neochiesa arcobalena di Bergoglio e dei suoi, fatta di monsignori che dimenticano di indossare la Croce (che è centro e Via e Verità e Vita e come può, mi domando e dico, dimenticare di mettersela un principe della Chiesa…), di Papi che non benedicono un feretro, di cardinali baciatori, di cardinali amici dei massoni e di tante, innumerevoli orrendezze.

Ma dentro, l’arancia era fresca, succosa, piena di miele. Ed è questa la chiesa vera, nascosta che, nonostante, tutto vive, respira, palpita e che nessuno potrà mai distruggere, la chiesa di Nostro Signore, la Sua Santa Sposa.

La Santa Chiesa Cattolica Romana che arde sotto le ceneri della babilonia bergogliana e che un giorno, sì, presto, trionferà.

