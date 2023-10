También el cardenal Müller apoya los “Dubia” planteados a Bergoglio

A pedido de LifeSiteNews el cardenal Gerhard Müller emitió una breve declaración, avalando los valientes Dubia que desafían al papa Francisco y a varios aspectos del próximo “Sínodo sobre la sinodalidad” que van en contra de la enseñanza de la Iglesia, afirmando que está “contento” de que “otros, a su manera, hagan lo que es necesario” para recordar al Papa “la responsabilidad que Dios le ha confiado para preservar a la Iglesia”.

Hoy, cinco cardenales –Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah y Joseph Zen Zi-kiun– publicaron los Dubia que habían enviado previamente en privado al papa Francisco, pero que no fueron respondidas, con la esperanza de que al hacer pública su petición pudieran recibir respuestas a una serie de preocupaciones que tienen con respecto a la doctrina de la Iglesia y al próximo sínodo. En particular, los cardenales preguntaron a Francisco si la Iglesia hoy puede “enseñar doctrinas contrarias a las que ha enseñado anteriormente en materia de fe y de moral”, y si la Iglesia puede “bendecir” las uniones homosexuales y ordenar mujeres para el diaconado.

En su propia declaración, Müller rechaza lo que llama una forma de “neo papalismo”, el cual repite como loro cualquier cosa que dice Francisco como que hubiera que obedecerla, rechazando la idea de que uno debe someterse a todo lo que proviene de Francisco como si le hubiera sido dado como “información directa” por parte del “Espíritu Santo”. Müller recuerda a los fieles que la jerarquía de la Iglesia -con el Papa a la cabeza- está obligada a servir a la verdad de Cristo, y nada más.

Pero esas fuerzas seculares que están trabajando contra el orden de Dios, dice Müller, pueden utilizar al Papa y a otros líderes dentro de la Iglesia como “una autoridad para conquistar las masas católicas -atrasadas y poco ilustradas a sus ojos-, para el Nuevo Orden Mundial 2030”.

Además de Müller, otras voces católicas avalaron los nuevos Dubia, entre ellas el padre Jesusmary, que los aplaudió con las palabras: “¡Alabado sea el Señor por la valentía de los cardenales Brandmüller, Burke, Íñiguez, Sarah y Zen! ¡Que Jesús y María los bendigan abundantemente por su firme defensa de la enseñanza tradicional de la Iglesia!”.

El diácono Nick Donnelly definió a los Dubia en X (ex Twitter) como “una intervención excelente en la vigilia del Sínodo”, mientras que el blog católico OnePeterFive.com afirmó que los nuevos Dubia podrían “¡anatematizar al papa Francisco!”.

El comentarista católico Damian Thompson expuso en X: “Es la presencia del cardenal Zen en la lista lo que causará una enorme ansiedad en el Vaticano. Se le considera justamente uno de los héroes de la Iglesia moderna, un hombre de gran coraje admirado por millones de personas”.

El Dr. Peter Kwasniewski sumó también a su comentario y escribió: “Los cardenales hacen lo que los cardenales deberían hacer. Nuevos Dubia presentados por Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sarah y Zen sobre el desarrollo doctrinal, la bendición de las uniones homosexuales, la autoridad del Sínodo sobre la sinodalidad, la ordenación femenina y la absolución sacramental”.

A la luz de tantas respuestas entusiastas a los Dubia, el Vaticano y su nuevo responsable de la Doctrina, el cardenal Víctor Manuel Fernández, se dirigieron al público dando a conocer varias declaraciones en defensa de la posición vaticana. En una de estas defensas, Fernández utiliza una cita de Francisco sobre la enseñanza de la Iglesia, en la que Francisco sostiene que “si es cierto que la Revelación divina es inmutable y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y debe crecer en su comprensión”. Fernández repite también los comentarios que había hecho anteriormente, insinuando su apertura a las “bendiciones” homosexuales.

Fernández sostiene que siempre que no haya una “concepción errónea del matrimonio”, “cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de ayuda a Dios, una súplica para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor”.

La declaración completa del cardenal Müller:

He defendido la doctrina católica contra el pseudo modernismo, especialmente en los últimos 10 años, cumpliendo así delante de Dios, en mi conciencia, mi responsabilidad como obispo y cardenal por el bien de la doctrina ortodoxa. Pero soy feliz cuando otros, a su manera, hacen lo necesario y recuerdan al Papa la responsabilidad que Dios le ha confiado para la preservación de la Iglesia en la “enseñanza de los Apóstoles” (Hch 2, 42).

Actualmente existe una posición herética, que impulsa las carreras, según la cual Dios se revela solo al papa Francisco a través de información directa en el Espíritu Santo y los obispos sólo tienen que repetir ciegamente estas iluminaciones celestiales y transmitirlas mecánicamente como marionetas parlantes. Sin embargo, en virtud de su consagración, un obispo es sucesor de los Apóstoles y auténtico maestro del Evangelio de Cristo, pero en el colegio de todos los obispos, con el Papa como principio visible y siempre presente de la unidad de la Iglesia en verdad revelada y en su comunión sacramental. Ésta es la verdadera doctrina de la primacía del Papa y no el neopapalismo de quienes quieren someter la Iglesia de Cristo a la ideología del capitalismo ateo y antihumano de Davos.

Su pretexto fraudulento es la adaptación de la Palabra de Dios supuestamente obsoleta, como si en Cristo no nos fuera dada toda la verdad, a los estándares de una antropología pseudocientífica anti matrimonial y de una civilización de muerte (aborto, tráfico de embriones, eutanasia, mutilación corporal mediante el llamado cambio de sexo). Todo católico cree en la verdad divina y católica de que en Pedro los obispos de Roma están instalados como sus legítimos sucesores. Pero como un discípulo de Cristo teológicamente ilustrado se opone a la caricatura del papado tanto en la polémica antirromana de los reformadores de la época como en la comprensión parecida a un loro del neopapalismo o papagayismo no católico. De este modo, exponen la fe católica al ridículo ante un público secular que no cree en el hecho de la Revelación histórica de Dios en Cristo y utiliza al Papa –ya sea que se den cuenta o lo acepten ingenuamente, no les importa– como una autoridad para ganarse a las, a sus ojos, masas católicas atrasadas y poco ilustradas para el Nuevo Orden Mundial 2030.

Traducción de los originales italiano e inglés por: José Arturo Quarracino

