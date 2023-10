L’Intelligenza che piace al papa. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, oggi il nostro Mastro Titta si occupa di Intelligenza Artificiale e dell’uso – o misuro, o abuso… – che potrebbero farne i chierici. Buona lettura e diffusione.

§§§

L’INTELLIGENZA CHE PIACE AL PAPA

Passi che Mauro Delpini abbia candidamente confessato che le omelie le fanno già con ChatGpt. “Sfida per l’umanesimo”, disse. Vista la qualità media delle medesime, sono sicuro che costituisca un piccolo passo per un prete, un passo gigantesco per i cattolici.

Ma che ci si metta anche il papa, che intitola la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali all’Intelligenza Artificiale, è qualcosa più di un imprimatur. “Come tutte le rivoluzioni anche questa basata sull’intelligenza artificiale, pone nuove sfide affinché le macchine non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione a larga scala”. Magari su larga scala. Non sanno scrivere, forse nemmeno leggere, figuriamoci capire la Parola di Dio. Che poi Dio chi l’ha mai visto.

Sfida, sfide. Si tratta di una parola-spia. L’acqua che sfida la diga, il fuoco che sfida la paglia, la Pro Cisterna che sfida il Real Madrid. Quando calano le brache davanti alla prima cacca di toro che il potere gli mette davanti, parlano di “sfide”. Hai già perso senza combattere. Devi capitolare accettando la cosa. Non farti domande, non dubitare, non informarti. Fake news, fake news ovunque. Fidati di noi che abbiamo interrogato interiora di uccelli e fondi di caffè, anzi il vitello d’oro, anzi l’intelligenza artificiale.

Chissà che Bergoglio non decida di rispondere ai nuovi Dubia con Bard o ChatGpt. Lui trova molto divertente fare il papa, si divertirà un mondo anche adesso.

Il lettore apprezzerà l’immagine di copertina scelta. Una mano grassottella, femminea in manica bianca a sinistra (quella del papa?) che tocca quella cibernetica di Dio a destra nell’emulazione della Creazione michelangiolesca. Mai banali, eppure così originali nella propria sciatteria mentale senza vergogna.

Il nuovo idolo è il cyborg. È appena il caso di notare che dopo il tripudio in difesa e venerazione della natura, il creato, la casa comune, ecco che si affidano alla più estrema delle macchine, un manufatto umano che imita un uomo. E lo mettono al posto di Dio, mica pizza e fichi.

E qual è la prima preghiera? Che li aiuti a censurare le fake-news. In altre parole che soffochi la verità sul loro conto: che sono stupidi, cattivi e la causa di molti problemi che appestano l’uomo. Altro che la fame, la povertà, le guerre e il cambiamento climatico.

Fuggire da fame e guerre e ritrovarsi tra le braccia di Bergoglio in effetti è una sciagura mica da ridere. Quando gli dissero che c’erano barboni sotto il colonnato del Bernini, aprì una barberia. Barboni, barba? Rasare.

Quando si manifestò il vaccino “luce di speranza se per tutti”, corse a vaccinare barboni sbarbati, transessuali prostituti, lui che era lei ma è lui, insetti e piccoli vermi: bastava respirasse. Quando tornate a casa e mettete a letto i vostri figli, date loro un vaccino, e dire loro che è il vaccino del papa. Accogliete, accogliete tutti. Poi vaccinateli.

La disinformazione di massa, ecco cosa toglie il sonno a Bergoglio e sodali. Bergoglio è papa o no? Bergoglio è eretico o no? I vaccini sono atti d’amore o no? Vuoi mai che tacendo i cardinali una macchina dia risposte spiacevoli. Del resto loro sono così intelligenti da aver capito chi devono omaggiare per restare in sella i pochi mesi che gli restano da vivere.

L’altra parolina magica è “rivoluzione”. Rivoluzioni nella Chiesa, rivoluzioni dappertutto. Ci sfilano la vita e la fede da sotto il naso e la chiamano rivoluzione. Quanto è bella la rivoluzione. Tutte quelle teste che cadono nella cesta. E dentro le teste ci sono i cervelli.

Ma attenzione: bisogna che l’Intelligenza Artificiale non aumenti “anche la solitudine di chi già è solo, privandoci del calore”. Hanno paura che i giovani lascino soli i vecchi privandoli del calore? In questo, sono tradizionalisti: citofonare di persona, e portare il gelato.

Del resto “è diventato sempre più difficile distinguere il calcolo dal pensiero, il linguaggio prodotto da una macchina da quello generato dagli esseri umani”. Questa è l’unica cosa vera: non pensano, calcolano. Quindi fanno fatica coi calcolatori che sono più bravi di loro.

Del resto il pensiero presuppone conoscenze vaste che non possiedono, e tante altre cosette come spirito, intuizione, velocità di esecuzione. Il linguaggio ne discende. Il loro infatti è microfiltrato, senza glutine e olio di palma, asessuato: ecco perché si fa fatica a distinguere Sapientino dal papa.

L’unica domanda alla quale un computer può rispondere in modo passabile è questa: “Dimostrami che sono un imbecille”.

“Stai parlando con un frullatore, cocco”.

Dimostrare invece che sono sacerdoti di Cristo e papi, è fuori portata dell’intelligenza artificiale più sgamata. È antipatico, poco filiale e rispettoso, ma è la verità. Che Terminator li perdoni.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ai, intelligenza, papa, titta



Categoria: Generale