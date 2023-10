Pro Vita, Petizione: basta Drag Queen nelle Scuole!

Si tratta di un evento che dovrebbe rivolgersi ai giovani, in quanto rientrante nel “Piano Giovani della Valle di Cembra” e che (ed è la cosa che più ci colpisce) viene proiettato in un cinema parrocchiale – in gestione al comune. Marco, ti avevo avvisato che la situazione era più grave di quanto avessi previsto. Questi fantomatici “spettacoli” rappresentano una forma di indottrinamento ideologico che sta prendendo sempre più piede in Italia e che vede bambini e giovani coinvolti in forme di sessualità adulta per mezzo del potente strumento delle fiabe. Stranamente il target preferito per i promotori di questi spettacoli sono sempre bambini e ragazzi… I casi stanno aumentando Marco, e aumenteranno ancora… Se non agiremo subito, sempre più regioni e comuni (forse anche il tuo!) si sentiranno liberi di promuovere questo tipo di “intrattenimento” diseducativo e ideologico, con il rischio di confondere l’identità sessuale di sempre più bambini e ragazzi! Agisci subito: firma per contrastare l’indottrinamento gender per bambini e ragazzi! NO agli spettacoli drag queen negli spazi pubblici!