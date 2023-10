Monseñor Ics: Dubia bien fundamentados, Respuestas confusas del Papa Bergoglio

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, nuestro Monseñor Ics forma parte de la discusión abierta por el inminente Sínodo y por los Dubia presentados al pontífice reinante por cinco cardenales (y probablemente apoyados por varios otros…). Feliz lectura y compartir.

§§§

Estimado Tosatti.

Me refiero a un acontecimiento histórico que podría cambiar la Iglesia. Podría reunir a los “santos”, crear esperanza, fortalecer el coraje dormido, despertar muchas conciencias, confirmar la fe de muchos que dudaban, rearmar la voluntad de lucha de quienes hasta ahora se sentían perdedores, dar armas a quienes temían este (digamos) sistema de liderazgo de la iglesia-curia, etc.

Y quién sabe cuánto tiempo más.

Por eso, ante todo invito a agradecer al cardenal Walter Brandmüller, indomable amigo personal de Ratzinger que sufrió bastante por su dimisión.

Agradecer al noble y tenaz cardenal Raymond Leo Burke que “perdió casi todo” por no renunciar a la verdad y a la lucha.

Agradecer al cardenal Robert Sarah, aparentemente dócil e incluso tímido, pero ejemplo de una fe tan fuerte como para poder convocar a toda África y gran parte del mundo a reflexionar sobre lo que está sucediendo en la Iglesia.

Agradecer al cardenal Joseph Zen Ze-Kiun, considerado un héroe en toda Asia y más aún considerado un héroe en el resto del mundo consciente, responsable y pensante.

Agradecer al cardenal Juan Sandoval Iñiguez.

Permítanme sintetizar todo y extraer conclusiones sobre todo lo que ha sucedido y que, lamentablemente, quedó relegado en las páginas internas de los periódicos sin la debida atención.

-En septiembre de 2016 se publicaron los primeros DUBIA (que también fueron firmados por el gran cardenal Carlo Caffarra, fallecido unos meses después, también o sobre todo por sus sufrimientos por la Iglesia) haciendo referencia a la encíclica Amoris Laetitia que contradecía Veritatis Splendor (de San Juan Pablo II, 1993). Estos DUBIA sólo recogerían arrogante indiferencia y preparación de castigos hacia los firmantes y partidarios.

-El 10 de julio de 2023 se envían estos nuevos DUBIA (a los que ahora nos referimos) en los que simplemente se pide al Santo Padre 1º, que confirme si la Revelación debe o no ser reinterpretada según los cambios culturales; 2º, si la bendición de las parejas del mismo sexo concuerda con la Revelación; 3°, si la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia; 4°, si se confirma el sacerdocio femenino; 5°, si la Confesión (para obtener la Eucaristía) requiere contrición y compromiso de no persistir en el pecado.

Todas tonterías, ¿verdad? ¿Por qué hacer perder el tiempo a la Iglesia cuando tiene que lidiar con las ONG y la crisis climática?

-24 horas después, el 11 de julio, en un lapso sorprendentemente récord, se dan respuestas (que deben haber ocupado a un equipo de al menos 3-400 catosofistas durante al menos 23 horas). Estas respuestas se dan con una premisa muy caritativa y amorosa. , es decir, con una clara dosis de irónico y arrogante desprecio hacia quienes habían vuelto a proponer los DUBIA, a los que el Papa no respondió de buena gana, sino en vista del Sínodo lo habría hecho, pero ya es suficiente, ¿vale?

¿Pero cuáles fueron las respuestas de hecho? 1º, ¿Pero qué significa reinterpretar?: ¡Interpretar mejor! 2º, Matrimonio indisoluble, por supuesto, pero Caridad Pastoral para no rechazar ni excluir. Luego explica que la bendición es una petición de ayuda a Dios y el derecho canónico no lo es todo… 3°, Esta pequeña respuesta es inteligente, dice que con esta pregunta -DUBIA, se pide la colaboración del Pontífice, por lo tanto se reconoce que son sinodales… No está mal… 4º, hay que distinguir entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial… ¡En cualquier caso no es un Dogma! 5º, Sobre el arrepentimiento y el propósito de no pecar… ¡vamos, no seamos matemáticos! El confesionario no es una “aduana”, hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento… con querer confesarse puede ser suficiente, ¿no? ¿Respuestas burlonas o satisfactorias? Los Cardenales las encontraron confusas.

-El 22 de julio se vuelven a presentar las preguntas en las que se ruega al Santo Padre que no dé respuestas confusas, sino que explique con un SÍ o un NO, si 1º, la Iglesia puede enseñar doctrinas contrarias a las enseñadas anteriormente por los Papas o los Concilios; 2º, si bendecir a parejas del mismo sexo puede interpretarse como una forma de aprobación… y si cualquier acto sexual fuera del matrimonio es o no un pecadillo; 3°, si el Sínodo que se celebrará ejercerá o no la autoridad suprema de la Iglesia…; 4°, …en passant… ¿en el futuro la Iglesia podría conferir el sacerdocio a las mujeres? …quizás en el futuro; 5°, se debe absolver en confesión a quien realmente se niega a interrumpir las circunstancias (“pecaminosas”) por las que se confiesa?

-Ayer 2 de octubre, publicación. Comentarios predominantes de la opinión pública correcta y consciente: <¿pero por qué nos hacen perder el tiempo con todas estas tonterías de “discusiones” entre curas…, con todas las cosas que tenemos que afrontar…>.

Publicado originalmente en italiano el 3 de octubre, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/10/03/mons-ics-dubia-ben- fondati-rispostine- confondenti-di-papa-bergoglio/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

