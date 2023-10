Perché un blog “cattolico” deve occuparsi di vaccini. Arrendersi All’Evidenza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in un commento un lettore aveva affermato che su un blog “cattolico” non si dovrebbe parlare di vaccini, perché non è un blog medico. In primo luogo: il gestore del blog ritiene di essere cattolico; magari un pessimo cattolico, ma comunque cattolico; ma il suo blog, anche se si occupa abbondantemente di vita della Chiesa, è un blog di informazione generale. Sul perché ci sia il diritto – direi il dovere – di informare, discutere e diffondere notizie e commenti sul crimine che è stato commesso, e ancora si vuole reiterare, risponde in un commento il nostro Arrendersi All’Evidenza, che ringraziamo di cuore.

§§§

Qualcuno ha sollevato dubbi sull’opportunità che un blog cattolico tratti di temi medici.

Il Dr. Tosatti ha già risposto esaurientemente.

Qui mi limito a sottolineare il beneficio per ciascuno di noi, quindi per il prossimo di ciascuno, nell’avere un approccio non fideistico verso i dogmi idolatrici della falsa scienza, riconoscendoli tali non per uno scetticismo snobistico, ma alla luce dei dati disponibili, spezzandoli per renderli commestibili a chi altrimenti starebbe lontano dal piatto. Qualche semplificazione è inevitabile, ma anche una buona catechesi deve poter rendere digeribile la Teologia al fedele meno addentro.

E ha l’obbligo di non dire indigesta (o inutile) la Teologia!

Esemplifico con l’ormai famoso mRNA (un esperimento) somministrato a chi ha firmato un “consenso informato” che per molti di fatto è stato estorto (anche questo è un tema caldo per un blog cattolico).

Dunque l’mRNA (che codifica la sintesi della proteina spike del coronavirus) viene introdotto nel deltoide insieme a delle sostanze deputate a farlo passare dal muscolo al circolo sanguigno e linfatico e poi ad entrare nelle cellule dove, nei ribosomi, avviene la sintesi voluta.

A questo punto la cellula produce un antigene (la proteina spike) attivando il sistema immunitario a riconoscerlo, produrre i relativi anticorpi e (in caso di infezione del virus che possiede una proteina analoga) combatterne la capacità di legarsi ai recettori (gli ACE) e così impedire al virus di entrare nelle cellule.

All’inizio si disse salvifico questo schema, dotato di un’efficacia elevatissima (oltre il 90%) e privo di effetti collaterali, volto ad impedire il contagio di un’infezione altamente letale e priva di altre cure.

Poi abbiamo visto che l’efficacia è lontanissima da quella vantata e che gli effetti collaterali ci sono e tanti.

Promesse non mantenute o forse non erano nemmeno mantenibili, anche se utili per testare il green pass.

Paradossalmente i vaccinati sembrano maggiormente esposti al contagio, come se avessero indebolito le proprie difese immunitarie.

Non sottovaluterei nemmeno il fatto che l’mRNA contenuto nei sieri NON è la “solita” proteina o virus inattivato dei vaccini tradizionali: un esperimento che accende nell’organismo un sistema senza conoscere se e quando si spegnerà e che cosa provocherà (d’altro, oltre all’effetto promesso) nel mentre!

Oggi sappiamo che, persistendo il loro stimolo anche per due mesi, “spremono” le prestazioni delle cellule T e delle cellule NK del sistema immunitario, fino ad esaurirle. Come se si attivasse l’allarme di una casa per un test e poi continuasse a suonare per due mesi, senza poterlo fermare! Ma il problema non è il fastidio di un rumore: è invece l’interferenza deleteria per sistemi deputati ad intercettare ad esempio i tumori (il p53) .

Anche i nanolipidi cationici (LNP) necessari a trasportare l’informazione genetica sono stati un esperimento, trattandosi di sostanze non utilizzate nell’uomo e la cui produzione ha a che fare con nanotecnologie non esenti da potenziali residui ancora più insidiosi, tanto più che possono sfuggire alle analisi di controllo stabilite dalle Autorità per rilasciare un lotto (tutte cose scritte nero su bianco e richieste di ulteriori dati durante il periodo di “approvazione condizionale” d’emergenza. In molti lotti sono stati trovate contaminazioni non piccole e anche qui c’è che dubita che si tratti soltanto di casualità.

Essendo gli LNP sostanze altamente stabili (poco biodegradabili) sono necessariamente persistenti (e li sappiamo potenzialmente infiammatori).

Inoltre questi nanolipidi sono noti per poter portare il DNA o RNA anche dentro il nucleo delle cellule (il che è cosa ben più problematica del limitarsi a farlo nel citoplasma). Tanto più che ora sappiamo presenti (volutamente o meno) nei “vaccini” anche dei residui di DNA, che quindi entrano nei nuclei e possono interferire con il DNA naturalmente presente. A causa dei nanolipidi LNP anche la spike prodotta può entrare nel nucleo delle cellule.

Ribadisco: non c’è solo l’accumulo preferenziale in certi organi (es. ovaie), ma la possibilità che nelle cellule di quegli organi vengano interessati non solo i ribosomi, producendo nel citoplasma una proteina non priva di effetti infiammatori, ma addirittura gli stessi nuclei!

Ci sono poi altre stranezze, probabilmente non casuali, che sollevano ulteriori dubbi sui reali intendimenti dell’esperimento, visto che potrebbe evolvere verso i prioni, pericolosi per il sistema nervoso, o i fenomeni autoimmunitari in aggiunta agli ormai tristemente noti problemi cardiaci e circolatori.

Se tutte le premesse dell’esperimento sono sospette (tempistiche della ricerca, formula, studi clinici, qualità dei lotti, presenza di contaminanti visibili, stabilità che richiede condizioni di conservazione estreme) e se le interazioni nel corpo sono ben più complesse dello schema semplice proposto come teoria, chi assicura che persino le proteine prodotte siano solo quelle dichiarate da una teoria incapace di reggere alla realtà?

Si tratta di rischi ENORMI per la salute e per la vita.

La vita è un dono da vivere nella realtà: se poi uno, che vede una mela, ci vedesse un cocomero, non è un atto di misericordia il preoccuparsi di un bisognoso?

§§§

