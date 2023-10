La supercazzola di papa Mascetti: apostasia. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta commenta i recenti Dubia e la risposta del pontefice regnante. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: NESSUN DUBIUM. È APOSTASIA

I dubia non dovrebbero essere formulati in modo tale da assicurare un risposta netta da parte del pontefice, sul genere sì sì, no no, astenersi perditempo?

Si prenda ad esempio il dubium numero 2 a firma Caffarra, Brandmüller, Meisner, Burke del 2016.

Continua ad essere valido, dopo l’esortazione postsinodale “Amoris laetitia” (cfr. n. 304), l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l’esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi?

Lo si metta a confronto con la formulazione del dubium più vicino per argomento nella nuova formulazione, il primo:

Dubium circa l’affermazione che si debba reinterpretare la Divina Rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici in voga. Dopo le affermazioni di alcuni vescovi, che non sono state né corrette né ritrattate, si chiede se nella Chiesa la Divina Rivelazione debba essere reinterpretata secondo i cambiamenti culturali del nostro tempo e secondo la nuova visione antropologica che questi cambiamenti promuovono; oppure se la Divina Rivelazione sia vincolante per sempre, immutabile e quindi da non contraddire, secondo il dettato del Concilio Vaticano II, che a Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede”(Dei Verbum 5); che quanto è rivelato per la salvezza di tutti deve rimanere “per sempre integro” e vivo, e venire “trasmesso a tutte le generazioni” (7) e che il progresso della comprensione non implica alcun mutamento della verità delle cose e delle parole, perché la fede è stata “trasmessa una volta per sempre” (8), e il Magistero non è superiore alla parola di Dio, ma insegna solo ciò che è stato trasmesso (10).

Il primo invita ad una risposta chiara, che si potrebbe poi variamente argomentare. Bergoglio infatti non ha risposto. Il secondo, meno: è chiaro che quando si usano espressioni come “in voga”, l’altro ti può rispondere “dipende da cosa intendi”.

Infatti, preciso come un orologio atomico, il papa Conte Mascetti si esibisce in una supercazzola memorabile. Senza rinunciare a quel tono molesto di patriarca che si rivolge a figli e nipoti scemi.

La vera risposta a qualsivoglia dubium il Conte Bergoglio la dà qui, quando risponde al cardinale emerito di Praga Duka: in buona sostanza, si può dare la comunione ad un fedifrago mentre copula con l’amante.

Giunti a questo punto del caos per tabulas, ci sono questioni molto serie da esaminare.

La prima è questa. In queste dispute emerge la massiccia assenza del popolo cattolico. Il quale se ne infischia di dubbi e supercazzole.

Non si possono porre domande dottrinali dopo quasi cinquant’anni di abiura totale del catechismo. Se la dottrina cattolica non viene più insegnata – fidatevi: non viene più insegnata – a nulla vale risolvere queste questioni.

Bergoglio è lo Sfera Ebbasta del cattolicesimo romano: se scrive che farsi una cannetta prima di dormire concilia il sonno, è magistero. Che non ha bisogno di essere insegnato, perché il popolo si fa già le cannette prima di dormire. Il trucco è tutto qui.

Il che mi porta alla seconda questione, che un amico cattolico della domenica come il sottoscritto mi faceva osservare oggi: secondo lui, andiamo incontro allo scisma.

Non la penso come lui. So bene che si sente parlare di scisma da anni: in realtà, lo scisma presuppone un lavoro teologico serio delle parti, compresa quella fallace. C’è un’elaborazione teologica, dottrinale, canonica.

Lo scisma è una cosa seria. Le tesi di Lutero furono prese nella massima considerazione, tanto è vero che la Chiesa rispose col Concilio di Trento. Qualcuno potrebbe imbastire qualcosa di diverso dalla Sagra della Cotica Croccante sul magistero del Conte Bergoglio?

Siamo nella chiesa spray: ognuno fa quel che gli pare e lo chiama cattolicesimo, animismo, satanismo, adoratori del Cacao in Polvere. Questa è la “sinodalità”. Oggi fra “cattolici” come Luca Casarini, domani sinodati alle Bestie di Satana e magari i nostri amici pelosetti, cani gatti e cincillà.

Quello in atto non è uno scisma: un vaso che cade per terra non si scisma, si frantuma.

Ha un altro nome: si chiama apostasia. Altro che “contesto culturale”, “reinterpretare”, “visione antropologica”. Apostasia dura e orgogliosa.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mascetti, mastro titta, papa, supercazzola



Categoria: Generale