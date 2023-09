Perché non leggerò il libro di Vannacci. Benedetta De Vito.

Ecco, sì, sono in partenza e di ritorno a Roma. Lascio a malincuore il mio cielo silente trapunto di stelle quando il mattino è ancora avvolto nel manto delle tenebre, l’anello della baia fragrante di luce d’oro al mattino presto, la mia radurina del pettirosso restituita alla vita dalle spine che la strangolavano, e tutta la mia Sardegna (che è in Gallura), anima dell’anima mia.

Parto, sì, e mi lascio alle spalle le tristi messe sarde alle quali, con rassegnazione, mi sono piegata pur di non perdere l’appuntamento con il Signore. Sì, parto, augurandomi che il nuovo Vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monaco benedettino camaldolese, sappia far rituffare nella benedetta tradizione (unica fonte di vita per il cattolicesimo) le piccole grandi chiese che punteggiano la costa gallurese e sappia alimentare l’amore per i canti sardi devoti (oro spirituale), l’Ave Maria prima di tutto. Sì, i canti che erano colonna sonora della mia estate bambina…

Parto e penso, con dolore, che per ragioni famigliari non sono potuta andare alla Santa Messa nella stupenda basilica di San Simplicio, a Olbia, dove, come mi dice la cara Piera, bibliotecaria a Porto San Paolo, il parroco mi piacerebbe di certo. Non sono andata, lo so, ma ci andrò.

Parto, dunque, e vestita dell’armatura divina della Legge Eterna, che è scritta nel mio cuore “saldo – sardo” torno in battaglia nella mia cara Roma che rischia di diventare un’orrida città 15 minuti e svegliatevi Romani!

Prima di ordinare casa e di fare le valigie, desidero qui dire la mia, ma sottovoce, liberandola nel vento (che è il respiro del Creato…) sul libro del Generale di cui tanto si è scritto e parlato in blabla. Un amico caro me lo ha mandato in regalo in forma virtuale e io neppure lo ho aperto. E allora, cara Benedetta, perché parli? Prima leggilo e poi, forse, potrai metterci il becco. Per la risposta, piffete, giù, un saltino come quello che fa la gattina Missi, color grigio perla, per scendere dal muretto di pietra e atterrare sul piancito della veranda. Ecco, giù!

Ma cara vocina, sai perché io non intendo neppure aprirlo il libro del signore in questione? Semplice: egli parla e scrive a suo nome, come fosse una opinione, e non in difesa dell’Eterna Legge del Signore (di cui sono paladina). Ne deriva che tutto il contenuto del libro è una sua idea (criticabile e opinabile dunque) e non la Verità che accompagna chi, come me, appartiene tutta quanta alla Vera Santa Romana Chiesa (che ora è nascosta nelle catacombe).

Sicché, essendo una “opinione” del Vannacci, diventa inevitabilmente chiaccchiera, blabla, argomento per il banale pro e contro dei giornaloni. Sì, carta straccia. La Legge Eterna è scritta infatti nel cuore di ogni uomo ed è Voce di Dio che s’accende nell’assoluto, per sempre e non è criticabile.

