Bergoglio, la rigidez y Pio XII. Monseñor Viganò

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención en un post-relampago estas palabras que el arzobispo Carlo Maria Viganò ha publicado en Instagram. Feliz lectura y compartir.

§§§

Miremos los acontecimientos sub specie æternitatis: sólo así entendemos el engaño de quienes actúan según la mentalidad del mundo -cuyo Príncipe es Satanás- y sólo así podemos contrarrestarlo. Y no renunciemos a ser como el Señor quiere que seamos, y no como los mercenarios y los lobos vestidos de ovejas quisieran que fuéramos en su “visión pastoral”. A las enésimas, desconcertantes y escandalosas expresiones de Bergoglio responden por nosotros las palabras del venerable pontífice Pio XII: “¡Detrás de los que acusan a la Iglesia de ser rígida esta solamente la perversión del Falso Profeta que atenta contra la Verdad de Cristo mismo!

Y que así sea. ¡Alabado sea Jesucristo!

Publicado originalmente en Italiano el 24 de setiembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/09/24/bergoglio-la- rigidita-e-pio-xii-mons- vigano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

