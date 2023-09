Bergoglio, la rigidità e Pio XII. Mons. Viganò.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione in un post-lampo queste parole che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha postato su Instagram. Buona lettura e condivisione.

§§§

Guardiamo gli eventi sub specie æternitatis: solo in questo modo comprendiamo l’inganno di chi agisce secondo la mentalità del mondo – il cui Principe è Satana – e solo così possiamo contrastarlo. E non rinunciamo ad essere come ci vuole il Signore, e non come ci vorrebbero, nella loro “visione pastorale”, i mercenari e i lupi vestiti da agnelli. 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀𝗶𝗺𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗼𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗶 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗶𝗼 𝗫𝗜𝗜: “𝗗𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗰𝗰𝘂𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗶𝗱𝗮 𝗰’𝗲̀ 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼.”

E così sia. Sia lodato Gesù Cristo!

§§§

