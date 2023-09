Monseñor Strickland: no puedo dimitir, traicionaría a Benedicto XVI

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum curiae, ofrecemos a su atención, en nuestra traducción, este artículo publicado por One Peter Five, a quien agradecemos su cortesía. Feliz lectura y compartir.

§§§

En una nueva declaración del obispo Strickland, Su Excelencia afirma lo que sigue a continuación:

“He dicho públicamente que no puedo dimitir como obispo de Tyler, porque eso significaría abandonar el rebaño que me confió el papa Benedicto XVI. También he dicho que respetaré la autoridad del papa Francisco si me destituye como obispo de Tyler. Amo a Jesucristo y la Iglesia Católica establecida por Él. Mi único deseo es decir Su verdad y vivir la Voluntad de Dios lo mejor que pueda”.

Esto parecería indicar que Su Excelencia pretende someterse a una orden injusta y tiránica de dimisión por parte del Papa dictador. También podría significar que rechazará una solicitud de renuncia, lo que obligará al régimen del Vaticano a ordenar públicamente su destitución.

Si este fuera el caso, es importante que los fieles apoyen a Su Excelencia en todo lo que decida, si y cuando llegue la orden injusta.

Si se somete, imita a Cristo y a muchos santos que se sometieron humildemente a un trato injusto, ¿y alguien puede dudar de que el buen obispo merecerá muchas gracias para los fieles en este sufrimiento?

Si se negara a someterse, se opondría virilmente al régimen de iconoclasia del Vaticano y los fieles se unirían en torno a él.

Haga lo que haga, debemos estar dispuestos como fieles a apoyarle. Porque nadie puede dudar de que es un buen obispo que hace lo que puede con la ayuda de Dios.

Es interesante advertir que el obispo tejano también dijo lo siguiente:

“Como probablemente saben, en la semana del 19 al 24 de junio tuvo lugar una visita apostólica a la diócesis. El obispo Kicanas, jubilado de Tuscan (Arizona), y el obispo Sullivan, de Camden (Nueva Jersey), pasaron la semana entrevistando a varias personas sobre la condición de la diócesis y concluyeron entrevistándome a mí.

No he tenido noticias de ningún funcionario de la Iglesia de Roma desde que terminó la visita el 24 de junio. No me dieron el motivo de la visita y no he recibido ningún informe desde entonces.

La semana pasada se publicó un artículo en un sitio web llamado “The Pillar”, en el que se afirmaba que se había celebrado una reunión con el papa Francisco en la que algunos miembros de la Congregación para los Obispos habían recomendado alentarme a renunciar como obispo de Tyler. Permítanme aclarar que no he recibido ninguna comunicación de Roma al respecto. En este punto se trata simplemente de un artículo sobre supuestas informaciones filtradas del Vaticano” (énfasis agregado).

En consecuencia, monseñor Strickland ya se ha sometido a un procedimiento injusto por parte del régimen del Vaticano, que invadió su jurisdicción sin ningún motivo. Este es un acto de deshonra por parte del obispo de Roma hacia su hermano obispo en Texas.

Sin embargo, es un acto normal para el Papa dictador.

Estamos en guerra con la Tercera Pornocracia. Por eso debemos apoyar al obispo Strickland, haga lo que haga.

Publicado originalmente en inglés el 21 de setiembre de 2023, en https://onepeterfive.com/ strickland-i-cannot-resign- but/?utm_source=1P5&utm_ campaign=03cdac0e60-1P5_ DAILYRSS_EMAIL&utm_medium= email&utm_term=0_7ee622bcbb- 03cdac0e60-28338807&mc_cid= 03cdac0e60&mc_eid=7998c12ca5

Publicado en italiano el 23 de setiembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/09/23/mons-strickland- non-posso-dimettermi-tradirei- benedetto-xvi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

