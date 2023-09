Caro mons. ICS, mi vergogno dei cattolici che non sanno reagire.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, monsignor Ics, che ringraziamo i cuore, ci ha girato la lettera ricevuta da un suo conoscente molto cattolico. E la offriamo alla vostra attenzione, perché pensiamo che i sentimenti ivi espressi siano condivisi da molti. Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti. Le propongo la pubblicazione di uno scritto a me indirizzato, mai pubblicato, scrittomi qualche tempo fa da un amico noto intellettuale cattolico,che non mi ha autorizzato a fare il suo nome, ma mi ha autorizzato a far pubblicare solo su Stilum Curiae. Dicendomi che i tempi ormai pretendono che si prendano posizioni. Ma è presto per fare i nomi, verrebbero messi out of play, hors jeu …

ANCHE I VERMI UCCIDONO

Caro monsignore. Sto diventando “reazionario “. Ma non tanto perché sono, a priori, ostile alle tendenze innovative, quelle opportune e intelligenti naturalmente, quanto perché son stanco di sentire denigrare ciò, e chi, viene definito “tradizionalista” o “nostalgico “ del passato. Son stanco (e indignato) di venir a sapere che vengono esclusi da incontri ,conferenze, dibattiti, cattolici considerati “tradizionalisti”, ma son benvenuti invece “ ex super-tradizionalisti, riciclati, neo progressisti – opportunisti”. Sono anche stanco di sentir proporre soluzioni a problemi di carattere morale, prescindendo dalle cause che li hanno determinati. Soluzioni normalmente utopistiche e irrealizzabili, ma progressiste ed innovative …

Oggi soprattutto sento uno spirito di ribellione contro il vigente progressismo morale, quello che pretende (per compiacere il potere dominante) che non ci siano più valori morali assoluti da difendere perché i valori morali assoluti frenano le capacità innovative e inventive. Così come sento spirito di ribellione nel leggere che l’autorità morale spiega che non ci sono più atti intrinsecamente malvagi perché oltre a dover essere “contestualizzati” potrebbero esser giustificati dalle circostanze e legittimati dalla coscienza individuale, “in buona fede “. Buona fede? ma è questa cosiddetta “buona fede” che sta distruggendo la morale. Ho anche letto su un documento di magistero che ci sono tentazioni superiori alle nostre forze, pertanto comprensibili e perdonabili. Chissà cosa avrebbero commentato i Giudici se al processo di Norimberga qualche ufficiale delle SS avesse portato queste giustificazioni al tribunale.

Ma il tribunale cui sto riferendomi dovrà giudicare se è vero che il Creatore ha permesso tentazioni superiori alle nostre forze. Devo proprio esser diventato reazionario…visto che non riesco proprio a conciliare la mia fede e convinzione religiosa con le imposizioni della autorità morale sulla esigenza di dialogo con il mondo moderno.

Ma oltre a sentire la necessità di reagire, sento l’impulso irrefrenabile di vergognarmi che ci siano cattolici che si vergognino di sembrarlo e affermarlo in ogni ambito. Persino in chiesa quando accettano l’imposizione di prendere la Santa Comunione in mano…

Così come sento l’impulso a vergognarmi quando vedo cattolici imbarazzati nel non saper reagire verso l’imposizione dell’evoluzionismo quale legge naturale (non una teoria) che necessariamente influenza la dovuta evoluzione della dottrina cattolica.

Mi dirà a questo punto, caro amico monsignore, che al vero cattolico deve interessare poco stare a discutere con il progressista, dovendo avere cose ben più importanti da fare e cui pensare.

Ha ragione.

Ma se essere reazionario, e dimostrarlo, servisse a non permettere che si indebolisca la fede, il pensiero cattolico, dei più tiepidi e vulnerabili?

Io, caro monsignore, non trovo affatto scontato dover riaffermare e difendere i famosi “valori non negoziabili” ormai “alchimizzati” dalla autorità morale, trasformati cioè in valori non comprensibili se non contestualizzati. Perbacco, Faustus deve aver avuto la medesima suggestione: contestualizzare.

Ora però concludo, son stato troppo lungo.

Ma vede monsignore, “non ti curar di loro, ma guarda e passa…” come fossero mosche, zanzare o persino vermiciattoli, potrebbe esser corretto, ma anche i vermi intestinali (ascaridi) possono uccidere, no? perforando l’intestino e provocando emorragie mortali …

Confermo, sento il dovere, a questo punto di degenerazione del progressismo morale, di sentirmi catto-misoneista.

§§§

