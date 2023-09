Germania, dati ufficiali. 35% di sanitari colpiti da effetti avversi del siero.

offriamo alla vostra attenzione questo articolo di The Exposé nella nostra traduzione, riporta i risultati di uno studio ufficiale tedesco il cui collegamento trovate nel testo. Wikipedia, che come sapete è tutto fuorché una fonte indipendente, cerca di screditare il lavoro di The Exposé, che però pubblica in genere dati ufficiali che i mainstream disdegnano.

§§§

Un recente studio tedesco sull’impossibilità di lavorare dopo la vaccinazione ha rilevato che il 35% degli operatori sanitari si è messo in malattia dopo aver ricevuto un’iniezione di mRNA covid.

“Tra i 1704 [operatori sanitari] HCW arruolati, 595 (34,9%) HCW si sono assentati per malattia dopo almeno una vaccinazione con covid-19, per un numero totale di 1550 giorni di malattia”, hanno scritto gli autori. “Sia il numero assoluto di giorni di malattia che il tasso di assenze per malattia degli operatori sanitari sono aumentati significativamente con ogni vaccinazione successiva”.

Lo studio è stato pubblicato nel numero di settembre della rivista Elsevier. I dati dello studio sono stati raccolti tramite un questionario elettronico. Fa parte dello studio di coorte CoVacSer in corso.

Lo studio di coorte CoVacSer è un progetto di ricerca che mira a indagare la relazione tra salute mentale, qualità del sonno e immunogenicità delle iniezioni di covid tra gli operatori sanitari. Lo studio è condotto da un team di scienziati dell’Università di Wuerzburg, in Germania, e coinvolge gli operatori sanitari che hanno ricevuto “vaccini” a base di mRNA di covid.

Nello studio sull’inabilità al lavoro, i ricercatori hanno riscontrato che non c’erano differenze significative nelle assenze per malattia dopo la seconda dose tra le iniezioni di Pfizer-BioNTech e Moderna. Tuttavia, la terza dose di Moderna ha indotto un’assenza per malattia significativamente più lunga e più frequente rispetto alla terza dose di Pfizer-BioNTech.

I ricercatori hanno concluso:

Alla luce di ulteriori ondate di infezione da Covid-19 e di vaccinazioni di richiamo, c’è il rischio di ulteriori carenze di personale dovute all’impossibilità di lavorare dopo la vaccinazione, che potrebbero avere un impatto negativo sul sistema sanitario già sotto pressione e mettere a rischio l’assistenza ai pazienti. Questi risultati favoriranno ulteriori campagne di vaccinazione per ridurre al minimo l’impatto delle assenze del personale sul sistema sanitario.

L’incapacità di lavorare dopo la vaccinazione COVID-19 – un aspetto rilevante per le future vaccinazioni di richiamo, Elsevier, settembre 2023.

Commentando lo studio, il Dr. Peter McCullough ha scritto: “Mi chiedo se gli amministratori degli ospedali tengano conto del fatto che un terzo degli infermieri si ammala così tanto dopo l’iniezione da dover chiamare il medico e perdere il lavoro. La percentuale sarebbe più alta se l’infermiere non avesse programmato un giorno di riposo dopo l’iniezione.

“Dopo tre anni di vaccinazione con il covid-19, si sa che i prodotti sono tossici e che ci sono gravi conseguenze, tra cui la perdita del lavoro per il datore di lavoro che ha tenuto in riscatto quel prezioso posto di lavoro per una vaccinazione genetica sperimentale indesiderata e sconsiderata”.

