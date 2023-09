Correos electrónicos desclasificados. La Casa Blanca ocultó los daños del suero   

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo de Vigilant News, a quien agradecemos por la cortesía, y que atestigua la operación de encubrimiento sobre los daños y riesgos de la supuesta vacuna por parte de la Casa Blanca y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).

La pregunta de nuestro tiempo es: ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo fue posible permitir estos crímenes catastróficos contra la humanidad perpetrados mediante estas inyecciones? “No puede suceder a menos que el jefe diga que debe suceder o que puede suceder”, dijo la Dra. Naomi Wolf en Steve Bannon’s War Room.

Como ex asesora política, la Dra. Wolf dijo, en base a su experiencia de trabajo en la Casa Blanca: “No se puede matar a estadounidenses… a sabiendas, sin la aprobación del Presidente, porque literalmente se quema demasiado capital político. Nadie quiere ser acusado de matar estadounidenses cuando ese crimen sale a la luz sin el imprimatur (aprobación) del Presidente”.

“Si se descubre que alguien ha matado inadvertidamente a estadounidenses, se le despide y se le avergüenza públicamente. Y se les echa la culpa de todo. Y ese es el final para ellos. Y eso no es lo que estábamos viendo. Yo sabía que la Casa Blanca tenía que estar involucrada en estas decisiones, pero no teníamos la pistola humeante”, pero “ahora la tenemos”, anunció la Dra. Wolf.

El 29 de agosto el abogado Edward Berkovich presentó una solicitud en base a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Solicitó los correos electrónicos de y para los doctores Rochelle P. Walensky, Sherri A. Berger y Kevin Griffis (todos ellos personal de los CDC) entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021, que incluyeran el término “miocarditis”.

Inicialmente, el abogado Berkovich recibió 472 páginas, pero una persona que el Dr. Wolf considera que puede ser un informante entregó recientemente otras 46 páginas al Sr. Berkovich.

Amy Kelly, del DailyClout, informó que más del 80% de las 46 páginas estaban totalmente redactadas y se referían a otros organismos gubernamentales, como la Casa Blanca y la Oficina Ejecutiva del Presidente. “De las 46 páginas, sólo dos se publicaron sin ninguna reelaboración. Siete páginas estaban parcialmente redactadas y 37 totalmente redactadas”.

Normalmente, las páginas redactadas van acompañadas de barras negras que ocultan el texto escondido Pero como 37 páginas estaban totalmente redactadas, ni siquiera se ven las barras negras. Parece una página en blanco, pero hecha intencionadamente.

Amy Kelly escribió: “Las redacciones se hicieron ‘de conformidad con 5 U.S.C. §552, Exenciones 5 y 6′”.

En forma alarmante, la Exención 5 afirma que “el privilegio sobre las comunicaciones presidenciales protege los documentos solicitados y recibidos por el Presidente o sus asesores más cercanos en la Casa Blanca que tienen una amplia y significativa responsabilidad en la investigación y en el asesoramiento al Presidente”.

En pocas palabras, esto significa que el Presidente y sus asesores más cercanos en la Casa Blanca tienen una “norma especial” que les permite mantener en privado algunos documentos. “La razón de todas estas redacciones es que lo que se redactó se solicitó o compartió con el Presidente o sus asesores principales”, añadió la Dra. Wolf.

“¿Que hay en estos documentos?”

En mayo de 2021, sobre todo en torno a los días 24 y 25 de mayo, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, del CDC, del NIH y de otras agencias estaban “enloquecidos”, compartió la Dra. Wolf. ¿Por qué estaban tremendamente asustados? Por las miocarditis y por el síndrome de trombocitopenia. O, en términos más sencillos, por las afecciones relacionadas con daños cardíacos, coágulos sanguíneos y bajo número de plaquetas (riesgo de hemorragia).

Es por eso que “crearon una respuesta mediática”, informó la Dra. Wolf. “Y la respuesta mediática no dice la verdad”.

Este es el vínculo que remite a un video en el que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) examina el riesgo de daños cardiacos causados por las vacunas

A continuación figura un resumen de los correos electrónicos obtenidos gracias a la FOIA

En el primer grupo de correos electrónicos, hay uno fechado el 24 y 25 de mayo de 2021, titulado “Draft WH [White House] Script and Slides”. Este correo electrónico fue enviado por Abbigail Tumpey, ex comunicadora clave del CDC, a Rochelle Walensky, en ese entonces directora del CDC, y a varios otros altos funcionarios de salud de alto nivel. Adjunto al correo electrónico había un borrador destinado a una conferencia de prensa, pero todo el contenido de 10 páginas está tachado y no es visible.

El 25 de mayo de 2021, Benjamin Wakana, un alto funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, envió un correo electrónico titulado “COVID Tough QA” a varias figuras claves del sector sanitario, entre ellas el Dr. Walensky, el Dr. Fauci, el Cirujano General Vivek Murthy y varios asesores de la Casa Blanca. El correo electrónico contenía un archivo adjunto titulado “Tough QA 5.24.21 11PM.docx”.

El correo electrónico dice: “Hola, adjunto encontrará el último QA duro. Los nuevos temas incluyen:”, y todos los temas han sido redactados. El documento adjunto, que parece tener 17 páginas, está totalmente redactado”, informó Amy Kelly.

El último correo electrónico es de Grace Kwak, consejera de la Casa Blanca del coordinador adjunto de la respuesta al COVID-19, Oficina Ejecutiva del Presidente, que pregunta a la asistente ejecutiva del Dr. Walensky, Lynn Gershman, dónde encontrar “documentos/informes” referidos a “…actualizaciones sobre TTS [Síndrome de Trombocitopenia], miocarditis, etc.”. La Sra. Gersham remitió esta “solicitud de la WH” a Sherri Berger.

El informe completo de Amy Kelly y toda la producción están disponibles en DailyClout.

“Vuelvan a mayo, junio, julio, agosto, todo el 2021. El Dr. Fauci mintió y mintió y mintió como resultado de esta reunión de crisis, en estas comunicaciones de crisis, en este documento de diapositivas que no podemos ver. Y el Dr. Fauci dijo: “Seguro y eficaz. Seguro y eficaz”. La Dra. Rochelle Walensky dijo: “Seguro y eficaz. Seguro y eficaz”. Publicaron [un anuncio público sobre] la miocarditis, y recuerden lo que dijeron: “extremadamente rara”, “leve”, “se resuelve”. Sabían que estaban mintiendo. Y por lo que recuerdo, no dijeron nada sobre el problema de la coagulación”.

“En consecuencia, en la práctica”, explicó la Dra. Wolf, “crearon a partir de esta serie de comunicaciones de crisis, dirigidas por la Casa Blanca con altos asesores de la Casa Blanca, el Proyecto de Respuesta COVID-19, que fue supervisado por la Casa Blanca. La Casa Blanca [con] unas 15 de estas personas que estaban llevando a cabo esta serie de mentiras al público estadounidense, se reunían porque estaban ocurriendo cosas horribles”.

“En febrero, Israel les había comunicado que había daños cardíacos. En abril se les informó de nuevo de que había daños cardíacos y coágulos sanguíneos. Ahora, estamos en mayo [de 2021], cuatro meses después de que nos enteráramos por primera vez de la enorme cantidad de miocarditis y coágulos de sangre. Y en mayo se reúnen, a instancias de la Casa Blanca, para crear una respuesta mediática que les acompañará durante todo 2021 y durante todo 2022, para inducirles a seguir inyectando esta [inyección de COVID] en el cuerpo y a inyectarla en los cuerpos de vuestros seres queridos. Sabían que estaban mintiendo y perjudicando a personas con coágulos de sangre, problemas de plaquetas y daños cardíacos. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que ocurrió”.

El segmento completo de la entrevista de la Dra. Wolf con Steve Bannon está disponible aquí en el video.

Publicado el 26 de setiembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/09/26/e-mail-desecretate- la-casa-bianca-ha-nascosto-i- danni-del-siero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

