Forse un segno della croce poteva anche farlo, no?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, nihil de mortis nisi bonum, ma mentre è in corso la beatificazione su tutti i giornali e TV mainstream di Giorgio Napolitano, non posso non chiedermi che cosa ci faceva il pontefice regnante nella camera ardente, senza farsi nemmeno un segno di croce davanti al feretro. Di un battezzato nella religione cattolica, non di un seguace di religioni diverse. Un amico fedele di Stilum Curiae, Giovanni Formicola, commentava così per un gruppo di amici la scomparsa di quel personaggio politico segnato da molte ambiguità, oltre che da un’eleganza ricercata che ne faceva oggetto di battute umoristiche anche all’interno del mondo di sinistra. (Mi ricordo una vignetta di Cipputi che diceva, in un fase di dibattito interno nei rapporti con Craxi e i socialisti: “ecco a cosa serviva l’elegante Napolitano…”. Ora lo sappiamo.). Buona lettura e condivisione.

§§§

«[…] verità da ristabilire è quella relativa al punto cui era giunto il rapporto tra Solgenitsyn e lo Stato sovietico. Nessuno può negare che lo scrittore […] avesse finito per assumere un atteggiamento di “sfida” allo Stato sovietico e alle sue leggi, di totale contrapposizione, anche nella pratica, alle istituzioni, che egli non solo criticava ma si rifiutava ormai di riconoscere in qualsiasi modo. Non c’è dubbio che questo atteggiamento — al di là delle stesse tesi ideologiche e dei già aberranti giudizi politici — di Solgenitsyn, avesse suscitato larghissima riprovazione nell’URSS. Che questa ormai aperta, estrema “incompatibilità” sia stata sciolta dalle autorità sovietiche non con un’incriminazione di Solgenitsyn, ma con la sua espulsione, può essere considerato più o meno “positivo”; qualcuno può giudicarla obiettivamente, come l’ha giudicata, la “soluzione migliore” […] nessun contributo danno […] le rappresentazioni unilaterali e tendenziose della realtà dell’URSS, le accuse arbitrarie, i tentativi di negare l’immensa portata liberatrice della Rivoluzione d’ottobre, lo straordinario bilancio di trasformazioni e di successi del regime socialista, tutto quel che di nuovo sì è delineato nella vita sovietica a partire dal XX Congresso del PCUS. È questa negazione, fattasi via via sempre più cieca, che ha segnato la condanna di un’opera come quella di Solgenitsyn […]. Non possono, più in generale, inserirsi in una ricerca onesta e fruttuosa le tendenze, che sull’onda dell’ultimo libro di Solgenitsyn [Arcipelago Gulag] si vanno diffondendo, ad attribuire sommariamente a Lenin la responsabilità delle deformazioni e dei guasti della politica staliniana […]. Del tutto fuorvianti, infine — oltre che manifestamente contrarie agli interessi supremi della pace — vanno considerate le posizioni dì quanti vorrebbero “imporre” una “liberalizzazione” all’interno dell’URSS subordinando in modo inammissibile lo sviluppo del processo di distensione a non si sa quali mutamenti del regime politico e dell’ordinamento giuridico sovietico»

(Giorgio Napolitano*).

*Anche il misericordioso Signore ha rinviato il più possibile il momento di trovarselo personalmente davanti. E in questo momento non vorrei essere nei suoi panni di comunista già quando il Muro era in piedi e la polizia politica sparava a chiunque avesse la “pretesa” di fuggire verso un po’ di libertà, impedendo persino i soccorsi se fosse solo ferito, lasciandolo morire agonizzante; di plauditore dei carri armati che schiacciavano il popolo magiaro e dell’espulsione di Solgenitsyn; di assassino, in concorso con Fini, la magistratura e il padre, di Eluana Englaro, rifiutandosi di promulgare il decreto del governo che avrebbe impedito la sua uccisione per fame e sete; di radicaloide di risulta, abortista, eutanasista, genderista, etc.; di “ammirato” da parte di JMB.

E spero che Mattarella non muoia nei prossimi trenta-quarant’anni, così mi risparmio l’ennesima celebrazione a reti unificate.

Giovanni Formicola

§§§

§§§

