Il papa abusa del suo ufficio. Strickland non si dimetta. Müller.

Il cardinale Gerhard Müller: “Sì, è terribile quello che viene fatto al vescovo Strickland, un abuso di ufficio contro il diritto divino dell’episcopato. Se potessi consigliare il vescovo Strickland…”.

Il cardinale Gerhard Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha risposto in esclusiva a una richiesta di informazioni di kath.net sulla vicenda del vescovo Joseph Strickland, diocesi di Tyler (Stato americano del Texas). Premessa: Mons. Strickland è un vescovo popolare e senza scandali, fedele al Magistero, attualmente circondato da voci che lo vorrebbero costretto a dimettersi da Papa Francesco.

Sì, è terribile quello che si sta facendo al vescovo Strickland, un abuso di ufficio contro il diritto divino dell’episcopato.

Se potessi dare un consiglio al vescovo Strickland, non dovrebbe assolutamente dimettersi, perché così se ne possono lavare le mani.

Un vescovo può essere deposto dal Papa secondo i dettami della giustizia solo se si è reso colpevole di qualcosa di grave (eresia, scisma, apostasia, un crimine o un comportamento assolutamente non sacerdotale), ad esempio la pseudo-benedizione di persone di entrambi i sessi o di un sesso in relazioni extraconiugali, che offende Dio e defrauda le persone della loro salvezza.

La rimozione arbitraria da vescovo di una diocesi in cui un vescovo è nominato da Cristo stesso come proprio pastore mina l’autorità del papa, come è accaduto storicamente con l’indegna condivisione delle cariche sotto il papato avignonese (questa perdita di fiducia è stata una delle ragioni principali della secessione del cristianesimo della Riforma dalla Chiesa cattolica e del loro odio verso il papa che, con le sue azioni arbitrarie, si era messo al posto di Dio).

Secondo la dottrina cattolica, il Papa non è affatto il Signore della Chiesa, ma solo, in quanto rappresentante di Cristo per la Chiesa universale, il primo servitore del suo Signore, che dovette dire a Simon Pietro, appena nominato roccia della Chiesa: “Vattene dietro di me (ital. Indietro, il vero Indietrismo), perché non hai in mente ciò che Dio vuole, ma ciò che gli uomini vogliono”. (Mt 16,23).

Il Papa non ha alcuna autorità da parte di Cristo per molestare e intimidire i buoni vescovi sull’esempio di Cristo, il Buon Pastore, che, secondo l’ideale vescovile del Vaticano II, santificano, insegnano e guidano il gregge di Dio nel nome di Cristo, solo perché i falsi amici denunciano questi buoni vescovi a Francesco come nemici del Papa, mentre i vescovi eretici e immorali possono fare ciò che vogliono o ogni giorno molestano la Chiesa di Cristo con un’altra follia.

