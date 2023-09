@Pro Vita: Elle in Ungheria promuove l’utero in affitto. Basta!

La rivista ELLE esce con questa copertina in Ungheria in polemica con le politiche pro-family del presidente Viktor Orban. Si vedono due uomini, un bambino e la scritta: “Nato dall’amore” (sì, sotto al cavolo…). La madre – la donna – è del tutto annientata, cioè, letteralmente, “resa niente”. Paradossale, se si considera che il nome della rivista significa proprio “LEI”. Ma Lei non c’è. La cosa tragicomica è che chi sostiene questa “nuova famiglia”, in cui la donna serve solo a sfamare la noia affettiva di qualche riccone, passa poi il resto del tempo a sbraitare contro un presunto “patriarcato” con la bava alla bocca. Qui c’è un patriarcato alla seconda e nemmeno se ne accorgono, perchè l’ideologia annebbia la vista e la mente. Basta mercato dei figli, basta uteri in affitto. Basta porcate arcobaleno.