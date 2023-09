Alberi finti per nascondere i ripetitori G 5. Accade ad Ascoli Piceno.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ho appena ricevuto questo messaggio da un amico fedele del nostro sito, Claudio Gazzoli, che ringrazio di cuore, e e ve lo giro….buona diffusione.

§§§

buon giorno dott. Tosatti, penso che la possa interessare:

Ero in auto nella zona di Ascoli quando ho visto questo grande albero. Il primo pensiero, ma è durato poco, è stato: “perbacco…. ma che ci fa un baobab di 40 metri dalle nostre parti ?”. Poi mi sono fermato a fotografarlo e ho sgamato… Un albero finto per nascondere le antenne del 5G che sparano onde elettromagnetiche fino a 40 GHz, venti volte la frequenza di un forno a microonde. Penso che sia una delle cose più ripugnanti che ho visto negli ultimi 10 anni. Gli stessi che vorrebbero (e ci riusciranno) farci mangiare vermi liofilizzati e farina di grillo (ma quale grillo… ??) e che ci impongono il cosiddetto vaccino per un virus sintetico ci stanno beffeggiando con alberi sintetici per cuocerci a fuoco lento, lento… seducendoci con i piaceri e la tecnologia profusa a piene mani da colui che si ingozza di ossa e carne tenera di bambini che loro copiosamente gli procurano.

Claudio Gazzoli

§§§

