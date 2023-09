Una proposta dipinta di blu. Una Opinione.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Una Opinione, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questa proposta…dipinta di blu. Buona lettura e condivisione.

“Una proposta dipinta di blu”.

Lo sapevate che Pfizer ha cambiato il suo logo? Infatti, come riporta “ilpost.it (sito preso a caso): “L’agenzia newyorkese Team incaricata del lavoro ha mantenuto il logotipo e “spezzato” la sagoma della pillola in uso dal 1940 — che simboleggiava i prodotti più famosi dall’azienda— per creare una spirale che ricorda la struttura del DNA e trasmette un senso di movimento ascendente. Per Pfizer il nuovo logo «ispira il progresso, il cambiamento e il ribaltamento di vecchie realtà alla ricerca delle innovazioni di domani».

https://www.ilpost.it/2021/02/ 25/perche-questi-loghi-sono- cambiati/

Come meglio spiega il sito https://team.design/work/ pfizer/ (mia traduzione) “il DNA è l´essenza di tutta la vita, il codice ed il motore del potenziale umano. Codificato dentro un logo di successo c´è il DNA della società – il suo passato, presente, etica, il suo potenziale” (“DNA is the essence of all life, the code and engine of human potential. Encoded within a successful logo is a company’s DNA — its past, its present, its ethos, and its potential”). Ed infatti tutti i suoi vaccini sono (o saranno solo) mRNA (o, secondo alcuni, modRNA – urge chiarimento dei fact-checker!). Ed anche (mia trad.): “In una industria inondata dal blu, Pfizer sta raddoppiando (“la posta della scommessa” mia nota)” (“In an industry awash in blue, Pfizer is doubling down”).

Pfizer ama tanto il colore blu che, per promuovere la prossima campagna vaccinale, ha addirittura pensato di illuminare l´Empire State Building con il suo colore aziendale: https://q1043.iheart.com/ content/2023-09-16-the-empire- state-building-shines-pfizer- blue-for-updated-covid-19- shots/ (in inglese); e come esordisce l´articolo (mia traduzione): “Pare che il Covid sia di nuovo dappertutto. Ma qui c´è la buona notizia … ora sono disponibili i “vaccini” per quelli con etá superiore a 6 mesi (!!!!) …” e “bla, bla, bla …”).

Ma la scritta è rimasta identica. E cosí come allora si puó continuare a fare questo giochetto che tanto piace ai teorici della cospirazione:

https://www.tiktok.com/@..seo/ video/7198639294012050693 Pfizer o Luzifer? (urge un´altra volta un chiarimento da parte dei fact-checker … giá so cosa diranno: “È una coincidenza!”).

Da notare che il colore blu della pillola stilizzata é stato sostituito da un colore blu un poco piú scuro … esattamente quello della bandiera dell´Unione europea:

https://it.wikipedia.org/wiki/ Bandiera_dell%27Europa

e dell´ONU (che mi pare un poco piú chiara):

https://www.google.com/search? client=firefox-b-e&q=bandiera+ onu

… e della NATO:

https://www.google.com/search? client=firefox-b-e&q=bandiera+ nato

… e che anche appare sempre nel logo del WEF visto che su sottofondi di colore diversi appare sempre invariabilmente un mezzo circolo di colore blu scuro che trasmette l´idea di un cerchio che si sta per chiudere per catturare tutto quello che riesce ad “includere” dentro:

https://it.wikipedia.org/wiki/ Forum_economico_mondiale (dove tra l´altro si legge che il sig. Schwab ha iniziato la sua attività sotto il patrocinio della Commissione europea) …

e dell´OMS …

https://www.who.int/es/about/ policies/publishing/logo

e … lascio scoprire a voi quale colore ha il simbolo della Banca centrale europea.

E la domanda che mi pongo è: il fatto che tutte queste organizzazioni internazionali, che alla luce dei fatti recenti stanno mostrando un´anima “globalista”, utilizzino lo stesso colore per i loro simboli è una coincidenza oppure dietro corre un filo comune?

In particolare … perché fu scelto il colore blu per la bandiera dell´Unione europea e le dodici stelle? Secondo Wikipedia perché: “Il numero dodici fu scelto quindi come simbolo di perfezione e completezza, mentre il campo blu della bandiera intende richiamare il cielo ponentino scuro dell’occidente (in antitesi al cielo più luminoso del levante orientale)” o anche forse perché “ il disegnatore francese Arsène Heitz (ebreo convertito al cristianesimo – mia nota) … il quale successivamente ne fornì una spiegazione in chiave biblica, facendo riferimento all’immagine della Medaglia Miracolosa dalla devozione alla Madonna delle apparizioni di Rue Du Bac a Parigi del 1830 a Santa Caterina Labourè, propria dell’interpretazione cattolica del dodicesimo capitolo dell’Apocalisse: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle” …. Di tale riferimento non c’è però alcuna traccia nei documenti originali degli anni cinquanta …”. https://it.wikipedia.org/wiki/ Bandiera_dell%27Europa ed anche https://www.culturacattolica. it/cristianesimo/maria/culto- di-maria/il-grande-mistero- della-bandiera-dell- immacolata-che-sventola-sull- europa dove si legge anche che “Se oggi sull’Europa sventola la bandiera dell’Immacolata Concezione è perché è stata Lei stessa a volerlo chiedere a suo Figlio che ha ogni potere in cielo e in terra (Matteo 28,18)”.

Avete capito quanto erano (e sono) religiosi ed anche cristiani i governanti europei? E noi cittadini europei, da veri cattolici e cristiani quali siamo, proviamo subito l´urgenza di sostenerli ed assecondarli in ogni loro desiderio ed azione senza per altro chiederci niente visto che tutto sommato dichiarano di ispirarsi ai nostri valori comuni e, come Loro stesso costantemente fanno intendere, fanno tutto per il nostro bene. Commuovente!

Io invece, da persona diffidente quale sono, avanzo ora un´altra spiegazione: non è affatto una coincidenza che tutte queste istituzioni internazionali/società private abbiano lo stesso colore blu, ma è proprio per scelta comune. E questo perché il blu comune a tutte queste bandiere ha questa frequenza: https://rumble.com/v3dvg9m- maui-fires-and-directed- energy-weapons.html (in inglese – tutto interessante comunque, perché tratta delle apparentemente inspiegabili anomalie del recente incendio in Maui – Hawaii (USA)). In particolare si vada al minuto 3:13 dove c´è una tabella che mostra chiaramente che la frequenza del colore blu (credo quello in questione) in teraherz è 6,66 – e cioè il numero della Bestia. Giá so cosa diranno i fact-checker all´occorrenza: “Coincidenza!!” – con due punti esclamativi).

Cosicché è mia convinzione che per la bandiera europea (che ormai sventola in bella mostra davanti ad ogni municipio ed è appiccicata alla targa di ogni autovettura) hanno scelto il colore blu scuro non per onorare la Madonna, ma appositamente per insultarLa e con Lei anche Dio, mostrando cosí una chiara scelta di campo in opposizione a Dio e quindi a favore del Suo Avversario. Infatti una tale bandiera, in base a queste considerazioni, mi fa venire in mente che le Stelle – che rappresentano la Madonna – siano in un certo senso immerse in un viscidume di colore blu … in maniera che abbiano difficoltà a muoversi … ad operare … quasi rinchiuse in una prigione costruita dal Diavolo e riempita con del fumo/liquido blu emanato/a dal Diavolo (immaginatevi quanto sia difficoltoso per dodici Stelle, tutte in gruppo e tutte collegate fra di loro, uscire da un pantano cosí vischioso), cosí impedendo alla Madonna di poterne uscire e di intercedere le Grazie di Dio a favore dei popoli europei. Per cosí dire, i governanti con questa bandiera mostrano il desiderio di poter neutralizzare totalmente l´opera della Madonna, ricorrendo all´inganno visivo per rafforzare la fiducia in Loro degli europei (“Noi lavoriamo per la Madonna … la Nostra bandiera lo dimostra e non è necessario che voi gli chiediate alcunché … ci pensiamo Noi”), per poter cosí eseguire indisturbati i loro piani piú malvagi (spero di aver reso l´idea).

“ non sarebbe mai dovuto venire ad esistenza, almeno in quelle circostanze … mi evoca nella mente la disturbante immagine di Gesú e del Diavolo che stanno insieme a braccetto da bravi compari ed anche sorridendo), allora credo che sia finalmente il caso che papa Francesco scenda le sue carte mostrando il suo vero colore: che dunque si levi totalmente l´abito bianco che spetta nella sua posizione solo a chi è veramente santo e lavora per la gloria di Dio, levandosi pure la Croce dal petto … che La lasci finalmente in pace ed indossi un abito, zucchetto compreso, e questo temporaneamente fino a quando voglia continuare a fare l´eretico nel caso che sia Papa (che io non credo che sia), ma definitivamente nel caso che non lo sia (e io questo credo), del colore di cui si servono tutti coloro che, utilizzando il colore blu, vogliono segnalare la propria adorazione al Principe di questo mondo e con cui papa Francesco ha stretto una indubbia alleanza (Pfizer/ONU/UE/WEF/NATO/OMS & Co.) e vesta finalmente, anche lui e tutti i sacerdoti che la pensano come lui, proprio per segnalare apertamente a tutti i fedeli l´esistenza di questa “Indubbia alleanza”, un bellissimo abito di colore blu scuro tempestato di brillantini, preferibilmente foggia moderna “woke” con bordini verdi Pachamama: se proprio si deve piacere al mondo, ebbene … che lo si faccia con glamour. E poiché l´Unione europea è chiaramente globalista e papa Francesco ha stretto un´alleanza con i globalisti https://www.ariannaeditrice. it/articoli/la-pericolosa- alleanza-tra-rothschild-e- papa-francesco (tanto per farsi un giro attorno agli affari di papa Francesco & Co.) che, secondo me, sono indubbiamente dei satanisti (quello che mostra la foto nell´articolo del mons. Viganó “L’invasione migratoria voluta dalle élite e Bergoglio. Mons. Viganò del 18 Settembre 2023non sarebbe mai dovuto venire ad esistenza, almeno in quelle circostanze … mi evoca nella mente la disturbante immagine di Gesú e del Diavolo che stanno insieme a braccetto da bravi compari ed anche sorridendo), allora credo che sia finalmente il caso che papa Francesco scenda le sue carte mostrando il suo vero colore: che dunque si levi totalmente l´abito bianco che spetta nella sua posizione solo a chi è veramente santo e lavora per la gloria di Dio, levandosi pure la Croce dal petto … che La lasci finalmente in pace ed indossi un abito, zucchetto compreso, e questo temporaneamente fino a quando voglia continuare a fare l´eretico nel caso che sia Papa (che io non credo che sia), ma definitivamente nel caso che non lo sia (e io questo credo), del colore di cui si servono tutti coloro che, utilizzando il colore blu, vogliono segnalare la propria adorazione al Principe di questo mondo e con cui papa Francesco ha stretto una indubbia alleanza (Pfizer/ONU/UE/WEF/NATO/OMS & Co.) e vesta finalmente, anche lui e tutti i sacerdoti che la pensano come lui, proprio per segnalare apertamente a tutti i fedeli l´esistenza di questa “Indubbia alleanza”, un bellissimo abito di colore blu scuro tempestato di brillantini, preferibilmente foggia moderna “woke” con bordini verdi Pachamama: se proprio si deve piacere al mondo, ebbene … che lo si faccia con glamour.

Perché ho scritto tutto questo? Ebbene non vale per noi cristiani come sempre il detto: “Se tu sei amico del Suo Nemico, tu sei mio nemico?” (o dicendola con le parole di Gesú: “Chi non è con me è contro di me …” (Mt12,30 parz.) ?).

Mio parere e mia modestissima proposta.

