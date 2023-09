La Chiesa ascolti le vittime del siero. La censura dei mass media (TG3…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo appello di un piccolo gruppo di sacerdoti e laici che si fanno carico del dramma delle persone danneggiate di cosiddetti vaccini, che vaccini non sono. Se è comprensibile che i politici, nella quasi totalità conniventi e collusi con le forse economiche che hanno dato vita a questa truffa colossale si girino dall’altra parte, non è comprensibile che i giornalisti delle televisioni e dei grandi giornali non abbiano un sussulto di dignità professionale, a dispetto di quelli che sono gli ordini di scuderia emanati dalle direzioni, serve dei loro padroni. Qui sotto pubblichiamo l’intervista – cancellata dal TG3 – a un esperto di Long Covid, Fernando Lunedì, che afferma che la “vaccinazione” complica l’infezione. Esempio clamoroso di censura e di inganno da parte dei media. E la Chiesa? Dal vaccino atto di amore di Bergoglio non è cambiato nulla? E la misericordia, verso chi ha subito danni – fino alla morte – a causa del siero, che fine ha fatto? Buona lettura e condivisione.

LA CHIESA IN ASCOLTO

Il dramma dei danneggiati da vaccino anti-Covid é tanto più doloroso quanto più si infrange contro il muro di gomma dell’indifferenza, derisione e minaccia di quelle stesse Istituzioni che la vaccinazione hanno continuato a raccomandare, decantandone la sicurezza, e hanno surrettiziamente imposto come necessaria a interrompere il contagio tramite ricatti morali, sociali e lavorativi.

Alla mancanza di ascolto delle Istituzioni pubbliche si é aggiunta anche la sordità della Chiesa Cattolica e l’incomprensione di gran parte della società, dei conoscenti, degli amici, talora persino dei parenti.

Per questa ragione, come piccolo gruppo di preti, religiosi e religiose cattolici sparsi sul territorio nazionale, consapevoli della nostra corresponsabilità e del nostro compito di testimoni del Vangelo, ci mettiamo a disposizione di quanti desiderano un colloquio di natura spirituale.

Non abbiamo soluzioni o risposte ma la volontà di ascoltare la sofferenza insieme a quella di testimoniare la vicinanza del Signore.

Chi gradirà avere un colloquio con qualcuno di noi basterà che ne faccia richiesta al “Comitato Ascoltami” indicando soltanto il numero e la mail del richiedente.

Nei limiti del possibile, qualcuno di noi si farà carico di contattare privatamente il richiedente per decidere insieme le modalità del colloquio.

In questo modo sarà fatta salva la riservatezza.

E ci saremo ascoltati un po’ di più.

Nella speranza di conoscerci vi salutiamo.

Il gruppo di preti e religiosi cattolici Chiesa in Ascolto.

Tutti gli iscritti, sia chi ha subito reazioni avverse che i tanti Amici del Comitato, possono fare richiesta inoltrando una mail a:

chiesa.ascoltami@gmail.com

#ComitatoAscoltami #chiesainascolto #chiesacattolica

