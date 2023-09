Preghiera per la conversione di J.M. Bergoglio. Ogni giorno, alle 15.00.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, José Arturo Quarracino ci segnala questa iniziativa, che portiamo alla vostra attenzione, ringraziandolo di cuore. La traduzione è nostra. Buona lettura e condivisione.

§§§

Per la preghiera: ogni giorno, alle ore 15.00 (Gesù della Misericordia)

È sempre più chiaro ed evidente che l’attuale pontefice sta conducendo la Santa Chiesa di Cristo – una, santa, cattolica e apostolica – su una strada totalmente contraria a quella tracciata da Nostro Signore Gesù Cristo, che l’ha fondata a prezzo del suo sangue, per portare l’annuncio della redenzione e della salvezza umana fino a tutti i confini della terra” (Mt 28).

Nei suoi 10 anni al timone della barca di Pietro – il primo Vicario di Cristo – il Vescovo di Roma, come ama definirsi e chiamarsi, ha iniziato un percorso dottrinale, pastorale e dogmatico che in molti casi ha assunto gradualmente e incessantemente la forma di una rottura con la Storia e la Tradizione della Chiesa.

Non sorprende che ancora oggi questo carattere dirompente del pontificato bergogliano-francescano sia stato lodato, applaudito, osannato e promosso da tutta la sfera nemica non solo della Chiesa e della sua opera dottrinale e missionaria, ma anche e soprattutto nemica di Dio e del genere umano, che è ciò che definisce essenzialmente lo spirito diabolico che caratterizza i predatori globalisti e genocidi del mondo e i lodatori del pontefice.

È innegabile che i nemici di Dio, del suo Figlio Redentore e della Chiesa guidata dallo Spirito Santo non solo lodano e applaudono l’attuale pontificato e si sono associati ad esso – Consiglio per il Capitalismo Inclusivo, promosso dalla Casa Rothschild, mentre la maggioranza del popolo fedele di Dio si sente estranea e straniera a questo sostegno oligarchico e plutocratico, come dimostra la scarsissima e minuscola presenza di fedeli alle udienze del mercoledì in Piazza San Pietro e alla preghiera dell’Angelus domenicale.

In quest’ultimo anno abbiamo visto – dopo la morte di Sua Santità Benedetto XVI – che l’azione dissolutrice dell’attuale pontefice nei confronti della Tradizione dottrinale e liturgica e del Magistero bimillenario della Chiesa ha acquisito un ritmo sempre più vertiginoso, con l’intenzione già manifestata di modificare la stessa Rivelazione contenuta nelle Sacre Scritture, per adattarla al suo preteso “magistero”, chiaramente inferiore alla predicazione dei suoi due immediati predecessori.

È evidente che l’obiettivo verso cui Jorge Mario Bergoglio sta conducendo la Chiesa di Cristo è quello di trasformarla in un ibrido inconsistente, senza alcuna presenza nella vita pubblica delle nazioni e del mondo in generale, e di trasformarla internamente in un bordello pseudo-spirituale per contenere tutte le porcherie morali e immorali che la plutocrazia globalista sta spingendo nella sfera sociale, culturale, educativa, politica e religiosa.

Il fine ultimo di questo delirio diabolico e demenziale è quello di trasformare il Corpo di Cristo che è la Chiesa in una fogna e in un immondezzaio per la maggiore “gloria” dei Soros e dei Rothschild di questo mondo, spingendo la stessa agenda ambientalista, inclusiva, immanentista e transumanista con cui i cosiddetti “padroni dell’universo” – in realtà, i piccoli figli e servi del Nemico Malvagio – stanno cercando di riportare il mondo alla barbarie pre-cavernicola.

Ciò che è veramente sorprendente è che, agendo in questo modo, il Vescovo di Roma sta in definitiva dirigendo le sue manovre divisive e conflittuali, mascherate da “misericordia”, contro Gesù Cristo stesso, contro la Sua Chiesa e contro il Suo mandato missionario di evangelizzare tutte le nazioni e i popoli del mondo.

Non sono solo i fedeli credenti a essere attaccati e disturbati, ma è anche direttamente Nostro Signore Gesù Cristo a essere insultato e sminuito, arrivando a rimuoverlo da eventi cattolici come la Giornata Mondiale della Gioventù e a sostituirlo con un “incontro di credenti di diverse fedi e atei” o a trasformarlo in un terapeuta New Age, che “ama e abbraccia e ti fa sentire bene”.

Per questo abbiamo deciso di avviare una Campagna per la conversione e la guarigione di don Jorge Mario Bergoglio, pregando ogni giorno – pubblicamente o privatamente, personalmente o collettivamente – la preghiera qui sotto alle ore 15.00 – il momento in cui Gesù Cristo spirò sulla Croce – in tutti i Paesi e le nazioni del mondo.

Naturalmente, questa iniziativa può essere accompagnata da tutte quelle che Dio ispira: Messe, Rosari, incontri di preghiera, ecc.

Preghiera per la conversione e la guarigione

di Jorge Mario Bergoglio

Per intercessione di Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della beata Compagnia di Gesù e patrono degli Esercizi Spirituali, ti imploriamo e ti supplichiamo, Padre Dio onnipotente, di permettere a Jorge Mario Bergoglio – che hai chiamato per azione dello Spirito Santo a essere Papa Francesco – di pascere il gregge dei fedeli riuniti nella Chiesa che tuo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, ha fondato, affinché possa irradiare e diffondere il messaggio degli Esercizi Spirituali, fondata per irradiare e proclamare la Salvezza del genere umano – volga il suo cuore al nostro Redentore e con la Sua grazia possa spezzare i nodi dei legami che gli impediscono di essere Suo Vicario e Servo dei servi di Dio di fronte ai mercanti e ai mercenari che si sono infiltrati e hanno prostituito la Sua Chiesa, trasformandola in un covo e in una tana di banditi, bugiardi, pervertiti e profanatori.

Anima di Cristo, santificalo.

Corpo di Cristo, salvalo

Sangue di Cristo, inebrialo

Acqua del costato di Cristo, lavalo.

Secondo

Passione di Cristo, confessalo

Dentro le sue ferite, nascondilo

Dal nemico malvagio, difendilo

E in quest’ora in cui le forze infernali vogliono profanare e prostituire la tua Casa di preghiera e di salvezza, chiamalo a mettersi al comando di tuo Figlio e ad espellere dalla Chiesa i lacchè e i servi del nemico maligno, per la maggior gloria di Dio e il bene delle anime.

§§§

