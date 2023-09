Orban: Trump è l’uomo che può finire la guerra, ma ha contro l’Impero di Soros.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo apparso su The Gateway Pundit, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

“C’è un uomo in Occidente che potrebbe porre fine a questa guerra e fare la pace. Quell’uomo è Donald Trump”, ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbán nella sua intervista settimanale a Kossuth Radio venerdì. “L’Ungheria sarebbe interessata a vedere un sostenitore della pace alla guida degli Stati Uniti”.

Orbán ha definito “preoccupante” il fatto che “sia stato avviato un procedimento legale contro l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, il presidente Donald Trump, perché se c’è una persona nel mondo occidentale che oggi può fermare questa guerra e fare la pace, è proprio l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump”.

"Sarebbe nell'interesse dell'Ungheria avere un leader favorevole alla pace alla guida degli Stati Uniti e un politico favorevole alla pace per guidare quella parte del mondo", ha detto Orbán, "ma il campo favorevole alla guerra e il braccio americano dell'Impero di Soros stanno attaccando Donald Trump con tutte le loro forze e stanno facendo tutto il possibile per impedirgli di diventare di nuovo Presidente".

Orbán ha detto che “quando c’è una guerra ci sono sempre degli speculatori, e George Soros è uno speculatore”. Ha sottolineato che, alla fine, i sostenitori della pace avranno ragione e che abbiamo fatto bene a votare per la pace”.Tra qualche mese, “questa visione potrebbe essere la norma in Occidente”.

La situazione bellica “è più grave che mai”, ha detto Orbán, e l’Europa è “in uno stato di psicosi bellica”.

“La strategia militare scelta dall’Occidente all’inizio della guerra – che i russi potessero essere sconfitti militarmente dai soldati ucraini che combattevano e dall’invio di armi da parte dell’Occidente – era sensata?”, ha chiesto Orbán, aggiungendo che si trattava di “un concetto militare evidentemente errato”.

“Il punto di vista ungherese è che non c’è soluzione a questo conflitto sul campo di battaglia”, ha detto Orbán. “Il controllo degli eventi deve essere ripreso dai militari, la diplomazia deve essere ripristinata, i politici devono negoziare, deve essere stabilito un cessate il fuoco e devono iniziare i colloqui di pace”.

🇭🇺@PM_ViktorOrban: The Hungarian standpoint is that there is no solution to this conflict on the battlefield. The control of events must be taken back from the military, diplomacy must be restored, politicians should negotiate, a ceasefire should be established, and peace talks… pic.twitter.com/jWmrkrIkZO

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 16, 2023