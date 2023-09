1600 Scienziati dichiarano:” Non c’è nessuna emergenza climatica”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Gatestone Institute e The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, che smentisce l’ultima balla alimentata da LorSignori e propagandata da LorServi. Buona lettura e condivisione.

§§§

“Non c’è alcuna emergenza climatica. Pertanto, non c’è motivo di panico e di allarme. Ci opponiamo fermamente alla dannosa e irrealistica politica di azzeramento delle emissioni di CO2 proposta per il 2050”. Dichiarazione mondiale sul clima.

Come riportato su Expose la scorsa settimana, il governo ha proposto politiche Net Zero che gli conferirebbero il potere di creare nuovi reati penali e di inasprire le pene per chi non rispetta le norme sul consumo energetico e fornisce quelle che definisce “false informazioni” sull’efficienza energetica.

Queste politiche Net Zero sono quindi probabilmente la serie di politiche più fasciste, coercitive e costose che abbiano mai cercato di imporre al popolo britannico.

Lo Stato, ovviamente, ignora deliberatamente il fatto che la sua “scienza” del clima è stata sfatata dagli esperti, e ora ci sono più di 1.600 scienziati, tra cui due premi Nobel, che hanno firmato una dichiarazione in cui affermano che “non c’è alcuna emergenza climatica”.

Gli scienziati che hanno firmato la dichiarazione, tra cui 142 solo dal Regno Unito, affermano:

“Credere ai risultati di un modello climatico significa credere a ciò che i creatori del modello hanno inserito. È proprio questo il problema dell’odierno dibattito sul clima, in cui i modelli climatici sono centrali. La scienza del clima è degenerata in una discussione basata su convinzioni, non su una sana scienza autocritica.

Non dovremmo liberarci dall’ingenua fiducia nei modelli climatici immaturi?”.

Se dovessero emergere approcci migliori, e sicuramente lo faranno, abbiamo tutto il tempo per riflettere e riadattarci. L’obiettivo della politica globale dovrebbe essere la “prosperità per tutti”, fornendo energia affidabile e accessibile in ogni momento. In una società prospera uomini e donne sono ben istruiti, i tassi di natalità sono bassi e le persone si preoccupano dell’ambiente.

È improbabile che la dichiarazione riceva attenzione da parte dei media tradizionali, purtroppo, ma è importante che la gente ne venga a conoscenza: l’isteria climatica di massa e la distruzione dell’economia statunitense in nome del cambiamento climatico devono cessare”, scrive il ricercatore Robert Williams del Gatestone Institute, autore dell’articolo che segue.

“La scienza del clima dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere più scientifiche”, si legge nella dichiarazione firmata dai 1.609 scienziati, tra cui i premi Nobel John F. Clauser degli Stati Uniti e Ivar Giaever della Norvegia/USA.

La dichiarazione aggiunge:

“Gli scienziati dovrebbero affrontare apertamente le incertezze e le esagerazioni nelle loro previsioni sul riscaldamento globale, mentre i politici dovrebbero contare spassionatamente i costi reali così come i benefici immaginati delle loro misure politiche…

“L’archivio geologico rivela che il clima della Terra è variato da quando esiste il pianeta, con fasi fredde e calde naturali. La Piccola Era Glaciale si è conclusa solo nel 1850. Non è quindi una sorpresa che ora stiamo vivendo un periodo di riscaldamento”.

“Il riscaldamento è molto più lento di quanto previsto…

Il divario tra il mondo reale e quello modellato ci dice che siamo lontani dal comprendere il cambiamento climatico”.

“La politica climatica si basa su modelli inadeguati

I modelli climatici hanno molte lacune e non sono neanche lontanamente plausibili come strumenti politici. Non solo esagerano l’effetto dei gas serra, ma ignorano anche il fatto che l’arricchimento dell’atmosfera con la CO2 è benefico…

“Il riscaldamento globale non ha aumentato i disastri naturali

Non ci sono prove statistiche che il riscaldamento globale stia intensificando uragani, inondazioni, siccità e disastri naturali simili, o che li renda più frequenti. Tuttavia, è ampiamente dimostrato che le misure di mitigazione della CO2 sono tanto dannose quanto costose.

“La politica climatica deve rispettare le realtà scientifiche ed economiche

Non esiste un’emergenza climatica. Pertanto, non c’è motivo di panico e di allarme. Ci opponiamo fermamente alla dannosa e irrealistica politica di azzeramento delle emissioni di CO2 proposta per il 2050. Puntate sull’adattamento invece che sulla mitigazione; l’adattamento funziona qualunque siano le cause”.

Il professor Steven Koonin, ex sottosegretario alla Scienza presso il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama, attuale professore presso la New York University e collaboratore della Hoover Institution, è l’autore del bestseller del 2021 Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters.

In esso afferma che ciò che i rapporti scientifici sul cambiamento climatico, in gran parte illeggibili (per i non addetti ai lavori) e complicati, dicono il loro contenuto è completamente distorto dal momento in cui i loro contenuti vengono filtrati attraverso una lunga serie di resoconti sintetici della ricerca da parte dei media e dei politici.

“Ci sono molte opportunità di sbagliare – sia accidentalmente che di proposito – quando le informazioni passano attraverso un filtro dopo l’altro per essere confezionate per vari tipi di pubblico… Non è solo il pubblico a essere male informato su ciò che la scienza dice sul clima…”.

Koonin aggiunge:

“I comunicati stampa e i riassunti del governo e delle Nazioni Unite non riflettono accuratamente i rapporti stessi… Illustri esperti del clima (compresi gli stessi autori dei rapporti) sono imbarazzati da alcune rappresentazioni della scienza da parte dei media”.

In una recente intervista, Koonin ha osservato che le reazioni dei suoi colleghi al suo libro sono state che non avrebbe dovuto dire al pubblico o ai politici la verità sul cambiamento climatico.

“Mi è stato insegnato che si dice tutta la verità [come scienziato]. E si lasciano ai politici i giudizi di valore e i compromessi costo-efficacia e così via”, ha detto Koonin.

Ha inoltre sottolineato l’immoralità di chiedere ai Paesi in via di sviluppo di ridurre le emissioni quando molti non hanno nemmeno accesso all’elettricità e l’immoralità di spaventare le giovani generazioni: L’84% degli adolescenti americani crede, a partire dal gennaio 2022, che se non si affronta il cambiamento climatico “sarà troppo tardi per le generazioni future, rendendo invivibile alcune parti del pianeta”.

Certo, sarebbe utile ricercare cosa si può fare per alleviare i problemi causati dall’uomo, come il “buco nell’ozono”, che ora si sta chiudendo, ma il cambiamento climatico non è un’emergenza apocalittica e deve essere affrontato senza portare devastazione alle centinaia di milioni di persone già in estrema povertà.

L’amministrazione Biden, tuttavia, non sembra preoccuparsi della povertà diffusa e della fame di massa che saranno causate dall’indisponibilità di energia affidabile e a basso costo nei Paesi sottosviluppati, né dell’inflazione causata dall’aumento vertiginoso dei prezzi che sta schiacciando gli americani “che riescono a malapena a permettersi un pasto al giorno”.

Si tratta di problemi causati dall’uomo, creati dall’importazione di petrolio costoso (di nuovo vicino ai 100 dollari al barile) – e spesso più sporco – da avversari degli Stati Uniti, come Russia e Venezuela, invece di estrarlo in patria in modo molto meno costoso.

L’amministrazione Biden non sembra nemmeno preoccupata del fatto che, finché la Cina e l’India continueranno a bruciare carbone, il Partito Comunista Cinese autorizzerà due nuove centrali elettriche a carbone alla settimana, annullando facilmente qualsiasi beneficio che gli Stati Uniti potrebbero fornire e, secondo quanto riferito, superando “tutte le nazioni sviluppate messe insieme” nelle emissioni di carbonio.

L’amministrazione Biden non sembra nemmeno preoccuparsi del fatto che sta uccidendo la fauna selvatica, la vita marina e l’industria della pesca installando turbine eoliche offshore lungo la costa atlantica, né del fatto che l’imposizione di veicoli elettrici getterà praticamente sul lastrico l’intero settore della manutenzione delle auto (i veicoli elettrici non necessitano di manutenzione ordinaria), né del fatto che le batterie al litio non solo esplodono ma costano migliaia di dollari per essere sostituite.

L’amministrazione vuole persino che le attrezzature militari, come i carri armati, siano elettriche, come se ci fossero stazioni di ricarica in mezzo ai deserti stranieri in caso di conflitto. Inoltre, secondo NBC News, i vulcani, incuranti degli ordini esecutivi, “nanizzano gli esseri umani per emissioni di CO2”.

L’amministrazione Biden non si preoccupa nemmeno di agire in base alle proprie scoperte sul clima: A marzo, la Casa Bianca ha pubblicato un rapporto sull’impatto del cambiamento climatico sull’economia statunitense. “I suoi risultati minano qualsiasi affermazione di una crisi climatica in corso o di una catastrofe imminente”, ha scritto Koonin a luglio.

“Gli autori del rapporto dovrebbero essere lodati per aver trasmesso onestamente messaggi probabilmente sgraditi, anche se non ne hanno fatto uno spettacolo. Il resto dell’amministrazione Biden e i suoi alleati attivisti per il clima dovrebbero moderare la loro retorica apocalittica e cancellare la crisi climatica di conseguenza. Esagerare la portata, l’urgenza e la certezza della minaccia climatica incoraggia politiche sconsiderate che potrebbero essere più dirompenti e costose di qualsiasi cambiamento del clima stesso”.

Ma i fatti non fermeranno l’amministrazione Biden dal portare avanti le sue politiche radicali: “Non credo che nessuno possa più negare l’impatto della crisi climatica”, ha detto Biden ai giornalisti alla Casa Bianca il 30 agosto, commentando l’uragano Idalia. “Basta guardarsi intorno. Inondazioni storiche. Voglio dire, inondazioni storiche. Siccità più intense, caldo estremo, incendi selvaggi significativi hanno causato danni notevoli”.

Non importa che gran parte del cambiamento climatico sia apparentemente causato dalle eruzioni solari, per le quali non possiamo fare nulla e che, a differenza delle industrie commerciali, non offrono sovvenzioni; o che i grandi incendi selvaggi siano, ironia della sorte, esacerbati dagli “ambientalisti” che si rifiutano di lasciare che le sterpaglie vengano disboscate per evitare che le creature che vi si trovano vengano disturbate se non da un incendio.

L’esperto di clima Bjørn Lomborg suggerisce che i trilioni di dollari necessari per affrontare il cambiamento climatico potrebbero essere utilizzati meglio:

“Non si tratta di un’argomentazione per non fare nulla, ma solo per essere più intelligenti. Per garantire la transizione dai combustibili fossili, dobbiamo incrementare la ricerca e lo sviluppo per ridurre il prezzo dell’energia verde. Dovremmo investire in tutte le opzioni, tra cui la fusione, la fissione, lo stoccaggio, i biocarburanti e altre fonti.

“Solo quando l’energia verde sarà più economica dei combustibili fossili, il mondo potrà e vorrà effettuare la transizione. Altrimenti, i prezzi dell’energia di oggi sono solo un assaggio delle cose che verranno”.

Fonti

Gatestone Institute

Clintel

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: clima, dichiarazione, scienziati



Categoria: Generale