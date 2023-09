Clamoroso. FB ammette che il siero distrugge l’umanità naturale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé che ringraziamo per la cortesia. Interessante notare il comportamento di Facebook, presumiamo in UK; non abbiamo notizia che in Italia sia mai accaduto nulla di simile, e cioè che FB abbia reso giustizia a una sua decisione non corretta, sia pure dopo molto tempo. Buona lettura e condivsione.

Facebook ha confermato che cinque mesi di dati ufficiali del governo dimostrano effettivamente che la vaccinazione Covid-19 distrugge il sistema immunitario portando a quella che può essere descritta come una nuova forma di sindrome da immunodeficienza acquisita.

Nell’agosto del 2022, The Expose ha pubblicato un’indagine esclusiva e approfondita su cinque mesi di dati ufficiali del governo britannico rilasciati dall’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito, che confermavano che ogni dose di “richiamo” di Covid-19 fornisce una spinta temporanea di brevissima durata al sistema immunitario della popolazione vaccinata, prima di decimare il loro sistema immunitario molto più rapidamente di quanto non fosse già stato riscontrato nelle persone che avevano ricevuto due dosi del vaccino Covid-19.

In breve, abbiamo scoperto che i dati ufficiali del governo britannico suggeriscono con forza che la popolazione vaccinata con il Covid-19 sta sviluppando alcune nuove forme di sindrome da immunodeficienza acquisita indotta dal vaccino Covid-19.

Questa indagine è stata condivisa da un lettore su Facebook lo stesso giorno in cui abbiamo pubblicato l’articolo, e Facebook si è preso la responsabilità di rimuovere immediatamente il post e di etichettarlo come “disinformazione”.

Tuttavia, il lettore che ha condiviso il nostro articolo ha contestato la censura di Facebook, che il 27 ottobre ha finalmente risposto confermando di essersi sbagliato, che l’indagine era del tutto corretta e che il post del lettore su Facebook è ora tornato sulla piattaforma di social media altamente censurata.

Ora che Facebook ha confermato ciò che The Expose ha cercato di dire al grande pubblico per oltre un anno, abbiamo incluso l’intera indagine originale qui sotto, in modo che possiate condividere questo articolo in lungo e in largo.

L’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito (UKHSA) pubblicava un rapporto settimanale sulla sorveglianza dei vaccini; ogni rapporto conteneva quattro settimane di dati sui casi di Covid-19, sui ricoveri e sui decessi in base allo stato di vaccinazione. Per la nostra indagine abbiamo analizzato 5 di questi rapporti di sorveglianza vaccinale pubblicati, contenenti dati dal 16 agosto 2021 al 2 gennaio 2022, al fine di ottenere un quadro chiaro dell’effetto che il vaccino Covid-19 sta avendo sul sistema immunitario della popolazione vaccinata, ed ecco cosa abbiamo scoperto…

I rapporti di sorveglianza vaccinale dell’UKHSA utilizzati per la nostra indagine possono essere consultati qui.

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 37″ (pubblicato da PHE)

Rapporto di sorveglianza vaccinale Covid-19 – Settimana 41″ (pubblicato da UKHSA)

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 45″ (Pubblicato da UKHSA)

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 49″ (Pubblicato da UKHSA)

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 1 – 2022′ (Pubblicato da UKHSA)

Efficacia del vaccino Covid-19 nel mondo reale

Pfizer sostiene che l’iniezione di mRNA Covid-19 ha un’efficacia vaccinale del 95%. La Pfizer ha potuto affermare questo grazie a un semplice calcolo (i cui dettagli completi possono essere consultati qui) effettuato sul numero di infezioni confermate tra il gruppo dei vaccinati e quello dei non vaccinati durante le prime fasi degli studi clinici ancora in corso.

Ora, grazie a una serie di dati pubblicati dall’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito, siamo in grado di utilizzare lo stesso calcolo utilizzato per calcolare il 95% di efficacia del vaccino Pfizer, per calcolare l’efficacia reale dei vaccini Covid-19, e i dati, purtroppo, dipingono un quadro estremamente preoccupante.

Il rapporto sulla sorveglianza vaccinale della settimana 37 comprendeva il numero di casi di Covid-19 in base allo stato di vaccinazione tra la settimana 33 e la settimana 36 del 2021 (dal 16 agosto al 12 settembre). Poiché il rapporto indica i tassi di casi di Covid-19 per 100.000 persone tra la popolazione non vaccinata e quella vaccinata con due dosi, siamo in grado di calcolare l’efficacia del vaccino nel mondo reale durante questo periodo, che si è rivelata essere la seguente.

L’efficacia reale di tutti i vaccini Covid-19 disponibili, combinati insieme, è stata di meno-47% nella fascia di età 60-69 anni e di +66% nella fascia di età inferiore ai 18 anni tra il 16 agosto e il 12 settembre 2021. Le uniche altre fasce d’età in cui il vaccino ha mostrato di avere un effetto positivo sono state 18-29, 30-39, e 80+. Ma come si può chiaramente vedere, nessuna delle fasce d’età mostrava un’efficacia del vaccino vicina al 95%.

Tuttavia, guardate come le cose cambiano solo un mese dopo.

Il rapporto di sorveglianza vaccinale della settimana 41 includeva il numero di casi di Covid-19 in base allo stato di vaccinazione tra la settimana 37 e la settimana 40 del 2021 (dal 13 settembre al 10 ottobre), e l’efficacia del vaccino nel mondo reale durante questo periodo si è dimostrata la seguente:

L’efficacia reale di tutti i vaccini Covid-19 disponibili messi insieme è stata di meno 109% nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni e di +89% nella fascia di età inferiore ai 18 anni tra il 13 settembre e il 10 ottobre 2021. L’unica altra fascia d’età in cui il vaccino ha mostrato di avere un effetto positivo è stata quella tra i 18 e i 29 anni.

Ciò che preoccupa è il calo dell’efficacia reale del vaccino in tutte le fasce d’età, ma soprattutto in quella compresa tra i 40 e i 49 anni, che è passata da un’efficacia reale di meno 36% a meno 109%.

Il fatto che l’efficacia reale dei vaccini abbia superato la barriera del meno 100 per cento suggerisce che non solo i vaccini stavano fallendo, ma stavano anche decimando completamente il sistema immunitario dei destinatari.

Questo fa sì che il prossimo rapporto sulla sorveglianza vaccinale sia una lettura spaventosa.

Il rapporto di sorveglianza vaccinale della settimana 45 comprendeva il numero di casi di Covid-19 in base allo stato di vaccinazione tra la settimana 41 e la settimana 44 del 2021 (dall’11 ottobre al 7 novembre), e l’efficacia del vaccino nel mondo reale durante questo periodo si è rivelata la seguente:

L’efficacia reale di tutti i vaccini Covid-19 disponibili, combinati insieme, è stata pari a meno-126% nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 49 anni e a +78% nella fascia d’età inferiore ai 18 anni tra l’11 ottobre e il 7 novembre 2021. L’unica altra fascia d’età in cui il vaccino ha mostrato di avere un effetto positivo è stata quella compresa tra i 18 e i 29 anni.

Ciò che preoccupa è che altre due fasce d’età hanno superato la barriera del meno 100 per cento, con la fascia 50-59 anni che è scesa a meno 116 per cento e la fascia 60-69 anni che è scesa a meno 120 per cento. Ma l’aspetto forse più preoccupante è che l’efficacia delle iniezioni di Covid-19 ha continuato a diminuire nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni, dopo aver già superato la barriera del meno 100 per cento nel mese precedente.

Si può anche notare che l’efficacia dell’iniezione di Covid-19 nelle persone di età superiore agli 80 anni è passata da meno 22% a meno 9%. Ciò coincide con l’introduzione del vaccino di richiamo in questa fascia d’età, il che suggerisce che i vaccini rafforzano effettivamente il sistema immunitario. Tuttavia, vale la pena notare che l’efficacia è ancora negativa in questa fascia d’età ed è ancora inferiore al meno 3% di efficacia osservato tra la settimana 33 e la settimana 36 del 2021.

Il rapporto di sorveglianza vaccinale della settimana 49, tuttavia, fornisce un quadro molto più chiaro dell’effetto dei richiami sulla popolazione vaccinata nel breve termine.

Il rapporto di sorveglianza vaccinale della 49a settimana comprendeva il numero di casi di Covid-19 in base allo stato di vaccinazione tra la 45a e la 48a settimana del 2021 (dall’8 novembre al 5 dicembre), e l’efficacia del vaccino nel mondo reale durante questo periodo si è rivelata la seguente:

L’efficacia reale di tutti i vaccini Covid-19 disponibili, combinati insieme, è stata pari a meno 120% nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni e a +80% nella fascia di età inferiore ai 18 anni tra l’8 novembre e il 5 dicembre 2021. L’efficacia reale delle iniezioni di Covid-19 è effettivamente diminuita solo nelle fasce di età comprese tra i 18 e i 29 anni e tra i 30 e i 39 anni durante queste quattro settimane.

Le persone di età superiore ai 70 anni sono state ricompensate con un notevole aumento delle difese immunitarie nel corso di queste quattro settimane, con un’efficacia del vaccino che si è rivelata pari a +27% nelle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni tra l’8 novembre e il 5 dicembre 2021, rispetto al -84% tra l’11 ottobre e il 7 novembre 2021.

Mentre l’efficacia del vaccino nelle persone di età superiore agli 80 anni è aumentata a +47% tra l’8 novembre e il 5 dicembre 21, rispetto a meno-9% tra l’11 ottobre e il 7 novembre 21.

Anche le persone di età compresa tra i 40 e i 69 anni sono state premiate con un aumento delle difese immunitarie durante questo periodo, ma non abbastanza da mostrare un’efficacia positiva del vaccino. Questo aumento dell’efficacia del vaccino coincide con il momento in cui sono stati somministrati i richiami a ciascuna fascia d’età, come si può vedere nel grafico seguente, tratto dal Rapporto di sorveglianza vaccinale dell’UKHSA – Settimana 1 – 2022.

Dato che l’efficacia del vaccino è diventata positiva in tutti gli ultrasettantenni dopo il richiamo, dopo aver mostrato in precedenza un’efficacia negativa, dovremmo aspettarci di vedere un’efficacia del vaccino molto migliorata nei 40-69enni nel prossimo rapporto di sorveglianza vaccinale pubblicato.

Ma purtroppo non è così.

Il rapporto di sorveglianza vaccinale della settimana 1 – 2022- includeva il numero di casi di Covid-19 in base allo stato vaccinale tra la settimana 49 e la settimana 52 del 2021 (dal 6 dicembre al 2 gennaio), e l’efficacia del vaccino nel mondo reale durante questo periodo è risultata essere la seguente:

Tra il 6 dicembre e il 2 gennaio, l’efficacia del vaccino nel mondo reale è scesa ai livelli più bassi mai raggiunti in tutte le fasce d’età, ad eccezione degli ultrasettantenni, che però sono scesi ancora a un’efficacia negativa.

L’ulteriore spinta prevista per le persone tra i 40 e i 69 anni non si è concretizzata e, al contrario, è stato registrato un enorme crollo dell’efficacia del vaccino, che è scesa a -151% nelle persone tra i 40 e i 49 anni.

L’efficacia del vaccino è crollata anche nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 39 anni, scendendo a meno-123%, nonostante il richiamo sia stato somministrato a milioni di persone nella 49a settimana.

Il grafico seguente illustra l’aumento/diminuzione dell’efficacia del vaccino per mese in ciascuna fascia d’età in un periodo di 5 mesi dal 16 agosto 21 al 2 gennaio 22.

I primi richiami sono stati somministrati alla 37a settimana del 2021 e questo grafico illustra chiaramente come abbiano fornito un aumento dell’efficacia del vaccino nei due mesi successivi. Purtroppo, però, mostra anche quanto sia stata breve questa spinta: l’efficacia dei vaccini Covid-19 è scesa a livelli spaventosi tra la 49a e la 52a settimana.

Ma cosa significa in realtà un’efficacia positiva/negativa del vaccino?

I vaccini funzionano simulando un attacco virale e provocando la risposta del sistema immunitario come se avessimo avuto il virus. Si suppone che allenino il sistema immunitario fino a sviluppare un’immunità naturale al virus. Pertanto, l’efficacia del vaccino è in realtà una misura delle prestazioni del sistema immunitario indotte dal vaccino.

Un’efficacia del vaccino pari a +50% significherebbe che chi è completamente vaccinato è più protetto contro la Covid-19 del 50% rispetto a chi non è vaccinato. In altre parole, i vaccinati hanno un sistema immunitario che affronta il Covid-19 in modo migliore del 50%.

Un’efficacia vaccinale dello 0% significherebbe che i vaccinati integrali sono più protetti contro Covid-19 dello 0% rispetto ai non vaccinati, il che significa che i vaccini sono inefficaci. In altre parole, i vaccinati hanno un sistema immunitario pari a quello dei non vaccinati per affrontare il Covid-19.

Mentre un’efficacia del vaccino pari a -50% significherebbe che i non vaccinati sono più protetti contro il Covid-19 del 50% rispetto ai vaccinati, il che significa che i vaccini decimano effettivamente il sistema immunitario.

Pertanto, poiché l’efficacia reale dei vaccini Covid-19 si è rivelata negativa in tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni in Inghilterra, ciò significa che il sistema immunitario degli adulti con doppia/tripla vaccinazione viene decimato.

Prestazioni del sistema immunitario

La formula utilizzata per calcolare l’efficacia reale dei vaccini Covid-19 si basa sull’esatto calcolo utilizzato da Pfizer per dimostrare che il suo vaccino ha una presunta efficacia del 95%.

U = Numero di casi tra i non vaccinati

V = Numero di casi tra i vaccinati totali

U – V / U = Efficacia del vaccino

Tuttavia, per calcolare l’efficacia del sistema immunitario è necessario eseguire un calcolo leggermente diverso che divide la risposta a U – V per il numero maggiore di casi tra i non vaccinati e i vaccinati.

Pertanto, il calcolo per una performance del sistema immunitario positiva è –

U – V / U

Mentre il calcolo per una performance negativa del sistema immunitario è – U – V / V.

U – V / V

La tabella seguente mostra l’aumento/diminuzione mensile delle difese immunitarie della popolazione vaccinata rispetto alle difese immunitarie naturali della popolazione non vaccinata.

Questo mostra che al 2 gennaio 2021 (Mese 5), i 40-49enni con tripla/doppia vaccinazione hanno attualmente la peggiore performance del sistema immunitario, con un -60%. Seguono a ruota i 30-39enni con -58%, i 18-29enni e i 50-59enni con -55% e i 60-69enni con -47%.

Il grafico seguente illustra la performance complessiva del sistema immunitario tra tutte le fasce d’età in Inghilterra negli ultimi 5 mesi.

Da questi dati si evince che le prestazioni del sistema immunitario degli adulti di età compresa tra i 18 e i 59 anni si sono deteriorate ai livelli peggiori da quando è stato somministrato loro il vaccino Covid-19. Mentre le prestazioni del sistema immunitario di tutti coloro che hanno superato i 60 anni di età sono peggiorate drasticamente dopo aver ricevuto il richiamo, ma non ancora al livello visto tra la 37a e la 40a settimana.

Gli ultrasettantenni, tuttavia, hanno registrato il calo più drammatico delle prestazioni del sistema immunitario tra il quarto e il quinto mese, insieme ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

L’aumento del 55% delle difese immunitarie degli ultraottantenni, ottenuto con i richiami tra il terzo e il quarto mese, si è completamente deteriorato tra il quarto e il quinto mese: il loro sistema immunitario è migliorato dell’1% rispetto al terzo mese, ma è comunque peggiorato del 54% rispetto alle loro controparti non vaccinate.

Anche l’aumento del 73% delle difese immunitarie delle persone tra i 70 e i 79 anni, ottenuto con i booster tra il terzo e il quarto mese, è peggiorato tra il quarto e il quinto mese: le loro difese immunitarie sono migliorate del 10% rispetto al terzo mese, ma sono peggiorate del 63% rispetto alle persone non vaccinate.

La lieve spinta data al sistema immunitario di tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 30 e i 59 anni dai booster tra il terzo e il quarto mese è stata completamente decimata nel mese successivo, mentre i giovani tra i 18 e i 29 anni hanno registrato un calo del 60% delle prestazioni del loro sistema immunitario tra il quarto e il quinto mese.

Il grafico seguente illustra l’aumento/diminuzione delle prestazioni del sistema immunitario tra tutte le fasce d’età in Inghilterra negli ultimi 5 mesi.

Sindrome da immunodeficienza acquisita indotta dal vaccino Covid-19

L’efficacia reale delle iniezioni di Covid-19 diminuisce significativamente in un breve lasso di tempo, ma sfortunatamente per la popolazione vaccinata, anziché il sistema immunitario tornare allo stesso stato in cui si trovava prima della vaccinazione, le prestazioni del sistema immunitario iniziano a diminuire rapidamente, rendendole inferiori a quelle dei non vaccinati.

Ora, i dati ufficiali del governo britannico dimostrano che una dose di richiamo del vaccino può dare una spinta a breve termine al sistema immunitario dei vaccinati, ma sfortunatamente, questi stessi dati mostrano che le prestazioni del sistema immunitario iniziano a diminuire ancora più rapidamente di quanto non fossero prima della somministrazione della dose di richiamo.

Questi dati, quindi, suggeriscono che la popolazione vaccinata avrà bisogno di un ciclo infinito di richiami per potenziare il proprio sistema immunitario fino a un punto in cui non fallisce, ma è inferiore a quello della popolazione non vaccinata.

La sindrome da immunodeficienza acquisita è una condizione che porta alla perdita di cellule immunitarie e lascia gli individui suscettibili ad altre infezioni e allo sviluppo di alcuni tipi di cancro. In altre parole, decima completamente il sistema immunitario.

Potremmo quindi assistere ad alcune nuove forme di sindrome da immunodeficienza acquisita indotta dal vaccino Covid-19?

Sembrerebbe proprio così, se consideriamo che i dati più recenti resi disponibili dal governo britannico attraverso l’Office for National Statistics mostrano che la popolazione non vaccinata ha i tassi di mortalità più bassi per 100.000 rispetto alla popolazione vaccinata in tutte le fasce di età.

