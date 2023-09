Cercasi leader cattolico con “morale di vittoria” nell’azione. Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo da mons. Ics questo messaggio di cui lo ringraziamo, e che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro Tosatti, ho ricevuto ieri una lettera da parte di un mio compagno di seminario, che poi non continuò nella vocazione e diventò insegnante di filosofia in un paio di Università, di cui una in Francia dove oggi vive. Mi è parsa una lettera interessante da condividere (sinteticamente, non tutta, troppo lunga) con i suoi lettori.

“Nella storia le grandi vere rivoluzioni non sono mai state “spontanee”, senza cioè rappresentare (o supportare) invece l’obiettivo di un “Potere” che ne prendeva la guida e ne godeva le conseguenze. SE fossero state vere e spontanee (e non supportate da poteri, anzi, contro poteri) sarebbero state spente in brevissimo tempo. La rivoluzione americana del 1783. La rivoluzione francese del 1789.La rivoluzione negli stati pontifici dagli anni 1860 al ’70. La rivoluzione russa del 1917. Ecc. Nessuna è mai stata “spontanea”. Un potere è sostituito da un altro potere con lo strumento della rivoluzione, strumento che ha infinite sfaccettature naturalmente. E gli storici di professione scrivono le “verità” storiche da insegnare nelle scuole. Ma perché ti scrivo questo caro amico monsignore?

Perché anche la rivoluzione nella Chiesa cattolica, annunciata ed avvenuta negli ultimi 12-13 anni (concepita prima, ma iniziata operativamente nel 2010-2011), è manifestamente espressione di quanto detto sopra riferendomi alla grandi rivoluzioni. Pertanto il mondo cattolico “controrivoluzionario” che si lamenta molto, scrive molto le lamentele e critiche sui giornali e blog, si divide per un nonnulla, ma mi pare sappia reagire maluccio, o per niente. Scusami monsignore, dal mio osservatorio di Tolosa in Francia (dove come sai mi sor ritirato), non ho i contatti fisici necessari, ma leggo tutto. Il mondo cattolico, manca di leader oggi, negli intenti e pertanto nelle azioni e reazioni.

Mi spiego meglio. Un leader oggi, nel contesto attuale della chiesa (diciamo così), deve saper convincere e diventare riferimento per il che fare, non deve limitarsi a dichiarazioni apocalittiche, solo ipercritiche, ecc. E queste son alcune doti che sono scontate. E mi pare ci siano molti aspiranti leader a possederle.

Ma il vero leader oggi deve anche trasmettere fiducia dimostrando risultati ottenuti con un metodo (anche piccoli ma significativi). E soprattutto, attenzione caro amico, deve trasmettere una “morale di vittoria”. Ma non solo legata alla fede,bensi anche alla azione, che i figli di Dio sanno capire ed attuare. L’antico Testamento è un manuale di azione dei figli di Dio. Il nuovo Testamento è tutto un manuale di morale di vittoria naturale e soprannaturale.

Bene, ciò detto. Ti propongo una riflessione conclusiva. Quello che il mondo cattolico, i figli di Dio, pensano oggi, non lo troviamo scritto sulla stampa dominante il pensiero corretto, ma neppure nelle strutture o istituzioni ufficiali di governo o sottogoverno della chiesa. Non lo troviamo certo nelle “sacrestie”. Lo troviamo molto di più e meglio discusso “catacombalmente” negli incontri privati o in convegni dove son presenti persone coraggiose con idee chiare, intelligenza, conoscenza, saggezza e fede indomita. Come è stato ad Assisi settimana scorsa (mi viene detto), io non c’ero, non son stato invitato purtroppo.

Ebbene ciò che si sente e intende in questi veri spazi della fede cattolica è che “non se ne può più”, i cattolici son arrivati al limite della sopportazione.Ovunque si percepiscono fermenti di laici o religiosi, che vogliono difendere la loro Chiesa di Cristo. Non vogliono fare scismi o uscire dalla Chiesa, sapendo che chi si separa dalla Chiesa è destinato a “morire”. Si deve difendere la Chiesa, una santa cattolica, apostolica e universale!! Ma persino in ambiente strettamente laici (non religiosi) ci si domanda cosa stia succedendo, con preoccupazione (visto il degrado in crescita esponenziale del comportamento sociale e della intera civiltà) e si sente dichiarare che se non reagiscono i cattolici, reagiranno i laici che han beneficiato dei valori cattolici. Come potrebbero però farlo è piuttosto preoccupante. Attenzione a questo!.

Ciò di cui si sente sempre più spesso parlare è anche di paura della autorità religiosa. La Gerarchia della Chiesa fa paura ai fedeli della Chiesa?? Li spaventa con commissariamenti o minacce di sospensione di vescovi? LI minaccia indirettamente con nomine in ruoli importanti in Dicasteri (che potrebbero cambiare la dottrina) con personaggi la cui “fede e cultura “ è nota per esser avversa alla Dottrina?? Si sente ovunque l’esistenza di un Clero terrorizzato, movimenti religiosi repressi terrorizzati, comunità ecclesiali impaurite, sentendosi minacciate nella propria spiritualità e nella difesa di quei beni ricevuti specificamente (dai fedeli) per continuare e valorizzare questa spiritualità e carisma. Ed ora persino un Sinodo…

Tutto questo spiega che ci sono sintomi fortissimi e certamente maggioritari nel mondo cattolico, di reazione che possono essere mal utilizzati o ben utilizzati. Ed emergeranno probabilmente dopo il Sinodo, secondo conclusioni dello stesso. Ci si chieda Chi ha voluto questa rivoluzione nella chiesa? Chi ne trae vantaggi? chi invece ne trae svantaggi?? Dipende dai presupposti sopra descritti. Non si lascino mal-utilizzare da chi non ama la Chiesa e vuole servirsene. Si rifletta con attenzione su questa conclusione. Chi ne trae vantaggi è un mondo gnostico (che preferisco non evocare). Chi CERTAMENTE ne trae SVANTAGGI è LA CIVILTA’ intera..(come leggo è stato ben spiegato al convegno di Assisi di sabato 9 settembre). Oggi la Chiesa cattolica apostolica romana sta affrontando un SINODO, le cui prospettive sono inquietanti, le conclusioni potrebbero arrivare a mettere in discussione la stessa natura della chiesa, la dottrina, le verità. Domani la Chiesa cattolica apostolica romana, potrebbe essere un’altra cosa. Cerchiamo Leader che sappiano trasmettere “morale di vittoria” per la Chiesa, nella Chiesa. ”.

§§§

