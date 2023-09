Le rivelazioni di Santa Brigida, e la Chiesa sottratta a Cristo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, leggendo le Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia , sono incappato in queste righe, che offro alla vostra attenzione. Buona lettura e meditazione.

§§§

“La Chiesa riceve la misericordia di Dio per intercessione della Vergine Maria Il Padre eterno rivolse le seguenti parole all’intera corte celeste che lo ascoltava: «Davanti a voi mi lamento: ho dato mia figlia (la Chiesa) a un uomo che l’affligge troppo e la tiene miseramente in ceppi, tanto che tutto il suo midollo scorre ai suoi piedi».

Il Figlio gli rispose: «È colei che ho riscattato con il mio sangue e che ho sposato per amore; ma ora mi viene sottratta con violenza?».

Poi la Madre di Dio disse: «Voi siete mio Dio e mio Signore, e il mio corpo ha accolto le membra di tuo Figlio e del mio vero Figlio. Ora, non vi ho rifiutato nulla quando ero sulla terra: per questo abbiate pietà di vostra figlia per amore delle mie preghiere».

Allora il Padre rispose al Figlio: «Figlio mio, le tue lamentele sono le mie, le tue parole le mie, le tue opere le mie. Sei in me ed io sono in te in modo inseparabile. Sia fatta la tua volontà».

Poi, disse alla Vergine Santa, Madre di Dio: «Poiché non mi hai rifiutato nulla quando eri sulla terra, io non voglio rifiutarti nulla ora che sei in cielo. Sia fatta la tua volontà». Libro 1, 24”

§§§

