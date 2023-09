Ricordare Vienna 1683, nei giorni dell’invasione organizzata. Osservatore Marziano.

OM a Tosatti.

Mi scusi dottor Tosatti, scrivo con ben 4 giorni di ritardo. Non mi pare di aver letto, a parte sul Blog del prof. Giorgio Nicolini – TeleMaria, che martedì scorso 12 Settembre ricorreva la Festa della Vittoria della Battaglia di Vienna e del SS Nome di Maria.

Capisco che non è politicamente corretto, trattandosi di una vittoria dei Cristiani sui popoli fratelli, uniti dallo stesso comune Dio, ma mi permette di ricordarla brevemente senza alcuna polemica?

Nonostante il “segno dei tempi” che oltre al dialogo vede l’invasione di migranti benedetta e supportata da amici del vescovo di Roma, quale Casarini e la sua flotta? Una volta (a Lepanto) la flotta degli amici e alleati del papa difendeva le terre cristiane, ora?

Ma questa è un’altra storia, molto divisiva, perbacco! …. Segno dei tempi…Torniamo a Vienna.

340anni fa, il 12 settembre 1683 Il Gran Visir Kara Mustafà (con Maometto IV) riprova ancora una volta ad aggredire l’Europa, assediando Vienna, per trasformarla (come scriveva la Fallaci) nella Grande Turchia Europea e musulmana, con capitale Vienna. Vienna era capitale dell’Impero asburgico,” presieduto” da Leopoldo d’Asburgo, che era Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Ungheria. Il suo maggior nemico ed antagonista era Luigi IV di Borbone, il Re Sole (che regnò più di 72 anni, andando al trono a 5 anni suonati… anche se cominciò a regnare veramente solo a 23 anni, dopo la morte del card. Mazzarino, nel 1661), che come è noto (da buon Borbone) odiava gli Asburgo e faceva loro ogni dispetto possibile, tra cui appunto “benedire “ l’assedio di Vienna…

Cari lettori di Stilum Curiae, anche secoli fa il mondo cattolico non era esempio di unione fraterna …non solo oggi.

Papa era Innocenzo XI (fino al 1689) che non era mica tanto convinto che Luigi XIV fosse un Re Sole molto luminoso, e corse in soccorso degli Asburgo al fine di frenare l’invasione turca dell’Europa che passava, appunto, da Vienna. Chiese l’intervento di un frate Cappuccino che stava a Padova e Venezia, tal Carlo Cristofori (il beato Marco d’Aviano) incaricandolo di organizzare una santa coalizione fra le potenze cristiane europee. Come sappiamo aderirono, sotta la guida del Re di Polonia Giovanni Sobieski e del duca di Lorena per conto degli Asburgo, i principi di Sassonia, di Baviera, di Turingia e un giovane principe italiano di appena 20anni Eugenio di Savoia. Si rifiutò invece di partecipare il famoso, da tutti appellato, “Re cristianissimo “, il nostro cosiddetto Re Sole Luigi XIV di Borbone.

Il 12 settembre, dopo aver partecipato alla santa messa celebrata da Marco d’ Aviano, dopo aver pregato e ricevuto la benedizione solenne, i nostri 65mila guerrieri cristiani, invece di dialogare e contestualizzare l’aggressione, sconfiggono l’esercito assalitore di 200mila guerrieri ottomani. Dopo la vittoria Sobieski manda al Papa il famoso messaggio “VENI, VIDI, DEUS VICIT” parafrasando la famosa frase di Giulio Cesare dopo la vittoria contro il Re del Ponto nel 47aC (“veni, vidi, vici”).

Il Papa dedicò la vittoria al SS Nome di Maria per ringraziamento.

Il 13 settembre 1983 il Santo Padre Giovanni Paolo II durante una visita apostolica in Austria, senza tanto rispetto “umano”, senza porsi problemi di esser considerato “divisivo e non dialogante”, rievocò pubblicamente la vittoria della Battaglia di Vienna e la fece pubblicare dal Dicastero della Comunicazione del Vaticano.

