Mesas de Asís. Abolir el dogma del aborto, oponerse al transhumanismo

“El hospital Santa Ana de Turín organizó hace semanas un espacio para brindar ayuda a las mujeres que, ante la posibilidad de un aborto, quieren repensar o comprender mejor si interrumpir el embarazo o aceptar una vida. Bueno, se ha desatado un avispero. Me parece ilustrativo de los tiempos que vivimos. Hoy hablamos del carácter sagrado de la vida, pero en la sociedad actual lo sagrado es el aborto, es una especie de dogma del neopaganismo sobre el que no se puede decir nada, y mucho menos oponerse. Los titulares, especialmente en los periódicos italianos, luego del giro de ‘Roe vs Wade’ fueron apocalípticos”. “Es hora de desacralizar el aborto. Quiero tener la libertad de decir que la Ley 194 es injusta, de decir que queremos su abolición, de decir que estoy en contra del aborto. Como cualquier ley, la 194 no está escrita en piedra y la experiencia estadounidense nos lo enseña”. Así lo afirmó la periodista Raffaella Frullone, durante el evento “Las Mesas de Asís”, que se celebra hoy y mañana en Asís, una iniciativa para relanzar y redescubrir el significado y la importancia del pensamiento cristiano y conservador en la sociedad contemporánea. Frullone habló durante la Sesión I, “Sum ergo Sum. La primacía del ser sobre el tener, sobre el hacer, sobre el aparecer”, junto a Federica Picchi Roncalli. Las dos hablaron sobre la “Sacralidad de la vida humana”, tema de la Mesa I. Frullone citó además el tema del útero alquilado: “A diferencia del aborto, al menos, hemos escuchado algunas voces más en defensa de la dignidad de las mujeres utilizadas como esclavas y los derechos de los niños, pero todavía es demasiado poco porque se trata de una práctica aberrante que debemos seguir combatiendo”. El tercer y último punto -concluyó- son los embriones creados en procesos de procreación artificial de los que ya nadie habla. En el imaginario colectivo hablamos de una práctica que da origen a nuevas vidas, ¿pero a qué precio? Destruimos vidas a pesar de ser tan pequeñas y casi invisibles”.