Tavole di Assisi. Abolire il dogma dell’aborto, opporsi al Transumanesimo.

«L’ospedale Sant’Anna di Torino, settimane fa, ha organizzato uno spazio per fornire aiuto alle donne che, di fronte all’ipotesi di un aborto, vogliono ripensarci o capire meglio se interrompere la gravidanza o accogliere una vita. Ebbene, si è scatenato un vespaio. Mi sembra esemplificativo dei tempi che stiamo vivendo. Oggi parliamo di sacralità della vita ma nella società attuale ad essere sacro è l’aborto, è una sorta di dogma del neo-paganesimo sul quale non si può dire nulla, figuriamoci contrastarlo. I titoli, soprattutto dei giornali italiani, dopo il ribaltamento della “Roe vs Wade” sono stati apocalittici». «E’ tempo di desacralizzare l’aborto. Voglio avere la libertà di dire che la 194 è iniqua, di dire che se ne vuole l’abograzione, di dire che sono contraria all’aborto. Come ogni legge la 194 non è scritta sulla pietra e l’esperienza americana lo insegna». Così la giornalista Raffaella Frullone, nel corso dell’evento “Le Tavole di Assisi” che si tiene oggi e domani ad Assisi, un’iniziativa per rilanciare e riscoprire il significato e l’importanza del pensiero cristiano e conservatore nella società contemporanea. Frulloneè intervenuta nel corso della Sessione I, “Sum ergo Sum. Il primato dell’essere sull’avere, sul fare, sull’apparire” insieme a Federica Picchi Roncalli. Le due hanno parlato di “Sacralità della vita umana”, tema della Tavola I. Frullone ha inoltre citato l’utero in affitto: «A differenza dell’aborto, almeno, abbiamo visto qualche voce in più in difesa della dignità delle donne usate come schiave e dei diritti dei bambini, ma è ancora troppo poco perché si tratta di una pratica aberrante che dobbiamo continuare a contrastare. Il terzo e ultimo punto – ha concluso – sono gli embrioni creati nei processi di procreazione artificiale di cui non parla più nessuno. Nell’immaginario collettivo stiamo parlando di una pratica che fa nascere nuove vita, ma a quale prezzo? Distruggiamo vite nonostante così piccole e quasi invisibili».