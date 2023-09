Poker d’Assi. Rosanna Boccacci e Sergio Russo.

Carissimi StilumCuriali, riceviamo da due amici di lunga data del nostro sito, Rosanna Boccacci e Sergio Russo, questo articolo che volentieri offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

POKER D’ASSI

Vogliamo portare a conoscenza dei Lettori di Stilum Curiae quattro pubblicazioni che faranno certamente loro piacere:

MÉLANIE CALVAT La vita di Mélanie Calvat, pastorella di La Salette.

Questo libro è la storia, nascosta per più di un secolo e poco conosciuta, della vita di Mélanie Calvat, veggente delle Apparizioni mariane di La Salette, tratta dalla biografia dei suoi scritti da lei stessa redatti, per obbedire ad uno dei suoi confessori.

«Mélanie ti insegnerà, meglio di me, che la Beata Vergine fu, in verità, quando i monti e gli abissi non erano ancora, l’Unica Scelta per essere, un giorno, l’Unica Risorsa di Dio, l’Unica macchia di fango immacolato dove il redentore poteva mettere il suo piede sulla terra.»

https://www.amazon.it/vita-M%C3%A9lanie-Calvat-Pastorella-Salette/dp/B0B6XJ9ZCZ

PABLO MARTÍN SANGUIAO L’eterno progetto di Dio.

In queste meditazioni o “catechesi” sull’eterno Progetto di Dio, che culmina nel Dono massimo della Divina Volontà, tutte appoggiate sulla Parola di Dio come la conosce la Chiesa, ha un ruolo centrale la dottrina che il Signore ci ha dato su di essa attraverso gli Scritti della “piccola Figlia della Divina Volontà”, la attualmente “Serva di Dio” Luisa Piccarreta. Una dottrina che può non solo colmare la nostra mente, ma più ancora saziare il nostro cuore, perché il Libro di Dio, conforme al quale dobbiamo riempire il nostro piccolo quadernino, non chiede tanto di essere letto quanto di essere “divorato”, come dice Geremia: “Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti” (Ger 15,16).

Questa pubblicazione raccoglie le omelie e successivamente le conferenze o meditazioni settimanali dall’inizio del 2023 fino al 7 Agosto, festa del Padre Divino, non sempre sui temi delle varie domeniche o festività, condivise con quanti formano la cosiddetta “parrocchia spirituale”, in Italia e altrove, in italiano e in spagnolo. La finalità di tutte queste omelie o meditazioni, che a prima vista sembrerebbero non collegate tra di loro, è una formazione spirituale che abbraccia tutto il contenuto della nostra Fede, per conoscere e vivere il Dono del Volere Divino. Lo stile è quello delle omelie, per quanto possibile in una forma familiare, non academica, e per questo è normale trovare molte idee e concetti più volte ripetuti, perché in questo modo diventino vita.

https://www.amazon.it/LEterno-Progetto-Dio-Meditazioni-Settimanali/dp/B0CDNC2LT8

LUIGI BONARRIGO Come vivere la Santa Messa. Uniti a Cristo nella sua Passione. (2ª edizione)

Questo libricino vuole essere un metodo pratico per pregare durante la Santa Messa e per essere davanti a Dio come Lui ci vuole.

Per fare ciò ci metteremo alla scuola dei santi, in compagnia di Sant’Alfonso Maria De’ Liguori e di San Leonardo da Porto Maurizio, con l’aiuto di alcuni brani del suo libricino “Il tesoro nascosto, ovvero i pregi e l’eccellenza della Santa Messa.”

https://www.amazon.it/Come-Vivere-Santa-Messa-Passione/dp/B0CDNFJ56J

LUISA PICCARRETA E MARIE DES VALLÉES Mistiche della Divina Volontà.

In questo breve libro abbiamo voluto approfondire attraverso le parole dei mistici l’importanza della Volontà Divina nella nostra vita.

Questo libro nasce dallo stupore di aver visto moltissime analogie sulla Divina Volontà negli scritti di due mistiche vissute in periodi storici molto diversi e dal desiderio di aiutare il lettore all’imitazione di chi ci ha preceduto nella via alla santità.

Volevamo però per prima cosa ribadire che la Serva di Dio Luisa Piccarreta, “la Piccola Figlia della Divina Volontà”, è la creatura che Gesù ha scelto per dare inizio in lei al compimento del suo ideale, del suo Decreto eterno, e perché sia conosciuto nella Chiesa e nel mondo intero: che il suo Divin Volere sia in noi quello che è in Dio, la sua Vita, la sua Felicità, la Sorgente di tutte le sue opere.

Per questo motivo Gesù ha chiamato Luisa ad essere la Capostipite della “seconda generazione dei Figli della Luce”: lei è “la Tromba” –le dice– che deve chiamare a raccolta la nuova generazione prediletta e così ardentemente sospirata; lei è “la figlia primogenita”, “la segretaria e la scrivana di Gesù”, “la maestra della scienza più sublime”, qual è la DIVINA VOLONTÀ, ecc… Tutti titoli con cui Gesù frequentemente la nomina. Luisa è, insomma, “la Piccola Figlia della Divina Volontà” (Titolo con cui lei stessa firma le sue lettere e che si legge sulla sua tomba, nella sua parrocchia, Santa Maria Greca, di Corato).

https://www.amazon.it/Luisa-Piccarreta-Marie-Vall%C3%A9es-Mistiche/dp/B0B5MGBLNL

Questi quattro libri sono acquistabili sulla piattaforma di Amazon.

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

