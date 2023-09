Lo stato interiore di non belligeranza. Il Matto.

LO STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA

«Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: “Signore, dobbiamo colpire con la spada?”. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: “Lasciate! Basta così!”. E, toccandogli l’orecchio, lo guarì».

Luca

«Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: “Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?».

Giovanni

«Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada”».

Matteo

«L’odio verso sé stessi e l’amore verso i nemici è il principio e la fine del Cristianesimo».

Giovanni Papini

Non so cosa che ne pensiate voi, gentili Lettrici e Lettori. Per quel che mi riguarda, non posso che ammettere di trovarmi di fronte al precetto del Cristo: «AMATE I VOSTRI NEMICI», lontano le mille miglia dalle mie possibilità di metterlo in pratica, tanto che se non verrà in mio soccorso un’ILLUMINAZIONE, resterò al palo. Dico un’illuminazione diretta, senza mediazioni esegetiche, fossero pure le più sante e raffinate, che in decine di anni ho ascoltato e letto a vagoni restando al buio. Un buio che attende.

«Dalla mia oscurità nacque una luce che mi rischiarò il cammino».

Khalil Gibran

Proprio così: le parole non sono ciò che dicono, comunicano per allusione, e se non verrò illuminato nessuna spiegazione potrà introdurmi alla conoscenza profonda, vera, celestiale del precetto, ossia alla sua incarnazione. Lo può soltanto un’illuminazione. Percepisco nettamente che non mi basta credere: non posso essere ciò in cui credo ma che non ho realizzato e perciò non conosco: intendo una realizzazione che mi permetta di essere ed agire di conseguenza poiché trasfigurato nel precetto dall’illuminazione, grazie alla quale le parole si sciolgono per circolare nel sangue e diventare vita.

Il brano evangelico intero, che propongo qui appresso, è per me sconvolgente ed impenetrabile.

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.

Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Quindi Gesù viene a proporre un rovesciamento, alla lettera, del comportamento umano comune, scontato, sensato, ragionevole, cioè l’amare quelli che ci amano, che invece è una facile abitudine e perciò inutile all’acquisizione di un merito celeste. E già: anche i peccatori fanno lo stesso! Non è terribile? E scusate se insisto: avete inquadrato bene la faccenda? Dice che fanno così anche i peccatori!!! Quindi non è che si è meno peccatori perché si ama chi ci ama! E neppure facciamo qualcosa di meritevole!!! C’è perciò di mezzo, almeno a me così sembra, un’illusione gigantesca!!! Forse l’illusione che ha condotto il Cattolicesimo sull’orlo del baratro?

Poi la bruciante scudisciata: AMARE I PROPRI NEMICI!!! La sequela è spaventosa: fare del bene a chi ci odia! benedire chi ci maledice! pregare per chi ci maltratta! porgere l’altra guancia e chi ci da una sberla! lasciare pure il cappotto a chi ci toglie la giacca! Per non dire del resto.

«Perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». E quale sarebbe questa soprannaturale “misura” di giudizio che si dovrebbe adottare? Dice che ci verrà applicata la medesima misura con cui avremo misurato. Non è spaventevole? Si è davvero consapevoli di che misura si adotta nel giudicare? Ma qual è la misura ideale, cioè celeste? No, non me lo spiegate: nessuna parola umana lo può. E non lo può nemmeno il Catechismo. Mi ci vuole l’illuminazione.

A proposito di “nemici da amare”, poi, mi trovo del tutto impantanato a proposito del combatterli. E sì, perche il nemico va combattuto … amandolo!!! Una follia!!! Se non si ama il nemico, il combatterlo non è lecito!!! Occorre combattere amando e amare combattendo!!!

Veramente beato chi ha avuto la grazia di subire lo stravolgimento mortale e perciò illuminante (poiché se il vecchio non muore il nuovo non può nascere) di quanto dice Cristo a chi vuol essere suo discepolo, che ha da attendere alla morte del proprio ego affinché dal suo cuore prorompa l’amore per i nemici, i quali, se li si ama … non sono più “nemici”! Cristo guarisce l’orecchio di Malco che certamente non era un “amico”!

Mi vien da sospettare che per realizzare ciò che chiede Cristo occorra una trasumanazione che non è alla portata del “capire” umano, ed ammesso che vi sia un essere umano disposto a mettere decisamente in gioco la propria vita “normale”, di cui, tanto per rendere la cosa più facile, Cristo dice: «chi ama la propria vita la perderà». Per questo mi vien perfino da considerare il Cristianesimo come religione di élite e non di massa.

Ultra ostico per me: non amare la propria vita ed amare i nemici!!! Oddio!!! “Amore”, “amare”: queste parole iper abusate mi fanno venire il voltastomaco! E se non bastasse c’è pure un’altra legnata: «Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo». Dove «fratello», evidentemente, non si riferisce ad uno di quelli che ci amano e che, senza merito, amiamo a nostra volta. Che il «fratello» sia allora il nemico? Dunque non soltanto il “fratello nella fede”? Il nemico che, amato, lo si scopre fratello? È l’Amore che seda i conflitti? Sconvolgente!!! Chi ama non ha nemici!!! Mi sa che è proprio così!!! Sì: è l’Amore il protagonista, il pacificatore. È scritto anche nel Dhammapada (I detti del Buddha):

«L’odio non può sconfiggere l’odio,

solo esser pronti all’amore lo può.

Questa è la legge eterna.

Chi è litigioso dimentica

che moriremo tutti;

non ci sono litigi

per il saggio che riflette sulla morte».

Essere pronti all’amore: “capisco” le parole, ma come faccio ad incarnare tale prontezza senza un’illuminazione che sciolga le parole e le faccia scorrere nelle mie vene?

Ma … cos’è l’Amore? Cosa indica questa parola di cui tutti si riempiono la bocca e declinano secondo le voglie illusorie del proprio ego? Prego cortesemente di astenersi dalle solite risposte preconfezionate e tolte dall’apposita casella in cui, visto l’andazzo, ammuffiscono da secoli: le conosco, ma per me sono parole morte e non saprei che farmene. La Somma Teologica? Che ci faccio? Pura erudizione ingannatrice. Mi ci vuole l’illuminazione, proprio com’è successo all’Aquinate che la Somma nenache l’ha terminata! Sì!!! Dopo l’illuminazione ha lasciato perdere di ammucchiare “paglia”!!!

«Qualunque cosa io dica dell’amore a titolo di commento e di esposizione,

quando arrivo all’amore, me ne vergogno. Anche se la spiegazione con la lingua è chiara, questo amore che è senza lingua è ancora più chiaro».

Gialal-ad-din Rumi

L’Amore più chiaro è senza lingua! La lingua spiega soltanto, allude ma non illumina. Ci vuole l’illuminazione che la scioglie e la fa scorrere col sangue nelle vene.

E se considero che a quasi settantacinque primavere mi ritrovo come un ebete sull’orlo di questo abisso d’incomprensione ed incapacità poiché privo d’illuminazione, non posso che rimanerne stupito: che io sia l’unico non illuminato fra i battezzati e cresimati? Dev’essere proprio così, visto che ormai sono “il Matto”: altro che lo pseudonimo adottato da un eccentrico per fare il “figo”!

Per ora, da ebete, una sola chiarezza ho potuto acquisire: l’estinzione interiore dell’odio, del livore, del disprezzo, del risentimento, dell’albagia e del giudizio temerario, per la realizzazione dello STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, è l’obiettivo primario del Guerriero, cioè del Cristiano (e di ogni Uomo Spirituale e Fratello a qualunque latitudine e longitudine si trovi).

Ma se mi guardo dentro, mi accorgo che tale stato è tutt’altro che realizzato e che ciò mi resta impossibile senza un’illuminazione.

Insomma: può fare la guerra soltanto chi l’ha bandita dal proprio cuore! Può infliggere (eventualmente) la morte soltanto chi è già morto, ovvero, cristianamente (e non solo), chi ha crocifisso il proprio ego, la cui radice è il soggettivismo conflittuale che nessun dogma e nessuna dottrina saputi e creduti a menadito, facilmente scadenti nel più infiocchettato e farisaico bigottismo, possono estirpare. Non per nulla, dopo aver intinto la penna nel curaro, Papini scrive:

«Se i cristiani credessero effettivamente a Cristo farebbero il più delle volte il contrario di ciò che fanno e sarebbero l’opposto di quel che sono in quasi tutte le ore della vita cioè superbi, avidi, avari, vendicativi, violenti, carnali e bestiali».

«Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?” E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”».

Matteo

«Va’ e lava tutto l’odio dal tuo cuore

sette volte con l’acqua

Poi potrai essere nostro compagno

e bere il vino dell’amore».

Gialal-ad-din Rumi

Soltanto chi è morto a se stesso e al mondo, soltanto chi PER ILLUMINAZIONE ha realizzato lo STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, può «vendere il mantello e comprare una spada», entrando così a far parte della Nobile Schiera dei Guerrieri che bevono il Vino dell’Amore: «Mes amis de la Table Ronde, dites moi si ce vin est bon».

Intanto, per quanto mi riguarda, non essendo illuminato dall’Amore circa cosa sia l’Amore, non posso bere di tale vino e non posso sedermi alla Tavola Rotonda, intorno alla quale, senza potervisi accostare, schiamazzano le orde dilaganti degli amatori d’ogni specie.

