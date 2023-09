Il miracolo di rendere poveri i francescani. Carballo arcivescovo a Merida.

Cari amici nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di InfoVaticana, che ingraziamo per la cortesia. Parla di José Rodriguez Carballo, che il Pontefice regnante ha nominato arcivescovo coadiutore di Medina-Badajoz, in Spagna. Interessante come in questa fase del pontificato Bergoglio sembri voler “sistemare” i suoi fidi, Spadaro in Vaticano come sottosegretario, e Carballo in diocesi. Manovre di fine pontificato? Sembrerebbe. Carballo che è stato l’uomo di mano del pontefice in ciò che riguarda i religiosi, ha avuto anche qualche compito più delicato e meno appariscente. Andava a trovare don Yannuzzi (ora ridotto allo stato laicale) in un istituto in Messico dedicato alla cura e al recupero di presbiteri con problemi di sessualità. Yannuzzi, fondatore di una piccola congregazione in Argentina, Miles Christi, aveva goduto della vicinanza e della direzione spirituale di Jorge Mario Bergoglio quando quest’ultimo era nel suo periodo “buio”, a Cordoba, e di sicuro era ed è a conoscenza di dettagli della vita intima del futuro pontefice in quello che è il periodo più oscuro. Meritava perciò un’attenzione speciale, che Carballo forniva. Buona lettura e condivisione.

José Rodríguez Carballo, nuovo arcivescovo coadiutore di Mérida-Badajoz, avrà almeno cinque anni davanti a sé per governare questa arcidiocesi.

L’ex segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica è stato una delle prime nomine fatte da Papa Francesco nel 2013. In precedenza, è stato ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori dal 2003 fino a quando è stato chiamato a lavorare a Roma, dove negli anni ha ricoperto il ruolo di grande “commissario” di numerosi movimenti e ordini religiosi.

Ora Papa Francesco riporta Rodríguez Carballo in Spagna, precisamente nell’arcidiocesi di Mérida-Badajoz. Il nuovo arcivescovo coadiutore di Mérida ha un’importante macchia sulla sua fedina penale quando governava l’ordine francescano.

Sullo sfondo, il ruolo e i misteri che pendono su uno dei principali accusatori della famiglia religiosa, che ha firmato il decreto di “commissariamento”: il vescovo José Rodríguez Carballo, che guidò i Frati Minori quando furono travolti da uno scandalo economico di cui non si seppe più nulla.

Le accuse sono state varie, ma la verità è una sola: i Francescani dell’Immacolata erano una grande famiglia religiosa, con molte vocazioni, molta fede, qualche problema – come nelle migliori famiglie – e un’impronta tradizionalista. Il cofirmatario del Decreto di Commissariamento dei Francescani dell’Immacolata Concezione, José Rodríguez Carballo, era stato Superiore Generale dei Frati Minori dal 2003 al 2013, ed era sempre stato molto chiuso nei confronti della nuova congregazione.

Cosa è successo ai conti dei francescani?

Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato il 26 novembre 2015: “Venti milioni di euro sarebbero stati sottratti dai depositi dell’ordine religioso, frutto di donazioni, elargizioni e affitti di immobili… La denuncia, da parte della Curia generale dei Frati minori francescani, è stata presentata a Lugano, oltre che a Roma e Milano. Anche il Papa sarebbe stato a conoscenza del fatto. Gli investimenti sotto accusa risalgono al periodo in cui alla guida dei Frati Minori c’era José Rodriguez Carballo, oggi segretario della Congregazione per i Religiosi, e dove i depositi dell’ordine sono stati svuotati, mettendo in difficoltà l’organizzazione religiosa”.

La Stampa, invece, il 19 dicembre 2014, ha pubblicato: “Armi e droga con offerte per il Poverello… Inquietudine ad Assisi per la bancarotta dei francescani… In effetti, entrano in gioco cose incredibili: armi e droga. Gli investimenti sotto accusa risalgono al periodo in cui José Rodríguez Carballo era superiore dei Frati Minori.

Ebbene, José Rodríguez Carballo, poco prima dello scandalo, nell’aprile 2013, era stato chiamato da Francesco all’incarico di segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, venendo promosso al rango di arcivescovo. Di lui, delle sue responsabilità, contenute in un dossier consegnato a Parolin, non si sapeva più nulla.

Così la vaticanista Franca Giansoldati su Il Messaggero ha scritto che “poco prima che il disordine venisse smascherato e il bubbone esplodesse, il generale dei francescani, lo spagnolo Rodriguez Carballo, è stato spostato e promosso in Vaticano”.

Da allora non si è saputo più nulla dei 20 milioni di euro “spariti” dai conti dell’ordine francescano quando Rodriguez Carballo era a capo dell’istituzione.

