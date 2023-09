La casula Leopardata ci mancava. Messa per San Tarzan?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo-horror per offrire alla vostra attenzione questo post di Messa in Latino, che ringraziamo di cuore. Ne abbiamo viste tante, in una vita non breve, ma la capsula leopardata ci mancava, salvo che addosso a stregoni africani in fumetti di avventura…Comunque ci sono tutti i presupposti perché il presule venga innalzato ad onori e oneri romani, magari alla Congregazione per il Culto Divino, no? buona lettura e condivisione.

Novus Horror Missae a Ruvo di Puglia: il vescovo Girasoli, in casula leopardata, sdogana l’animalier liturgico per “San Tarzan”?

Il Vescovo Nicola Girasoli celebra con “casula” leopardata a Ruvo di Puglia per l’anniversario di un parroco. Un nostro amico ci ha inviato queste foto, (segnalateci anche da solerti lettori, uno dei quali pure come provocazione che ringraziamo di cuore) che ritraggono il vescovo (nunzio apostolico) celebrare in clergyman senza camice (e immaginiamo senza nemmeno stola; amitto e cingolo manco a dirlo!) con una casula in animalier e mitra in abbinato. L’occasione sembra essere stato l’anniversario di parrocchia (4/9/2023), a Ruvo di Puglia, di un bravo sacerdote, molto amato dai propri parrocchiani, che si vede concelebrare parato sicuramente in maniera più degna del vescovo (e che in molte foto si vede indossare la talare). Le foto sono tratte dalla pagina pubblica (non ufficiale) “Cattedrale Ruvo“. Molti sono i commenti giustamente indiganti ma i più spassosi sono quelli di dileggio: dalla “memoria liturgica di San Tarzan”, ai “paramenti firmati Elettra Lamborghini”. Vedere qui per credere. Eh sì che Sua Eccellenza sa come vestirsi da Vescovo: si veda qui con tanto di ferraiolo in una foto di un articolo sulla sua onorificenza conferitagli dal Rotary Club (2007). Comunque no, non è uno scherzo: in calce al post potete trovare lo screen shot dalla pagina Facebook (qualora le cancellassero). Natalino §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

