Fermiamo la disperata spinta dell’ONU verso il Trattato pandemico.

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto questo messaggio, che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura, firma e condivisione.

Ciao Marco,

Non c’è momento migliore di questo per aumentare la pressione e affossare questo Trattato una volta per tutte.

A tal punto che le Nazioni Unite hanno inaspettatamente convocato una riunione di emergenza ad alto livello da inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale di questo mese, il 20 settembre, per creare un senso di urgenza e riaccendere l’interesse per la proposta di un Trattato Pandemico. Forse avrete già notato che i media hanno diffuso la notizia di una “nuova variante di COVID”.

La paura di non riuscire ad ottenere un accordo globale sta iniziando a farsi sentire. In altre parole: stanno sentendo la tua pressione.

Sono già due anni che io e te abbiamo lottato per tenere lontano dall’OMS qualsiasi nuovo potere, da quando le nazioni hanno accettato di sviluppare un Trattato Pandemico che permetterebbe all’orientamento di sinistra dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di dettare le emergenze “potenziali”, controllando i lockdown, le vaccinazioni e le restrizioni alla mobilità.

Grazie al tuo sostegno, CitizenGO sta combattendo con le unghie e con i denti per cercare di fermare la proposta sul Trattato Pandemico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Purtroppo, non possiamo ancora abbassare la guardia…

Firma la petizione che esorta l’Ambasciatore Maurizio Massari a opporsi alla pericolosa centralizzazione della governance globale durante i prossimi negoziati del Trattato Pandemico dell’OMS all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ci troviamo in un momento cruciale che richiede un’azione immediata per salvaguardare i nostri diritti e le nostre libertà da questa minaccia incombente. Le prossime settimane saranno decisive!

Con l’indebolimento dell’interesse internazionale, si avvicina la scadenza del maggio 2024. Questa battuta d’arresto per noi potrebbe essere un’occasione d’oro per esercitare ulteriori pressioni contro il Trattato Pandemico!

La stessa dichiarazione di inserire questo incontro nell’ordine del giorno suggerisce che i globalisti sono preoccupati per la mancanza di consenso generale e di negoziati sulla cosiddetta “bozza zero”.

Tra poco più di una settimana, il 20 settembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite terrà a New York una riunione di alto livello sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie.

L’OMS e i suoi principali finanziatori, come le Nazioni Unite, George e Alex Soros, Bill Gates e la Cina comunista, sono al massimo della loro vulnerabilità, ed è imperativo sfruttare questo momento.

Ma non possiamo essere compiacenti e rischiare di perdere tutto ciò che abbiamo ottenuto fino a questo punto – “un animale ferito è un animale pericoloso!”.

Le nostre azioni collettive – tra cui la tua, la mia e quella di centinaia di migliaia di sostenitori di CitizenGO in tutto il mondo – volte a rivelare i potenziali danni di un controllo senza limiti dell’OMS sulle nostre libertà, sulla sovranità nazionale e sulla sicurezza delle famiglie, hanno efficacemente messo in discussione il Trattato Pandemico.

Firma qui per sollecitare l’ambasciatore Maurizio Massari a opporsi alla presa di potere dell’OMS durante la 78a sessione dell’Assemblea Generale di New York.

CitizenGO sta già pianificando una presenza su larga scala, proprio lì e in quel momento, sul territorio, per far sentire la tua voce.

Il nostro team si impegnerà instancabilmente per raggiungere il maggior numero possibile di delegati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lanceremo un messaggio chiaro e potente ai leader globalisti e alle organizzazioni della sinistra radicale che stanno spingendo per questo progetto.

Ma dobbiamo poter contare sul tuo sostegno!

C’è motivo di essere positivi visto come stanno andando le cose, ma non è il momento di compiacersi.

Permettimi di ricordarti la posta in gioco:

Gli emendamenti proposti dall’OMS amplierebbero il suo potere di dichiarare le “potenziali” emergenze sanitarie e darebbero ai funzionari dell’OMS il potere di sviluppare nuovi meccanismi di sorveglianza globale e di condivisione dei dati. Permetterebbero inoltre all’OMS di riconoscersi come “autorità di coordinamento” durante un’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale (PHEIC: “Public Health Emergency of International Concern”).

In altre parole: poteri di imporre lockdown, vaccinazioni obbligatorie per te, la tua famiglia e i tuoi figli, e restrizioni alla mobilità a meno che non siate vaccinati con un passaporto o greenpass.

Vorresti che l’OMS, un’organizzazione non eletta, si imponesse sulle tue decisioni riguardanti la salute ogni volta che ritiene che ci sia un “rischio” globale per la nostra salute?

Il momento di mobilitarsi davvero è proprio ora! La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Siamo a un punto di svolta e la scadenza del 20 settembre si avvicina rapidamente.

Io e te abbiamo la possibilità, ora più che mai, di bloccare questo Trattato e di garantire che i nostri diritti fondamentali siano protetti da un’invasione globale.

Questo è il nostro momento e la TUA voce è fondamentale.